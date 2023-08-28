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Дыхательные упражнения от головной боли

Источник: etcetera.com.ua 28 августа 2023 6070
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Дыхательные упражнения улучшают кровообращение в сосудах головы, и боль благодаря этому отступает...

Дыхательные упражнения от головной боли

1. Сядьте на стул, обопритесь на спинку. Глаза можно закрыть, сосредоточьтесь на дыхании. На вдохе плавно опустите подбородок на грудь. Вдыхайте при этом через нос, как можно глубже, надувая живот. Считайте на вдохе до 5-6.

Боль отступит!

Затем медленно на выдохе отведите голову и откиньте ее назад. Выдыхайте медленно, на 9-12 счетов, тоже через нос, максимально втягивая живот и ребра.

Повторите упражнение 5-8 раз.

2. Сядьте ровно. Глубоко вдохните ртом на 4-5 счетов, выпятите его, наполняя воздухом, затем ощутите, как поднимаются ребра и расширяется грудная клетка. Зажмите одну ноздрю пальцем, закройте рот и выдохните весь воздух через вторую ноздрю. Выдыхайте на 9-10 счетов, опуская грудную клетку и плечи, сокращая живот. Повторите, зажимая другую ноздрю.

Сделайте 8 раз (по 4 на каждую сторону носа).

Дыхательные упражнения от головной боли

3. Сидя с ровной спиной, закройте глаза. Положите подушечки безымянных пальцев на внутренние уголки глаз, подушечки среднего и указательного мягко распределите по верхнему веку над глазом. Локтями обязательно обопритесь о стол, иначе будут напрягаться плечи. Сделайте глубокий вдох, как описано выше.

Вдыхайте на 4 счета и в это время нажимайте безымянными пальцами на внутренние углы век. Нажим должен быть не болезненным, но ощутимым.

Выдыхайте так же глубоко на 5-6 счетов и в это время постепенно ослабляйте нажатие на углы глаз, а другими пальцами легкими пульсирующими движениями нажимайте на веки над глазом.

Повтор - 4-8 раз. опубликовано econet

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Источник: https://econet.kz/

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