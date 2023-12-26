4 простые упражнения при болях в плечах и пояснице

Сунь Сымяо, живший при правлении династии Тан, написал в своём трактате «Тысяча золотых рецептов»: «Если мёрзнут руки, похлопайте их сверху вниз до согревания», «если мёрзнут стопы, похлопайте их, чтобы они согрелись»

Боль в плечах и пояснице чаще всего возникает из-за мышечного спазма, воспаления или сжатия тканей. Согласно воззрениям традиционной китайской медицины, в большинстве случаев это вызвано воздействием ветра-холода, что приводит к застою жизненной энергии и крови, создаёт препятствия в некоторых меридианах.

Целебные упражнения с похлопыванием

Сунь Сымяо, живший при правлении династии Тан, написал в своём трактате «Тысяча золотых рецептов»: «Если мёрзнут руки, похлопайте их сверху вниз до согревания», «если мёрзнут стопы, похлопайте их, чтобы они согрелись». Другими словами, воспользуйтесь приёмами массажа, чтобы улучшить их состояние.

В традиционной китайской медицине считается, что «кровь движется при тепле» и «при холоде нужно согревать». Другими словами, циркуляция крови обусловлена тёплой температурой, а болезни холода необходимо лечить согревающими методами.



Приведённые ниже 4 упражнения с похлопыванием для лечения болей в плечах и пояснице были разработаны на основе этой теории и оказывают хорошее оздоровительное воздействие.

На что следует обратить внимание:



1. Когда похлопываете или бьёте, сила должна увеличиваться постепенно. Лучше выполнять это не спеша и аккуратно.

2. Время и количество повторений должны подбираться индивидуально. Указанное в описании упражнений количество повторений не является обязательным. Бейте, пока участок не станет тёплым. Обычно это выполняют 2–4 раза в день, за полчаса до или после еды, затрачивая на весь комплекс минут 20.

3. Уровень физической нагрузки должен тщательно контролироваться. «Увеличивайте её, когда есть чувство болезненности, снижайте её, когда есть чувство боли, прекращайте, когда почувствуете онемение».

Если есть болезненные ощущения в мышцах и чувство припухлости при поднятии рук, увеличьте количество повторений и продолжайте упражнение. Если есть особо выделяющаяся боль, которая постепенно нарастает, это указывает, что в определённой мышце или сухожилии есть скрытое воспаление, и в данном случае количество повторений должно быть снижено, чтобы избежать усугубления воспалительного процесса.

Если какие-то части онемели, это означает зажатость какого-то нерва и показывает, что упражнение выполняется неправильно. Остановите упражнение, найдите причину такой ситуации и продолжайте, только когда устраните неточность.

4. Перед упражнением снимите с себя верхнюю одежду. Если очень холодно, разденьтесь после того, как разогреетесь, выполнив одно-два упражнения. После завершения упражнений снова оденьтесь, чтобы укрыться от воздействия ветра. Если вы вспотели и нательное бельё стало влажным, переоденьтесь в сухое и чистое.

Противопоказания:

1. Прекратите занятия, если у вас острое местное воспаление, высокая температура или кровотечение.

2. Не приступайте к практике, если вы не в состоянии контролировать свои эмоции, поскольку это затрудняет правильное выполнение упражнений и повышает опасность травм, вызванных эмоциональным расстройством.



Упражнения с похлопыванием особенно подходят пожилым и физически ослабленным людям, страдающим от болей в пояснице, спине, плечах и руках. Несмотря на то что движений немного, если вы будете настойчивы в их выполнении, оздоровительный эффект наступит обязательно.опубликовано econet

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