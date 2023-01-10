Какой у вас тип живота и как от него избавиться

Форма и тип нашего живота могут быть обусловлены различными факторами, при этом каждый из них имеет свои особенности...

Делаем живот плоским

Человеческое тело уникально, особенно если мы возьмем одну из его частей, надо сказать, наиболее проблемных — живот.

И несмотря на то, что все склонны к тому, чтобы иметь лишние прослойки жира в области талии, распределяются они абсолютно по-разному, определяя таким образом форму живота, и избавиться от них также можно при помощи различных мер.

Если вы еще не знаете, к какому типу относится ваш живот и как его сделать более плоским, то наша сегодняшняя статья для вас: в ней мы расскажем о типах живота и поделимся полезными советами, как можно его убрать.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Живот в форме автомобильных покрышек

Данный тип живота встречается, как правило, у людей, которые ведут малоподвижный образ жизни, то есть у тех, кто большое количество времени проводит сидя (в офисе, например). Представляет собой он несколько крупных складок, напоминающих сложенные друг на друга автомобильные покрышки.

Вредные привычки: итак, как мы только что сказали, эти люди не утруждают себя физической нагрузкой, потребляют большое количество сладостей, мучных изделий и продуктов, содержащих сахара (то есть едят высококалорийную пищу).

И скорее всего, кроме увеличения своего живота они замечают также нежелательную прибавку в объеме и весе в области ног и бедер.

Советы, как можно избавиться от такого живота:

Во-первых, следует максимально сократить потребление мучных изделий и сладостей (хлеб, печенье, торты), а также исключить из своего рациона снэки и фаст фуд, картошку, соусы и приправы и сладкую газировку. Заменить же все эти продукты следует на фрукты, овощи, рыбу, злаки, орехи и натуральные соки.

Если вы часто употребляете алкоголь, то его также нужно немедленно исключить из своего рациона, так как он является просто «жировой бомбой» для вашего живота, от которой он растет как на дрожжах.

Избегайте выбора продуктов, на которых написано «с низким содержанием жира», «обезжиренное» и т.п., потому что они только кажутся безвредными, на самом же деле жир в них заменяют различные химикаты, сахара, соли и консерванты.

Перестаньте считать калории и позаботьтесь о том, как обеспечить свой организм всеми необходимыми ему питательными веществами.

И помните, что физические упражнения являются ключевым моментом при борьбе с данным типом живота. Поэтому не пренебрегайте регулярными кардиотренировками и дополняйте их приседаниями, скакалкой и упражнениями на пресс.

Живот стресса

Так называемый «стрессовый» тип живота присущ, как правило, очень ответственным людям, перфекционистам.

Нередко помимо выпирающего живота таких людей беспокоит еще и синдром раздраженного кишечника, что в свою очередь провоцирует отечность и вздутие, и картина только ухудшается.

Вредные привычки: в силу своей постоянной занятости и желания все успеть, такие люди часто пропускают необходимые приемы пищи и отдают предпочтение фаст фуду, газировке и кофеиносодержащим напиткам.

Советы, как можно убрать такой живот:

Заботьтесь о своем сне и не допускайте развития бессонницы. Так гормон лептин приходит в норму, а он отвечает за регулирование аппетита и обменных процессов в организме.

Боритесь со стрессом при помощи различных методик релаксации , занятий, которые доставляют вам удовольствие, теплых ванн и т.п.

Старайтесь избегать потребления кофе и других кофеиносодержащих напитков.

Регулярно выполняйте физические упражнения , но не злоупотребляйте кардионагрузками , лучше ходите на занятия йогой и занимайтесь с весами.

Кроме того, рекомендуется увеличить потребление продуктов, богатых магнием, а именно зеленых овощей, орехов и семян.

Живот после беременности

Данный тип живота наиболее часто встречается у женщин, которые недавно родили ребенка и в силу различных обстоятельств никак не могут заняться собой, посвящая все время малышу.

Для того, чтобы вернуться к своему обычному весу и прежней фигуре потребуется по меньшей мере 6 недель, поэтому не расстраивайтесь, если у вас не получилось сделать этого раньше и не усердствуйте сильно.

Вредные привычки: сразу же после родов возвращаться к обычному ритму занятий и тренировок, постоянно испытывать стресс из-за того, что быстро восстановить нормальный вес не получается, пренебрегать диетой после родов в период кормления ребенка.

Советы, как справиться с таким животом:

Принимать пищевые добавки жирных кислот Омега-3 (или употреблять в пищу рыбу).

Потреблять продукты, богатые этими самыми жирными кислотами , например, грецкие орехи, авокадо, оливки и семена чиа.

Выполнять упражнения на нижнюю группу мыщц живота и тазового дна, чтобы действовать как бы изнутри. Напрягайте и расслабляйте мышцы тазового дна по 15-20 раз, стараясь делать по 5 повторений в день.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Вздутие живота

«Вздутые» животы с утра, как правило, достаточно плоские, но в течение дня они увеличиваются в размерах из-за скопления большого количества кишечных газов и расстройства желудка.

Эта проблема знакома почти всем, как худышкам, так и дамам, страдающим от избыточного веса, так как связана она скорее с плохим пищеварением, непереносимостью определенных продукты питания и аллергическими реакциями организма.

Вредные привычки: есть некоторые продукты несмотря на негативную реакцию своего организма, плохо пережевывать пищу.

Советы, как убрать такой живот:

Наиболее частыми продуктами, непереносимостью которых страдают люди, это пшеница и клейковина (хлеб, макаронные и кондитерские изделия, пицца, крупы), алкоголь и дрожжи (пирожные, кексы и пиво) и молочные продукты (сыр, молоко, сливочное масло и т.д.). Важно выяснить, на какие продукты ваш организм реагирует отрицательно и просто исключить их из своего рациона.

Следить за своим питанием, чтобы улучшить и облегчить процесс пищеварения. Если вы часто мучаетесь запорами, то скорее всего вы неправильно питаетесь, постарайтесь увеличить потребление продуктов, богатых пищевыми волокнами (или клетчаткой) и пейте больше воды.

Вздутие живота также может свидетельствовать о нарушении микрофлоры кишечника. Для ее восстановления рекомендуется потреблять больше пребиотиков и пробиотиков. опубликовано econet Для ее восстановления рекомендуется потреблять больше пребиотиков и пробиотиков.

Подписывайтесь на наш канал VIBER!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet