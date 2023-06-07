Берёзовый деготь: как применять

Дёготь — это натуральный продукт, полученный путём сухой перегонки верхней части коры молодого дерева. Состав дёгтя очень разнообразен и включает в себя такие вещества как: бензол, фенол, толуол, ксилол, фитонциды, органические кислоты и смолистые вещества.
Дёготь — это натуральный продукт, полученный путём сухой перегонки верхней части коры молодого дерева. Состав дёгтя очень разнообразен и включает в себя такие вещества как: бензол, фенол, толуол, ксилол, фитонциды, органические кислоты и смолистые вещества.
Как сами понимаете, при таком составе запах ещё тот!
Благодаря своему богатому составу его используют широко и во многих отраслях, к примеру:
Дёготь в официальной и народной медицине
Как лекарственное средство дёготь применялся издревле и очень широко. Для примера перечень болезней, в лечении которых используют деготь:
Применяется дёготь как наружно, так и во внутрь. Для нашей темы он интересен тем, что дёготь является ядом для лямблий и других паразитов, живущих в организме, в том числе и печени, а печень напрямую связана с чистотой и свежестью кожи, особенно лица.
Кроме того, при применении дёгтя пропадают прыщи, фурункулы, пропадает желтизна кожного покрова, пропадают мелкие морщинки и неровности кожи. А так же, к теме красивой кожи можно отнести и то, что дёготь убивает лишаи, рожи, экземы, кожные грибки.
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Наружное применение дёгтя для красивой кожи
В аптеках можно найти пузырьки с берестовым (березовым) дёгтем для косметического, наружного применения. Кроме того, продаётся мыло с добавлением дёгтя (дегтярное мыло).
Так как дёготь – это антисептик и яд для многих микробов и паразитов, то дегтярное мыло используют для:
Дёготь — наружное применение
Косметический раствор дёгтя – мажем прыщи, грибковые поражения кожи, нарывы и фурункулы.
Добавление небольшого количества дёгтя в ванну для чистой кожи и заживления ран, либо делаем следующий рецепт:
Необходимо:
Всё это добавляем в тёплую ванну и принимаем её 15 – 30 мин (не более). Такие ванны полезны и при псориазе.
Мазь с дёгтем от чесоточного клеща
Необходимо:
Всё это мешаем и получаем дегтярную мазь. Мажем поражённые участки кожи на ночь и так три раза.
Дегтярные ванночки от геморроя
На два литра тёплой воды добавляем 5 капель дегтя. Из этого раствора делается сидячая ванночка от геморроя.
Дёготь от застарелой занозы
Мажем это место дёгтем, а лучше делаем дегтярный компресс на 15-20 мин, который способствует вытягиванию старой занозы
Мази с дёгтем
В аптеке можно купить уже готовые мази с добавлением дёгтя, это – мазь Вишневского и мазь Вилькинсона.
Мазь Вилькинсона применяется: при чесотке, грибке кожи ногтевых пластин, экземе;
Мазь Вишневского применяется: при угревой сыпи, пролежнях, обморожениях, порезах, трофических язвах.
Внутренне применение дёгтя
С одной стороны, дёготь — это канцероген, с другой — есть множество отличных результатов в лечении и косметологии при применении дёгтя внутрь.
По словам народной медицины, дёготь при внутреннем применении лечит даже рак, туберкулёз и прочее, но в нашей теме он хорош тем, что в итоге получаем чистую, ровную, розовую кожу и если есть, заодно избавляемся от паразитов, экземы и прочей гадости.
Есть основные рецепты для приёма дёгтя внутрь: с хлебом, яблоком, молоком, на сахарок или мёд.
Самый распространённый рецепт – это с хлебом
На ночь перед сном берём кусочек хлеба (хоть чёрного, хоть белого). Капаем на него 5 каплей дёгтя и не запивая, тщательно разжёвываем и ложимся спать. На следующий вечер добавляем ещё одну каплю (получается уже 6 капель) и так +1 капля каждый вечер доведя до 10 капель. На 10-ти каплях держимся две недели (14 дней), а потом, наоборот, уменьшаем на одну каплю каждый вечер, доведя снова до 5-ти капель. Итого курс получается 24 дня. Ожидаемый эффект улучшений начинается уже с половины курса. А именно: 100% чистая и бархатная кожа. Кроме того, выйдут шлаки, пройдёт потливость, болезнь суставов (если таковая была), забудете о запорах.
Можно делать всё так же, но вместо хлеба использовать яблоки, мёд или сахар. Некоторые пишут, что якобы с мёдом эффект лучше для лечения от лямблий. А чистка с яблоком иногда используют в вдогонку после чистки с хлебом (яко бы с яблоком быстрее пролетает по организму и почти сразу в кишечник).
Многие рекомендуют капать дёготь в молоко. Снижается токсический эффект дёгтя и пьётся приятней. Дёготь с молоком принимают так же и при туберкулёзе.
С молоком иногда применяют такую схему
Пьют по утрам натощак, разводя в 50 мл молока по следующей схеме:
и так до 10 недель, каждую неделю добавляя каплю дёгтя
Далее две недели перерыв и снова повторение курса и так до 6 недель.
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Возможные побочные эффекты
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Источник: https://econet.kz/
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