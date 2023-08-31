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Cоветы рефлексологов: Упражнения, которые балансируют эмоции и энергию

Источник: lady-journal.info 31 августа 2023 6236
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Следуйте этим советам, выполняйте нехитрые упражнения, и вы сможете значительно улучшить свое состояние...

Cоветы рефлексологов: Упражнения, которые балансируют эмоции и энергию

Наука, изучающая биоактивные точки на наших руках, стопах, ушах, называется рефлексологией.

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Специалисты, изучающие биологические точки на теле, могут многое рассказать о состоянии нашего организма, определить заболевание и исцелить его, активировать биологические процессы.

В данной статье мы расскажем вам, за что отвечает каждый палец на наших руках.

Большой палец

Большой палец отвечает за головную боль, беспокойство.

Первый палец на руке, будто якорь, — ответственен за наши поступки.

Этот «эмоциональный» пальчик неразрывно связан с нашими тревогами, переживаниями, беспокойством.

Биоточки на большом пальце отвечают также за работу желудка, селезенки.

  • Когда вы нервничаете, ощущаете подавленность, у вас болит голова, сдавите большой палец на руке, слегка помассируйте его. Спустя всего несколько минут вы почувствуете облегчение.

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Указательный палец

Cоветы рефлексологов: Упражнения, которые балансируют эмоции и энергию

Отвечает за боли в мышцах, упадок духа.

Второй палец руки имеет непосредственное отношение к нашим страхам, смущению.

Также указательный пальчик отвечает за почки. Как показала практика, когда традиционное лечение этого внутреннего органа дополняется рефлексологией, заболевание гораздо легче поддается лечению.

  • При мышечных болях, чувстве дискомфорта будет полезно помассировать указательный палец – вам сразу станет легче.

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Средний палец

Cоветы рефлексологов: Упражнения, которые балансируют эмоции и энергию

Средний палец отвечает за усталость, злость, раздражительность.

Современная медицина уверяет, что во время массажа третьего пальца улучшается работа печени.

  • Чтобы снять усталость, избавиться от чувства беспокойства, помните несколько минут средний палец – кровообращение в теле улучшится, и вы почувствуете себя лучше.

Безымянный палец

Cоветы рефлексологов: Упражнения, которые балансируют эмоции и энергию

Биоактивные точки на этом пальце несут ответственность за негативные эмоции.

При расстройстве пищеварительного тракта, сбившемся дыхании массирование безымянного пальца также поможет.

  • Когда возникает чувство, что кто-то истощил вас эмоционально, энергетически, сбивается дыхание - несильно надавите на четвертый пальчик руки – облегчение придет уже спустя несколько минут.

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Мизинец

Cоветы рефлексологов: Упражнения, которые балансируют эмоции и энергию

Биологически активные точки мизинца помогают справиться со стрессом, эмоциями, нервозностью.

К тому же, пятый пальчик на ладони отвечает за наше мировоззрение, осознание себя, влияет на самооценку.

  • Когда вы чувствуете, что чересчур увлеклись самобичеванием, слишком самокритично к себе относитесь, но не можете ничего с этим поделать, глубоко вздохните и немного помассируйте мизинчик на руке – это поможет привести мысли в порядок, успокоит.

Наша ладонь

Cоветы рефлексологов: Упражнения, которые балансируют эмоции и энергию

Массирование ладоней в целом снимет общее напряжение в теле, головокружение, поможет с проблемами желудочно-кишечного тракта, избавит от тошноты.

Биоактивные точки на наших ладошках ответственны за большинство внутренних органов организма.

  • Сложите вместе ладони, совершите вращательные движения, три раза медленно вздохните – вы почувствуете облегчение.

Наши руки

Cоветы рефлексологов: Упражнения, которые балансируют эмоции и энергию

Человеческая рука отвечает за концентрацию внимания, кровообращение.

  • Если Вам необходимо собраться с мыслями, сконцентрировать внимание на чем-то, обуздать свои мысли, соедините ладошки, надавите – это поможет справиться с волнением.

Следуйте советам рефлексологов, выполняйте нехитрые упражнения, и вы сможете значительно улучшить свое состояние.опубликовано econet

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Источник: https://econet.kz/

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