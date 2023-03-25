Надпочечниковая усталость: как понять, что ваши надпочечники устали

Надпочечниковая усталость может привнести хаос в вашу жизнь

Стресс - синдром 21-го века

Надпочечниковая усталость представляет набор признаков и симптомов, известных как синдром, которая возникает в результате слабого функционирования надпочечников.

Наиболее часто ее причиной является интенсивный или длительный стресс, однако, она может возникнуть во время или после острых или хронических инфекций, особенно респираторных инфекций, таких как грипп, бронхит или пневмония.

Как и предполагает название, ведущим ее симптомом является усталость, которая не проходит после сна, и ее трудно сразу выявить, как корь или нарост на пальце.

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Вы можете жить и работать относительно нормально с надпочечниковой усталостью и, возможно, не имеете явных признаков физической болезни, но вы живете с общим чувством нездоровья, усталостью или «серыми» чувствами. Люди, испытывающие усталость надпочечников часто пьют кофе, колу или другие стимуляторы, чтобы начать движение утром и чтобы поддерживать себя в течение дня.

На протяжении прошлого века этот синдром был известен под многими другими названиями, такими как неаддисонова гипофункция надпочечников, субклиническая гипофункция надпочечников, неврастения, надпочечниковая неврастении, надпочечниковая апатия и усталость.

Несмотря на то, что этот синдром наблюдается у миллионов людей в США и по всему миру, ТРАДИЦИОННАЯ МЕДИЦИНА НЕ ПРИЗНАЕТ ЕГО В КАЧЕСТВЕ ОТДЕЛЬНОГО СИНДРОМА.

Надпочечниковая усталость может привнести хаос в вашу жизнь.

В более серьезных случаях, активность надпочечников настолько падает, что вы можете лежать в постели сутками, поднимаясь лишь на короткое время. С углублением дисфункции надпочечников, каждый орган и система в вашем организме будут все более и более страдать.

Изменения происходят в балансе углеводов, белков и жиров, жидкости и электролитов, сердца и сердечно-сосудистой системы, и даже в сексуальной сфере.

Многие изменения происходят на биохимическом и клеточном уровнях, чтобы компенсировать в организме уменьшение гормонов коры надпочечников, и чтобы ликвидировать надпочечниковую усталость.

Ваш организм делает все возможное, чтобы поддержать функцию надпочечников, но делает это дорогой ценой!

ЧТО ВЫЗЫВАЕТ НАДПОЧЕЧНИКОВУЮ УСТАЛОСТЬ?

Надпочечниковая усталость возникает, когда ваши надпочечники не могут адекватно отвечать на стресс.

Надпочечники мобилизуют ответ вашего организма на каждый вид стресса (будь то физический, эмоциональный или психологический) посредством выработки гормонов, которые регулируют производство и хранение энергии, поддерживают иммунную функцию, частоту сердечных сокращений, мышечный тонус и другие процессы, которые позволяют вам справиться со стрессом.

Если у вас:

эмоциональный кризис, такой как смерть близкого человека,

физический кризис, такой как серьезная операция или тяжелая травма,

стрессовые ситуации, которые повторяются изо дня в день,

вы живете в постоянном напряжении -

ваши надпочечники должны реагировать на стресс и поддерживать гомеостаз.

Если их ответ является неадекватным, вы, вероятно, будете испытывать некоторую степень усталости надпочечников.

При надпочечниковой усталости функция надпочечников ослаблена и не достаточна для поддержания оптимального гомеостаза, поскольку выход регулирующих гормонов снижается - обычно из-за чрезмерной гиперстимуляции.

Чрезмерная стимуляция надпочечников может быть вызвана либо очень интенсивным одиночным стрессом или хроническими повторяющимися стрессами, которые имеют кумулятивный эффект (эффект накопления).

КТО ВОСПРИИМЧИВ К НАДПОЧЕЧНИКОВОЙ УСТАЛОСТИ

Любой может приобрести надпочечниковую усталость в любой момент в своей жизни.

Болезнь, жизненный кризис или продолжающаяся сложная ситуация может сломать надпочечниковые ресурсы даже у самого здорового человека.

Тем не менее, есть факторы, которые могут сделать вас более восприимчивым к надпочечниковой усталости. К ним относятся:

образ жизни (неправильное питание, злоупотребление психотропными веществами, недосыпание и работа без отдыха, или постоянное давление со стороны окружающих людей),

хронические заболевания или повторные инфекции, такие как бронхит или пневмония,

длительные стрессовые ситуации, когда вы чувствуют себя в ловушке или беспомощными (плохие отношения, стресс на рабочем месте, бедность, лишение свободы),

материнская надпочечниковая усталость во время беременности.

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КАК ЧАСТО ВОЗНИКАЕТ НАДПОЧЕЧНИКОВАЯ УСТАЛОСТЬ

Хотя и нет последних статистических данных, но в 1969 году Dr. John Tinterra, который специализировался по низкой функции надпочечников, сказал, что по его оценкам, примерно 16% населения могут быть классифицированы как тяжелые больные, но, если учитывать у населения все признаки низкого кортизола, то процент будет выше на 66%.

Это было еще до стрессового 21-го века и тяжелой экономической рецессии, которую мы переживаем.

КАК Я МОГУ ОПРЕДЕЛИТЬ, ЧТО МОИ НАДПОЧЕЧНИКИ УСТАЛИ?

У Вас присутствует усталость надпочечников, если вы регулярно замечаете один или более из нижеуказанных признаков:

1. Вы чувствуете себя усталым без всяких причин.

2. Вам трудно вставать по утрам, даже когда вы ложитесь спать в разумное время.

3. Вы чувствуете себя изношенным или перегруженным.

4. Вы трудно восстанавливаетесь после стресса или болезни.

5. Вы жаждете соленого и сладкого.

6. Вы чувствуете себя лучше и энергичнее после 6 вечера, чем весь день.

ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ ВОЗНИКАЕТ НАДПОЧЕЧНИКОВАЯ УСТАЛОСТЬ

Любая хроническая болезнь, от артрита до рака, это – нагрузка на ваши надпочечники.

Вполне вероятно, что если вы страдаете от хронической болезни и утренняя усталость является одним из симптомов, ваши надпочечники в какой-то степени могут быть «усталыми».

Кроме того, когда лечение включает в себя применение кортикостероидов, функция надпочечников снижается.

Все кортикостероиды предназначены для имитации действия гормонов надпочечников, и поэтому необходимость в них возникает в первую очередь, когда надпочечники не обеспечивают необходимое количество кортизола.

МОГУТ ЛИ ЛЮДИ, ИСПЫТЫВАЮЩИЕ НАДПОЧЕЧНИКОВУЮ УСТАЛОСТЬ ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ СНОВА ЛУЧШЕ?

Да, при правильном лечении большинство людей с надпочечниковой усталостью чувствуют себя снова хорошо.опубликовано econet

Из книги Dr. Wilson «Adrenal Fatigue: The 21st Century Stress Syndrome»

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