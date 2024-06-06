Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Здоровье
  4. Неотложная помощь при пищевом отравлении у детей

Неотложная помощь при пищевом отравлении у детей

Источник: komarovskiy.net 06 июня 2024 6574
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Природа пищевых отравлений весьма разнообразна, тем не менее можно выделить три группы причин...

Неотложная помощь при пищевом отравлении у детей

Пищевые отравления возникают тогда, когда яд попадает в организм с продуктами питания.

Природа пищевых отравлений весьма разнообразна, тем не менее можно выделить три группы причин:

  • инфекции — простейшие, бактерии, вирусы;
  • токсины, содержащиеся в животных или растениях — ядовитые грибы, заведомо несъедобные или неправильно приготовленные животные (рыба, моллюски) и т. п.;
  • яды, которыми обработаны продукты или которые содержатся в продуктах — пестициды и т. п.

ВНИМАНИЕ! 

Первые симптомы пищевого отравления в большинстве случаев возникают в течение 48 часов после употребления в пищу непригодных продуктов.

Первые симптомы пищевого отравления — это, как правило, признаки поражения желудочно-кишечного тракта: тошнота, рвота, понос, боли в животе.

Пищевое отравление требует обращения за медицинской помощью, если симптомы:

  • возникли у ребенка младше 3 лет;
  • сочетаются с повышением температуры тела;
  • сохраняются более 2 суток;
  • имеются у нескольких членов семьи.

Обращение за медицинской помощью должно быть неотложным, если:

  • источником отравления являются (или предположительно являются) грибы;
  • ребенок не может пить из-за рвоты;
  • двоение в глазах;
  • невнятная речь;
  • трудности с глотанием;
  • мышечная слабость;
  • желтизна кожи или слизистых оболочек;
  • припухлость суставов;
  • сыпь на коже;
  • мочеиспускание отсутствует больше 6 часов или моча имеет насыщенно- темный цвет;
  • кровь в кале или рвотных массах.

Неотложная помощь:

  • если симптомы появились в течение 30 минут после приема пищи, но рвоты нет — вызовите рвоту:
    • для того чтобы вызвать рвоту, дайте ребенку выпить 1—2 стакана воды или молока, после чего одной рукой крепко держите ребенка, а два пальца второй руки введите как можно глубже в ротоглотку и пошевелите ими;
    • пальцы можно заменить ложкой, которой следует надавить на корень языка;
  • ничем ребенка не кормите;
  • поите ребенка обильно и активно в соответствии со следующими правилами:
    • температура напитка ориентировочно должна быть равна температуре тела;
    • возможную рвоту провоцирует растяжение желудка, поэтому давайте пить часто, но объем жидкости, выпитой за одну попытку, должен быть небольшим (несколько глотков);
    • в качестве жидкости для питья оптимально применять растворы для пероральной регидратации; возможно использование минеральной воды, чая, компотов;
    • не добавляйте сахар в растворы, используемые для питья;
    • если ребенок отказывается пить то, что вы предлагаете, давайте то, что он пить согласен, но очень постарайтесь давать прозрачные жидкости, максимально разводите соки;
  • дайте ребенку активированный уголь в дозе 1 г/кг веса;
  • при повышении температуры тела используйте жаропонижающие средства.

Неотложная помощь при пищевом отравлении у детей

Профилактика. Пищевые отравления

  • Приучайте детей к элементарным правилам личной гигиены — мытье рук перед едой, после посещения туалета, возвращения с прогулки и т. д.
  • Обеспечьте чистоту посуды, кухонной утвари и рабочих поверхностей, используемых для приготовления пищи. Оптимальное и безопасное средство для мытья — горячий мыльный раствор.
  • Мойте руки перед, во время и после приготовления пищи.
  • Если на руках имеются раны (царапины и т. п.), обязательно заклеивайте их лейкопластырем перед приготовлением пищи. Альтернативный вариант — применение резиновых перчаток.
  • Своевременно меняйте губки, которыми вы пользуетесь для мытья посуды. Помните: моющие губки могут быть источником и накопителем бактерий.
  • Используйте одноразовые кухонные полотенца.
  • Соблюдайте тепловой режим обработки пищевых продуктов. Особенно тщательно проваривайте (прожаривайте) субпродукты, мясо, птицу.
  • Проверяйте температуру в холодильной и морозильной камерах холодильника.
  • Не замораживайте мясо и рыбу повторно (после оттаивания).
  • Храните пищевые продукты исключительно в емкостях, специально для этого предназначенных и соответственно маркированных.
  • Тщательно контролируйте сроки годности продуктов перед приобретением, приготовлением и употреблением.
  • Не употребляйте пищевые продукты, внешний вид или запах которых вызывает у вас малейшие сомнения в их пригодности.Прислушивайтесь к своим инстинктам — особенно тщательно осматривайте и обнюхивайте мясо, рыбу, яйца.
  • Убедитесь в герметичности консервов.
  • Храните мусор вне детской досягаемости и в закрытых емкостях.опубликовано econet

Из книги Комаровского Е. О. «Справочник здравомыслящих родителей. Часть 2. Неотложная помощь»

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

продукты инфекции активированный уголь пестициды здоровье

Еще от komarovskiy.net

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Нужно искать и видеть чудеса, которых полно вокруг тебя. Ты умрешь от усталости, не интересуясь ничем, кроме себя самого; именно от этой усталости ты глух и слеп к остальному. Карлос Кастанеда
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.