Берёзовый деготь: как применять

Дёготь — это натуральный продукт, полученный путём сухой перегонки верхней части коры молодого дерева. Состав дёгтя очень разнообразен и включает в себя такие вещества как: бензол, фенол, толуол, ксилол, фитонциды, органические кислоты и смолистые вещества.

Берёзовый дёготь – что это?

Дёготь — это натуральный продукт, полученный путём сухой перегонки верхней части коры молодого дерева. Состав дёгтя очень разнообразен и включает в себя такие вещества как: бензол, фенол, толуол, ксилол, фитонциды, органические кислоты и смолистые вещества.

Как сами понимаете, при таком составе запах ещё тот!

Благодаря своему богатому составу его используют широко и во многих отраслях, к примеру:

пропитка шпал;

как смазка колёсная;

смазка деревянных частей;

для защиты от садовых вредителей;

для защиты кожаных изделий (ранее на Руси);

как сырьё для химической промышленности;

в медицине;

в косметологии;

в ветеринарии;

в старину для наказаний (вымазать в дёгте и обвалять в перьях).

Дёготь в официальной и народной медицине

Как лекарственное средство дёготь применялся издревле и очень широко. Для примера перечень болезней, в лечении которых используют деготь:

стоматит;

фарингит;

ангина;

нарушение обмена веществ;

уретрит;

атеросклероз;

мочекаменная болезнь;

грибковые поражения кожи;

экзема;

лишай;

псориаз;

мастит;

зуд и кожные высыпания;

чесотка;

хронический отит;

ожоги, пролежни;

сухие мозоли;

акне;

бронхиальная астма;

педикулёз;

оспа;

перхоть;

рожа;

опухоли;

противопаразитарное средство;

туберкулёз.

Применяется дёготь как наружно, так и во внутрь. Для нашей темы он интересен тем, что дёготь является ядом для лямблий и других паразитов, живущих в организме, в том числе и печени, а печень напрямую связана с чистотой и свежестью кожи, особенно лица.

Кроме того, при применении дёгтя пропадают прыщи, фурункулы, пропадает желтизна кожного покрова, пропадают мелкие морщинки и неровности кожи. А так же, к теме красивой кожи можно отнести и то, что дёготь убивает лишаи, рожи, экземы, кожные грибки.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Наружное применение дёгтя для красивой кожи

В аптеках можно найти пузырьки с берестовым (березовым) дёгтем для косметического, наружного применения. Кроме того, продаётся мыло с добавлением дёгтя (дегтярное мыло).

Так как дёготь – это антисептик и яд для многих микробов и паразитов, то дегтярное мыло используют для:

выведения вшей и блох (у животных);

от перхоти;

от грибка (почаще мыть ноги, руки и другие поражённые участки кожи;

от чрезмерной потливости

как антисептик от микробов

Дёготь — наружное применение

Косметический раствор дёгтя – мажем прыщи, грибковые поражения кожи, нарывы и фурункулы.

Добавление небольшого количества дёгтя в ванну для чистой кожи и заживления ран, либо делаем следующий рецепт:

Необходимо:

— Вода – 70 г;

— Березовый деготь – 100 г;

— Детское мыло натертое – 70 г;

— Водка – 100 г

Всё это добавляем в тёплую ванну и принимаем её 15 – 30 мин (не более). Такие ванны полезны и при псориазе.

Мазь с дёгтем от чесоточного клеща

Необходимо:

— Дегтярное мыло – 1 ст. ложка;

— Перетопленное несоленое сало – 1 ст. ложка;

— Березовый деготь – 1 чайная ложка;

— Сера в порошке – 15 г

Всё это мешаем и получаем дегтярную мазь. Мажем поражённые участки кожи на ночь и так три раза.

Дегтярные ванночки от геморроя

На два литра тёплой воды добавляем 5 капель дегтя. Из этого раствора делается сидячая ванночка от геморроя.

Дёготь от застарелой занозы

Мажем это место дёгтем, а лучше делаем дегтярный компресс на 15-20 мин, который способствует вытягиванию старой занозы

Мази с дёгтем

В аптеке можно купить уже готовые мази с добавлением дёгтя, это – мазь Вишневского и мазь Вилькинсона.

Мазь Вилькинсона применяется : при чесотке, грибке кожи ногтевых пластин, экземе;

Мазь Вишневского применяется: при угревой сыпи, пролежнях, обморожениях, порезах, трофических язвах.

Внутренне применение дёгтя

С одной стороны, дёготь — это канцероген, с другой — есть множество отличных результатов в лечении и косметологии при применении дёгтя внутрь.

По словам народной медицины, дёготь при внутреннем применении лечит даже рак, туберкулёз и прочее, но в нашей теме он хорош тем, что в итоге получаем чистую, ровную, розовую кожу и если есть, заодно избавляемся от паразитов, экземы и прочей гадости.

Есть основные рецепты для приёма дёгтя внутрь: с хлебом, яблоком, молоком, на сахарок или мёд.

Самый распространённый рецепт – это с хлебом

На ночь перед сном берём кусочек хлеба (хоть чёрного, хоть белого). Капаем на него 5 каплей дёгтя и не запивая, тщательно разжёвываем и ложимся спать. На следующий вечер добавляем ещё одну каплю (получается уже 6 капель) и так +1 капля каждый вечер доведя до 10 капель. На 10-ти каплях держимся две недели (14 дней), а потом, наоборот, уменьшаем на одну каплю каждый вечер, доведя снова до 5-ти капель. Итого курс получается 24 дня. Ожидаемый эффект улучшений начинается уже с половины курса. А именно: 100% чистая и бархатная кожа. Кроме того, выйдут шлаки, пройдёт потливость, болезнь суставов (если таковая была), забудете о запорах.

Можно делать всё так же, но вместо хлеба использовать яблоки, мёд или сахар. Некоторые пишут, что якобы с мёдом эффект лучше для лечения от лямблий. А чистка с яблоком иногда используют в вдогонку после чистки с хлебом (яко бы с яблоком быстрее пролетает по организму и почти сразу в кишечник).

Многие рекомендуют капать дёготь в молоко. Снижается токсический эффект дёгтя и пьётся приятней. Дёготь с молоком принимают так же и при туберкулёзе.

С молоком иногда применяют такую схему

Пьют по утрам натощак, разводя в 50 мл молока по следующей схеме:

1 неделя по 1 капле

2 неделя по 2 капли

3 неделя по 3 капли

и так до 10 недель, каждую неделю добавляя каплю дёгтя

Далее две недели перерыв и снова повторение курса и так до 6 недель.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Возможные побочные эффекты

противный вкус;

рвота;

расстройство желудка;

тошнота;

ссыпь;

инсомния (бессонница);

головные боли;

боли в позвоночнике.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet