Почему с возрастом мы быстрее набираем лишний вес

С годами наше тело претерпевает различные гормональные изменения, чтобы экономить энергию. Наш обмен веществ подстраивается под эти...

Почему же так происходит? Чем старше мы становимся, тем сложнее становится бороться с лишним весом (а поправляемся мы при этом, наоборот, быстрее)?

На самом деле это абсолютно естественный процесс и ему есть по меньшей мере одно объективное объяснение. И сегодня мы расскажем вам, что означает поправляться «не от котлет, а от лет», или почему мы начинаем набирать лишний вес от еды, когда становимся старше.

Старше = толще?

Наше тело с течением времени постоянно меняется. Это относится к состоянию мышц, костей, а также к скорости метаболизма.

Организм 10-летнего ребенка будет работать совсем иначе, когда ему исполнится 25, 40 или 65 лет. Количество мышечной массы также будет меняться в зависимости от возраста (в молодости мышцы сильнее, чем в старости).

А потому совершенно нормально с годами замечать жировые отложения там, где их раньше не было, или в тех местах, где от них было несложно избавиться.

Дело в том, что наши энергетические затраты варьируются в зависимости от того или иного жизненного этапа.

Когда мы молоды, мы тратим большое количество энергии, но чем старше мы становимся, тем эта цифра становится все меньше и меньше. В основном, это происходит потому, что мы лучше ее используем.

А сокращается базовый расход энергии по двум причинам:

1. Меняется процентное соотношение

Когда мы вырастаем, мы теряем мышцы и накапливаем жир.

Например, процентное содержание жира у мужчины в возрасте от 20 до 30 лет колеблется между 18 и 21%; от 41 до 50 лет — от 23 до 25% , а у мужчины в 60 лет и старше — превышает 26%.

С женщинами происходит то же самое: от 22 до 24% жира — у женщин в возрасте 20-30 лет; от 27 до 30% в возрасте 41-50 лет и более 31% после 60 лет.

Жир накапливается естественным образом, а вот мышечная масса уменьшается, потому что именно мышцы тратят большую часть имеющейся энергии.

2. Меняется выработка гормонов

Это касается не только женщин в период менопаузы, но и мужчин тоже.

Гормональный фон напрямую связан с весом нашего тела, так как гормоны могут заставить нас больше спать, к примеру, или больше есть.

По мере нашего взросления гормоны начинают работать с целью сокращения расхода энергии, так как мы уже не имеем той жизненной силы, что была прежде. Это означает, что организм с большей легкостью накапливает жир (особенно в области талии).

Именно так наше тело готовится к снижению физической активности или какой-либо проблеме со здоровьем, требующей неподвижности.

После 30 поправиться легче

Следует учитывать, что изменения в организме появляются не только в старости. Так что не стоит давать себе волю с обильными и жирными блюдами после 30.

Когда мы становимся старше, мы замечаем, что талия становится шире, живот «набухает», а одежда уже не сидит на нас так, как раньше.

Чем больше свечек мы задуваем на своем праздничном торте, тем скорее набираем лишний вес. И зависимость здесь, кажется, абсолютно прямая, даже если мы и продолжаем придерживаться тех же привычек в еде.

Борьба с лишним весом и ожирением с каждым прожитым годом становится все ожесточеннее.

Неправильное питание, стресс, генетическая предрасположенность и малоподвижный образ жизни могут негативно сказаться на количестве набранных килограммов, а также стать причиной гормонального дисбаланса и потребовать приема определенных лекарств.

Именно гормоны, в большей степени, несут ответственность за то, что жир начинает откладываться в организме.

Начиная с 30 лет, эстроген, прогестерон и андрогены уже не работают так, как это было прежде. А поскольку они отвечают за поддержание массы нашего тела, то понятно, почему «результаты» их обновленного режима работы мы видим на своих бедрах, животе или ягодицах.

Источники энергии, которые в 15-20 лет нам казались неиссякаемыми, постепенно ушли, наш образ жизни жизни стал если не совсем сидячим, то уж точно менее подвижным.

Если же к этому прибавить свою работу и отдых (походы в кино или театры, ужин в ресторане или путевка на курорт, где «все включено»), то можно увидеть правило «чем старше, тем толще» в действии. Уравнение более чем простое.

Прибавка в весе — не единственное изменение во взрослой жизни

Но что будет, если я буду вести здоровый образ жизни, правильно питаться и заниматься спортом? В этом случае вам следует следить за количеством потребляемых калорий.

Женщина 31 года, которая, например, весит 60 кг, должна потреблять 2000 калорий в день, чтобы оставаться в своем весе.

Та же женщина в возрасте 45 лет будет тратить уже около 1850 калорий в день (значит и потреблять их нужно столько).

А если она будет продолжать потреблять по 2000 калорий, то 150 станут просто «лишними». И тогда где-то за 6 месяцев она легко наберет около 4 кг.

Но мы с вами должны думать не только о лишних килограммах, которые появляются с возрастом, а еще и о различных заболеваниях, связанных с ним.

Мы имеем в виду остеопороз, вызванный потерей костной ткани, или остеоартрит (из-за проблем с суставами).

Чтобы избежать набора лишнего веса с возрастом, необходимо корректировать свои привычки и свой образ жизни в целом в зависимости от количества прожитых лет.

Что вы можете для этого сделать?

Продолжайте заниматься физическими упражнениями, пусть даже и не очень интенсивными (пилатес, плавание и т.д.)

Сократите потребление жиров, соли и муки.

Не курите и не злоупотребляйте алкоголем.

Высыпайтесь.

Наконец, нужно понимать, что просто невозможно иметь одно и то же тело и тот же размер одежды в 25 и в 50 лет. За два десятилетия изменились наши привычки (да и сама жизнь), а наш организм просто подстроился под эти изменения.опубликовано econet

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