Витамины: классификация и краткий обзор их функций в организме

Витамины – это те вещества, биологическая роль и польза которых для многих из нас вовсе не очевидна...

Витамины для вашего здоровья

Витамины (от лат. vita — «жизнь») — группа низкомолекулярных органических соединений относительно простого строения и разнообразной химической природы, необходимых для нормальной жизнедеятельности организмов.

Классификация витаминов:

Жирорастворимые витамины - A , D , E , K , F

Водорастворимые витамины - B , C , N , P , U

Витаминоподобные вещества: J , L , аденин, дексапантенол, бенфотиамин

А витамины:

А1 - ретинол

А2 - дегидроретинол

Суточная потребность - 900 мкг

Входит в состав зрительного пигмента, обеспечивает нормальное зрение.

Гипо-, авитаминоз - куринная слепота





B витамины:

B1 - тиамин

Суточная потребность - 1,5 мг

Гипо- , авитаминоз - Бери-бери, который сопровождается полиневритами.

B2 - рибофлавин

Суточная потребность - 1,8 мг

Участвует в окислительно-восстановительных реакциях организма.

Гипо- , авитаминоз - выражается нарушением белкового синтеза, помутнением хрусталика.

B3(PP) - никотиновая кислота

Суточная потребность - 20 мг

Гипо- , авитаминоз - пеллагра (дерматиты, диареи, психические нарушения).

B4- холин

Суточная потребность - 500 мг

Гипо- , авитаминоз - расстройства печени

B5 - пантотеновая кислота

Суточная потребность - 5 мг

Гипо- , авитаминоз - боли в суставах, выпадение волос, судороги конечностей, параличи, ослабление зрения и памяти.

B6 - пиридоксин

Суточная потребность - 2 мг

Участвует в белковом обмене, активирует деление клетки, стимулируют эритропоез.

Гипо- , авитаминоз - анемия, системная красная волчанка

B7(H)- биотин

Суточная потребность - 50 мкг

Гипо- , авитаминоз - поражения кожи, исчезновение аппетита, тошнота, отечность языка, мышечные боли, вялость, депрессия.

B8 - инозитол

Суточная потребность - 500 мг

о гипо- или авитаминозе нет данных

B9(Bc , М) - фолиевая кислота

Суточная потребность - 400 мкг

Гипо- , авитаминоз - фолиево-дефицитная анемия, нарушения в развитии спинальной трубки у эмбриона

B10 - парааминобензойная кислота ПАБК

Суточная потребность - нет данных

Стимулирует выработку витаминов кишечной микрофлорой. Входит в состав фолиевой кислоты.

B11 (Bt , O)- левокарнитин

Суточная потребность - 300 мг

Гипо- , авитаминоз - нарушения метаболических процессов.

B12 - цианкобаламин

Вместе с фолиевой кислотой способствуют созреванию макроцитов до эритроцитов.

Гипо-, авитаминоз - макроцитарная анемия (болезнь Адисона-Бирмера, Пернициозная анемия).

B13- оротовая кислота

Суточная потребность - 1 мг

Гипо- , авитаминоз - экзема, нейродермит, псориаз, ихтиоз.

B14 - метоксантин (кофермент PQQ)

B15 - пангамовая кислота

Суточная потребность - 100 мг

B16-диметилглицин

С витамин - аскорбиновая кислота

Суточная потребность - 100 мг

Повышает свертываемость крови, понижает проходимость сосудов, стимулирует регенерацию тканей, стимулирует синтез интерферона, стимулирует синтез гормонов коры и мозгового вещества надпочечников, в частности: катехоламинов и ГКС. Последние две функции сбалансированы.

Гипо- , авитаминоз - цинга.



D витамины

D1 - ламистерол

D2 - эргокальциферол

D3 - холекальциферол

D4 - дигидрокальциферол

D5 - ситокальциферол

Регулируют Ca - P метаболизм .

Гипо- , авитаминоз - рахит, остеомаляция, остеопороз



Е витамины

α токоферол

β токоферол

γ токоферол

Суточная потребность - 15мг

Нервно-мышечные нарушения: спинально-мозжечковая атаксия (атаксия Фридрейха), миопатии, анемия, нарушение репродуктивных функции.

F витамины

Омега-3

Омега-6

Гипо- , авитаминоз - атеросклероз, замедление развития, ускоренное старение тканей

К витамины

К1 - филлохинон

К2 - фарнихинон

Суточная потребность - 120 мкг

Гипо- , авитаминоз - гипокоагуляция



N витамины

Липоевая кислота

Тиоктовая кислота

Суточная потребность - 30 мг

Гипо- , авитаминоз - нарушения нормальной функционирования печени



P витамин

катехины,

антоцианы,

полифенолы

Гипо- , авитаминоз - ломкость капилляров



U витамин - метионин

Считается противоязвенным фактором.опубликовано econet

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