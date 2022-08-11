УДИВИТЕЛЬНАЯ роль магния в организме человека

В настоящее время для большинства людей невозможно сохранить здоровье без дополнительного приема магния...
Процессы жизни протекают в водных средах с определенной концентрацией атомов водорода. Вещества, которые отдают водородные атомы, называются кислотами, а те, которые их забирают – щелочами.
Соотношение кислоты и щелочи в каком-либо растворе называется кислотно-щелочным равновесием (КЩР).
Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!
КЩР характеризуется специальным показателем pH (сила водорода), который показывает число водородных атомов в данном растворе.
Тело человека на 70% состоит из воды, и имеет определенное кислотно-щелочное соотношение, характеризуемое показателем pH.
Нормальная величина различных жидкостей организма:
Организм постоянно стремится уравновесить это соотношение, поддерживая строго определенный уровень pH. Этот параметр оказывает существенное влияние на все биохимические процессы в организме.
В норме кровь имеет слабощелочную реакцию: pH7,35-7,45. pН жестко выдерживается в узких границах, т.к. только в этих условиях возможна работа большинства ферментов.
Для каждого фермента существует свой оптиум pH (для большинства он составляет 7,3-7,4), при котором активность ферментов максимальна. Даже незначительные изменения pH в ту или иную сторону вызывают снижение активности ферментов и уменьшение скорости биохимического процесса. Это один из самых стабильных параметров гомеостаза.
Кислотная нагрузка – новое измерение пищи
Мы привыкли оценивать пищу с позиций калорийности, содержания белков, углеводов, жиров, витаминов и других веществ. Но любой продукт имеет еще один фундаментальный показатель – кислотную нагрузку пищи.
Американские ученые в начале 21 века сделали подлинное открытие, когда выявили, что у любого продукта есть еще один фундаментальный показатель, который имеет критическое значение для нашего здоровья. Это кислотная нагрузка пищи. Она складывается из соотношения в пище компонентов, которые в ходе метаболизма образуют либо кислоту, либо щелочь.
Кислотная нагрузка (КН) измеряется по принципу кислота минус щелочь.
Компьютерный анализ позволил определить кислотную нагрузку основных продуктов питания (см. таблицу)
|Кислотная нагрузка основных продуктов питания *
|Продукт
|Компоненты
| Кислотная нагрузка
|Кислота
|Щелочь
|
Кислые продукты
|Мясо
|77,7
|9,8
|67,9
|Зерновые
|8,0
|-5,8
|13,8
|Сыр
|2,8
|-1,4
|4,2
|Молоко и йогурт
|5,7
|2,9
|2,8
| Яйца
|1,8
|-0,7
|2,5
|
Нейтральные продукты
|Бобовые
|0,9
|1,7
|-0,8
|Орехи
|1,3
|1,2
| 0,1
|
Щелочные продукты
|Листовая зелень
|32,9
|92,0
|-59,1
|Овощи-фрукты **
|21,3
|67,8
|-46,5
|Коренья
|10,1
|36,5
|-26,4
|Овощи
|6,8
|21,1
|-14,3
|Клубни
|4,5
|15,1
|-10,6
|Фрукты
|2,1
|7,9
|-5,8
|* В миллиэквивалентах на 240 килокалорий
|** Фрукты, которые в быту принято называть овощами: помидоры, кабачки, баклажаны, огурцы, арбузы, дыня, тыква и т.п.
|Источник: Американский журнал клинического питания. 2002; 76(6): 1308-1316
Неправильное питание – причина хронического закисления организма
Питание современного человека характеризуется дисбалансом ионов водорода и бикарбоната, что вызывает пожизненный, слабовыраженный, болезнетворно (патогенно) существующий системный метаболический ацидоз (закисление).
По данным антропологов рацион древнего человека состоял на 1/3 из нежирного мяса диких животных и на 2/3 из растительной пищи. В этих условиях питание носило исключительно щелочной характер.
Кислотная нагрузка пищи древнего человека составляла в среднем минус 78.
Ситуация принципиально изменилась с возникновением аграрной цивилизации, когда человек стал употреблять в пищу много зерновых культур, молочные продукты и жирное мясо одомашненных животных.
Но особенно драматические сдвиги в питании произошли в конце 20 века, когда рацион заполонили промышленно обработанные «кислые» продукты питания.
Эти изменения в составе диеты были названы факторами риска в патогенезе «болезней цивилизации», включая атеросклероз, гипертонию, остеопороз, диабет 2 типа.
Кислотная нагрузка пищи современного человека составляет плюс 48.
Диета современного человека богата насыщенными жирами, простыми сахарами, поваренной солью и бедна клетчаткой, магнием и калием. В ней доминируют рафинированные и обработанные продукты, сахар, мучные изделия, множество всяких полуфабрикатов.
Что представляет собой пища современного человека?? Это пицца, чипсы, глазированные сырки, новоявленные чудо-молочные продукты, кондитерские изделия, прохладительные сладкие напитки. Эта пища имеет кислые валентности.
Ежедневное «кислотное» питание приводит к хроническому пожизненному закислению (ацидозу) внутренней среды организма.
Хронический слабовыраженный ацидоз и работа ответных гомеостатических механизмов, приводит к многочисленным патологическим процессам:
При воздействии закисляющих или ощелачивающих факторов организм использует компенсаторные механизмы, буферные системы крови, а также прибегает к помощи легких, почек, органов ЖКТ и других органов.
В процессе жизнедеятельности организма требуются как кислые, так и щелочные продукты распада, причем кислых образуется в 20 раз больше нежели щелочных! Поэтому защитные системы организма, обеспечивающие неизменность его кислотно-щелочного равновесия, «настроены» на нейтрализацию и выведение прежде всего кислых продуктов распада.
В целом устойчивость организма к ощелачиванию в несколько раз выше, чем к закислению.
Для организма предпочтительнее состояние, приближающееся к легкому компенсированному алкалозу (ощелачиванию), т.к. в этих условиях более активно протекают процессы энергообразования, синтеза белков и липидов, минеральный обмен и др.
В действительности же чаще встречается состояние, близкое к компенсированному ацидозу.
Однако постоянная нагрузка на компенсаторные системы может привести к их декомпенсации, что в первую очередь проявится в нарушениях в обмене веществ не только в пределах клетки, но и в масштабах целого организма.
Компенсированный ацидоз может вредить организму незаметно, но постоянно в течение нескольких месяцев и даже лет.
Как организм управляет уровнем кислотности
При длительных отклонениях от равновесия в кислую сторону, скелет, как депо кальция и магния, может быть привлечен к компенсаторным процессам, т.к. поддержание кислотно-щелочного равновесия в организме с участием скелета высокопроизводительно.
Организм не допускает выхода pH крови за заданные пределы. Но достигается это дорогой ценой. В жертву приносится скелет: в целях ощелачивания, вымываются из костей щелочные буферы – кальций и магний.
По данным последних мировых научных исследований, кости сначала теряют магний. В первую очередь уходит магний, затем кальций. Отсюда ускоренное развитие остеопороза. Разрушаются мышцы. Хроническая слабость и боли в мышцах отмечаются уже в молодом возрасте.
Слабость костей и мышц ведет к деградации суставов.
Кислая реакция мочи создает идеальные условия для образования камней в почках. Это принимает характер эпидемии. Хроническое нарушение работы почек вызывает развитие воспалительных заболеваний и почечной недостаточности.
Кислая реакция слюны разрушает зубы и способствует развитию стоматитов.
Хроническое закисление может вызывать головные боли, тревожность, бессонницу, задержку жидкости в организме.
При избыточном кислотном рационе питания большое количество магния, кальция, калия и других нейтрализующих кислоты элементов постоянно истощается, изымается из тканей, и они должны быть обязательно восполнены, иначе очень скоро последуют симптомы болезней.
Магний, роль в организме
В силу своих биологических эффектов, магний для организма может быть даже важнее кальция.
По присутствию в организме (21-28г.) магний, наряду с кальцием, натрием и калием, входит в первую четверку минералов в организме, а по содержанию внутри клетки занимает второе место после калия.
Без магния не может быть усвоен кальций. Магний уравновешивает поступление кальция, и препятствует его выведению.
Магний особенно необходим для костной ткани, около 60% его содержится в костях и зубах, причем из этого количества примернотреть может быть оперативно мобилизована для нужд организма. 20% магния находится в мышцах, 19% – в других энергоемких органах организма (мозг, сердце, печень, почки и др.) и 1% – во внеклеточной жидкости.
В крови 60-75% магния находится в ионизированной форме.
Причины дефицита магния
В большинстве самых распространенных продуктов питания магний представлен скудно.
Дефицит магния может наблюдаться не только при нарушении питания, но и при увеличении потребности в нем: при физической и умственной нагрузке, стрессе, психоэмоциональном напряжении, например, если ребенок посещает школу с усиленной подготовкой, занимается спортом (т.е. имеет повышенную нагрузку на нервную систему).
Другими причинами дефицита магния являются:
Нехватка магния влечет за собой дефицит цинка, меди, кальция, калия, кремния и дальнейшее их замещение токсичными тяжелыми металлами: свинцом, кадмием, алюминием.
Огромную негативную роль играет широкое распространение различных диет для похудения. Избыточное употребление животного белка – мода на различные белковые диеты – сдвигает pH в кислую сторону, и повышает экскрецию солей мочевой кислоты.
Биологические эффекты магния
Магний - один из главных энергетиков клетки. Все энергетические процессы в организме идут при обязательном участии магния. 80-90% внутриклеточного магния находится в комплексе с АТФ.
Магний влияет на вход кальция в клетку (управление кальциевыми каналами). В этом отношении магний выступает как физиологический антагонист кальция и препятствует излишней функциональной активности клеток. Например, он предупреждает избыточное сокращение мышечных клеток (мышечные спазмы, спазмы сосудов при гипертонии и болях в сердце, спазмы бронхов при бронхиальной астме, спазмы кишечника и др.).
Магний защищает нервную систему от разрушительных стрессов и психоэмоционального напряжения. Магний является «изоляционным материалом» для проведения нервного импульса, тормозит избыточное его прохождение.
Магний поддерживает клеточный и гуморальный иммунитет, оказывает противовоспалительное и противоаллергическое действие.
Магний поддерживает соли мочи в растворенном состоянии, и препятствует их осаждению. Подавляет камнеобразование в почках, даже в незначительных концентрациях угнетает кристаллизацию. Ионы магния связывают в моче до 40% щавелевой кислоты. Предотвращают осаждение соединений кальция.
Из-за недостатка магния (а его запасы истощаются гораздо быстрее, чем полагали ранее) кальций начинает порождать болезни. Магний, особенно в форме цитрата, сокращает абсорбцию оксалатов в кишечнике и его мочевую экскрецию.
Таким образом, магнию отводится еще одна роль в здоровье человека, особенно это касается потребление магния в форме цитрата.
Итак, магний, как никакой другой элемент, важен для протекания многих метаболических процессов в организме. Неслучайно он созвучен с латинским словом «magnum», одно из значений которого означает «великий».
Преимущества магния цитрат
Простым и эффективным способом ощелачивания внутренней среды является прием магния цитрата. Нормализация кислотно-щелочного равновесия достигается благодаря ощелачивающему действию как магния, так и цитратов, которые усиливают друг друга.
По своим биологическим свойствам цитрат магния имеет неоспоримые преимущества:
В настоящее время для большинства людей невозможно сохранить здоровье без дополнительного приема магния.
Магний, как и другие элементы в организме человека, не синтезируется, он поступает в наш организм с водой и пищей, его называют главным металлом жизни.
Магний позволяет организму усваивать кальций, но помимо этого он выполняет ещё более 300 функций в организме.
8 продуктов с высоким содержанием магния:
1. Рисовые отруби. Этот продукт трудно найти, поскольку его нечасто завозят в обычные продуктовые магазины, но рисовые отруби стоят того, чтобы за ними поохотиться. Только в 100 граммах этого полезного для здоровья продукта вы можете найти 781 мг магния – почти двойную рекомендуемую суточную норму.
2. Кориандр, шалфей или базилик. Эти великолепные травы не только снабжают организм большим количеством микроэлементов и минералов, они поступают вместе с магнием. В них содержится примерно 690 мг этого минерала на столовую ложку. Добавляйте эти специи в ваши любимые блюда, чтобы наделить их магией магния.
3. Тёмный шоколад. Вам нужна причина, чтобы побаловать себя этим любимым продуктом? Тёмный шоколад (или какао-порошок) богат антиоксидантами и большим количеством магния. Только в 100 граммах тёмного шоколада содержится около 230 мг магния.
4. Тёмно-зелёные листовые овощи. Капуста, шпинат, мангольд и любые тёмно-зелёные листовые овощи, а также зелень свёклы и зелень одуванчика, обеспечат высокий уровень магния. Например, в одной чашке приготовленного шпината будет содержаться 157 мг.
5. Злаки. Коричневый рис, лебеда, ячмень, цельный овёс и пшеница без ГМО содержат большое количество магния. Чашка варёного коричневого риса, например, содержит около 86 мг.
6. Фасоль и чечевица. Хотя ксеноэстагены в ГМО сое вызывают сильное беспокойство, соя, не содержащая ГМО, чечевица, фасоль и другие виды бобовых являются прекрасным источником магния. Некоторые бобовые обеспечивают до 150 мг на порцию.
7. Авокадо. Этот продукт не только богат полезными жирами, он ещё и отличный источник магния. Только один довольно крупный плод авокадо содержит более чем 60 мг этого полезного минерала.
8. Молочные продукты. Вы должны быть осторожны с некоторыми йогуртами и сырами, потому что производители продуктов питания любят нагружать их гормонами и сахаром, но обычные, неподслащённые йогурты и непастеризованные сыры обеспечивают большое количество магния, не засоряя ваш организм.опубликовано econet.ru
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.kz/
Наш Telegram-канал. Подписывайтесь!
Добавить комментарий