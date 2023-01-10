Любая болезнь сопровождается процессами старения. Следовательно, оздоровление - это всегда омоложение. Молодость характеризуется прежде всего хорошей работой капилляров.
Что такое старость? Это не что иное, как постепенное высыхание организма вследствие плохого питания клеток, закрытия капилляров. Любая болезнь сопровождается процессами старения. Следовательно, оздоровление - это всегда омоложение. Молодость характеризуется прежде всего хорошей работой капилляров.
Лечение с помощью ванн - прекрасное средство заставить капилляры работать, а значит, способ омолодить организм.
Скипидарные ванны
Такое простое и естественное средство, как скипидар, обладает огромным достоинством: будучи растворенным в ванне, он способен воздействовать на всю капиллярную сеть организма сразу.
Скипидарные ванны - самое безвредное и самое действенное средство борьбы с болезнью и со старением.
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Это средство могут применять люди самых разных возрастов, вплоть до преклонного. И даже в преклонном возрасте люди после скипидарной ванны чувствуют себя омолодившимися не на один десяток лет. Уходят не только болезни старости, но и само ощущение старости, и внешне такой человек, хоть и носит на себе черты возраста, перестает выглядеть стариком.
Для ванн используют скипидар двух видов:
Каждый из этих видов имеет свои показания к применению.
Белая эмульсия осуществляет своеобразную гимнастику капилляров, стимулирует всю капиллярную систему, охватывающую как кожные покровы, так и внутренние органы. Таким образом, белая эмульсия оказывает воздействие на общее состояние организма.
Но надо иметь в виду, что белая эмульсия обладает свойством повышать кровяное давление. Поэтому эти ванны показаны людям с пониженным давлением, а тем, у кого оно повышено, следует проявить некоторую осторожность и не злоупотреблять такой ванной.
Ванна с желтым раствором, напротив, понижает кровяное давление. Она показана людям с повышенным давлением и требует осторожности от тех, у кого давление имеет склонность понижаться. Ванна с желтым раствором удаляет вредные отложения в стенках кровеносных сосудов, расширяет капилляры, способствует лечению атеросклероза.
Применяют и смешанные ванны: с белой эмульсией и с желтым раствором одновременно, они не имеют противопоказаний для людей, чье давление не превышает 180 мм ртутного столба.
Скипидарные ванны просты в применении, их можно принимать на дому. При нормальном кровяном давлении рекомендуется чередовать ту и другую ванну - с белой эмульсией и с желтым раствором, при нарушениях давления человек может приспособиться к наиболее подходящей для него разновидности ванн: выбрать одну, либо другую, либо смешанную ванну.
Курс лечения составляет от 10 до 30 ванн, ванны принимают не ежедневно, но 1 раз в 2 или 3 дня, в зависимости от самочувствия.
Для принятия скипидарной ванны:
Продолжительность первой ванны - 10 минут, второй - 15 минут, затем с каждой последующей ванной прибавлять по 1 минуте, пока продолжительность ванны не дойдет до 20 минут.
Обновленными и омолодившимися выйдете вы из скипидарной ванны, с раскрывшимися капиллярами, с улучшением тока крови, с прекрасной способностью всех клеток организма получать питательные вещества, доставляемые с кровью, с хорошим обменом веществ, который прекрасно справляется с выводом вредных веществ из организма.
Вы заметите, что после скипидарной ванны проходят любые боли - обезболивающее действие этих ванн поистине великолепно.
Горчичные ванны
Улучшают кровообращение и раскрывают капилляры. С этой задачей хорошо справляется обычная сухая горчица. Будучи растворенной в ванне, она улучшает кровоток не только в прилегающих к коже сосудах, но и во всех внутренних органах.
При сердечных заболеваниях такая ванна не рекомендуется, так как она может оказать чересчур сильное и тяжелое воздействие на сердце, что не является благоприятным.
Более щадящий вариант горчичных ванн - это ванны ручные и ножные. Такие ванны прекрасно тренируют сосуды, и не только рук и ног, но и всего тела - ведь даже воздействие на ограниченный участок тела оказывается достаточным, чтобы охватить все прочие части организма.
Ножные ванны уменьшают кровенаполнение сосудов головного мозга и снижают внутричерепное давление, что положительно влияет при повышенном кровяном и внутричерепном давлении.
Ручные ванны полезны при легких формах сердечной недостаточности, стенокардии, при воспалительных заболеваниях дыхательных путей.
Продолжительность ручных и ножных ванн 10-20 минут.
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©Кацудзо Ниши
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Источник: https://econet.kz/
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