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Аюрведические специи, влияющие на усваиваемость пищи и характер

Источник: satvaom.ru 08 ноября 2023 6578
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Пряности и специи не просто делают еду вкуснее, благодаря добавлению в пищу приправ можно повысить её благость, увеличить полезность, а также улучшить состояние здоровья как физического, так и эмоционального. 

Аюрведические специи, влияющие на усваиваемость пищи и характер

Специи, способствующие улучшению черт характера

Гвоздика: страх, беспокойство, перенапряжение, нерешительность, жадность, склонность к репрессиям, хорошая память, острота ума, интеллект, интеллигентность.

Горчица, (семя): страх, беспокойство, перенапряжение.

Имбирь: нерешительность, жадность, склонность к репрессиям, острота реакции, живость воображения, хорошая память, острота ума, интеллект, интеллигентность.

Кардамон: страх, беспокойство, перенапряжение, нерешительность, жадность, склонность к репрессиям.

Кориандр: гнев, ненависть, зависть, стабильность, энергичность, умиротворение, нежность, доброта, любовь, сострадательность.

Корица: страх, беспокойство, перенапряжение, острота реакции, живость воображения.

Куркума: гнев, ненависть, зависть, нерешительность, жадность, склонность к репрессиям, стабильность, энергичность, умиротворение, нежность, доброта, любовь, сострадательность.

Перец черный: нерешительность, жадность, склонность к репрессиям, хорошая память, острота ума, интеллект, интеллигентность.

Перец красный: нерешительность, жадность, склонность к репрессиям, острота реакции, живость воображения, хорошая память, острота ума, интеллект, интеллигентность.

Тмин: страх, беспокойство, перенапряжение, нерешительность, жадность, склонность к репрессиям.

Тамаринд: хорошая память, острота ума, интеллект, интеллигентность.

Фенхель: гнев, ненависть, зависть, стабильность, энергичность, умиротворение, нежность, доброта, любовь, сострадательность.

Шафран: гнев, ненависть, зависть, стабильность, энергичность, умиротворение, нежность, доброта, любовь, сострадательность.

Аюрведические специи, влияющие на усваиваемость пищи и характер

Специи, улучшающие усваиваемость пищи

Гвоздика: молоко, мороженое, сливки, рис, картофель.

Горчица: картофель.

Горчица черная (семя): овёс.

Имбирь: сыр, кефир, сметана, творог, йогурт, пшеница (белый хлеб), сахар, конфеты, пирожные.

Кардамон: молоко, мороженое, сливки, пшеница (белый хлеб), картофель, сахар, конфеты, пирожные.

Кориандр: сыр, кефир, сметана, творог, йогурт, картофель.

Корица: молоко, мороженое, сливки, сахар, конфеты, пирожные.

Куркума: овёс, сыр, кефир, сметана, творог, йогурт, сахар, конфеты, пирожные, жирная пища.

Мускатный орех: сахар, конфеты, пирожные.

Перец: сыр, кефир, сметана, творог, йогурт, рис.

Тмин: сыр, кефир, сметана, творог, йогурт, пшеница (белый хлеб), картофель, капуста.

Фенхель: сыр, кефир, сметана, творог, йогурт, капуста.

Шамбала: жирная пища.

Шафран: молоко, мороженое, сливки, жирная пища. опубликовано econet

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Источник: https://econet.kz/

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