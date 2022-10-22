Ольга Бутакова: 12 причин заболеваний почек

Каковы же причины заболевания почек? Это достаточно серьезная тема для того, чтобы понять, каким образом их лечить

Сегодня мы с вами рассмотрим причины заболевания почек, и я вам прокомментирую, как они устроены.

Причины заболевания почек

Итак, почечная система — это одна из выделительных систем организма. И огромное количество, сотни тысяч, миллионы людей получили заболевания почек. Каковы же причины заболевания почек? Это достаточно серьезная тема для того, чтобы понять, каким образом их лечить.

Итак, первая причина всегда — это психология. Это психология неправильного образа жизни. Если человек не бережет себя, если он охлаждается, если он получает вирусные заболевания, если он постоянно под нагрузкой половых инфекций, он обязательно простудит почки, получит венерическое заболевание и т. п.

На втором месте по причинам стоит неправильная еда. Все, что поступает в наш организм вяленым, копченым, канцерогенного, токсического.

Например, самый токсический продукт всех времен и народов — уксус. Ничего токсичнее уксуса для почек нет, кроме ядов, уже конкретных. У меня был случай, когда я работала в токсикологическом центре. Алкоголиков мы еще спасали. Но однажды к нам поступила учительница, у нее была жизненная проблема — она каждый день выпивала где-то треть стакана уксуса. И когда мы пытались ее реанимировать, у нас ничего не получилось, в моче была сплошная кровь. Т. е. она так и умерла. И когда на патологической экспертизе хирург взял ее почку, она была как масло, она просто растворилась. Поэтому раз и навсегда запомните: тот, кто употребляет большое количество уксуса, тот разрушает свои почки. Точно так же, как и других кислот — яблочной, лимонной и т. д.

Неправильная вода, т. е. грязная вода, приведет к заболеванию почек. Попадут какие-то микроорганизмы, но это не так страшно — организм имеет иммунитет и он будет бороться с ними. Самое страшное для нас — это не грязная вода. Самое страшное для нас — это в больших дозах смертельно опасные напитки.

К этим напиткам относятся все продукты с красителями, сахарозаменителями, шипучие, низкокислотные. Это пепси-кола, это кока-кола, это спрайты, это дюшесы, это лимонады, это все, что имеет низкую кислотность. Потому что для того, чтобы восстановить щелочность, организм должен выбросить щелочные минералы — калий, магний, натрий и кальций.

Кальциево-магниевый насос — это работа почек. Как только уходят кальций, магний — у человека резко ослабляется почечная защита. Кальций — это вся опорно-двигательная система. Магний — это вся сердечно-сосудистая. Скажем так, химики — технологи еще не дошли до того уровня понимания, что это опасно. Но у нас дети в 9 лет уже встречаются с остеопорозом, т. е. уже, практически, с размягченными костями. Есть дети, у которых вообще не заживают переломы.

Следующая причина — АБВГД — вирусы, бактерии, грибки и другие паразиты и простейшие. Наиболее опасны для почек хламидии, уреаплазмы, бетаплазмы и бетагемолитический стрептококк.

Все, кто имеет любые заболевания почек, начиная с пиелонефрита и заканчивая камнями, имеют одну из этих бактерий. Не бывает заболевания почек, если нет вирусов, бактерий, грибков и паразитов.

Вот, например, есть такая бактерия — смесь вируса с грибком — называется уреаплазма. Уреа — это моча. Так вот она разрабатывает уриновое основание и делает камни уратовые. Т. е., казалось бы, какая связь. Очень простая связь — если в организме развивается уреаплазма, которая проникает половым путем в организм человека, то ему надо готовиться к мочекаменной болезни. Абсолютно четкая замкнутая связь. И лечить камни бесполезно в принципе до тех пор, пока не вылечена уреаплазма.

Следующая причина — медикаменты. Большинство медикаментов является почечнотоксическими. Т. е., употребляя парацетамол, употребляя ТераФлю, мы производим некрофическое, гепатотоксическое воздействие на собственный организм. У потребляем даже самый простой аспирин, капли в нос или чтото другое, а все яды будут выделяться так или иначе почками. А значит, все медикаменты в той или иной мере сажают почки. Вот это надо понимать сразу.

Следующая причина — отсутствие движения. Каким образом это связано с почками? Если человек не двигается и не занимается зарядкой, у него нарушаются лимфатические потоки. Раз нарушаются лимфатические потоки, у него образуется застой в почках. Т. е. это чисто двигательный алгоритм.

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Следующая причина — травмы. В данном случае мы говорим про травмы почек. Т. е. это не просто упал, сломал ногу, заболела почка. Когда человек прыгает с высоты, когда он попадает в автомобильную катастрофу, когда его бьют по пояснице, случайно или специально — неизвестно, в этот момент возникает надрыв почечных связок, и почки опускаются.

Т. е. травмы являются одной из причин заболевания почек и очень серьезной. Почки надо беречь. Вот у нас, например, есть такой симптом Пастернацкого, когда врач стучит вам по пояснице и спрашивает: «Больно?». Что он имеет в виду? Симптом Пастернацкого выполняется как — постучать по пояснице кулаком достаточно сильно и тут же взять анализ мочи. Если там появилась кровь после этого постукивания, значит у вас больные почки. Поэтому если вам просто постучали и спросили больно или нет, значит, неправильно сделали.

Следующая причина — наследственность. Все передается по наследству, и по наследству могут передаться врожденные изменения почек. Это не страшно. Т. е., если у человека удвоенная лоханочка, утроенная, слегка опущенная почка — он может жить с таким почками до ста лет. Главное, чтобы были в порядке психология, еда, вода, не было паразитов, медикаментов, травм и т. д. Поэтому наследственность не актуальна. Если такой человек дожил до 50-летнего возраста, он имеет шанс дожить до 100-летнего возраста, если он все делает правильно.

Следующая причина — вредные привычки. Колоссальная причина. Мы все время будем идти по одному и тому же причинному кругу — все болезни, все тысячи болезней будут идти по одному и тому же кругу. Вредные привычки — алкоголь, табак, наркология вся, токсикология, токсикомания — это все влияет на почки. Употребление эфирных масел, т. е. любые привязанности, которые перерастают в игрушку с препаратами любых, любого направления дают токсические осложнения на почки.

Дальше — экология. Суперсерьезная причина. Экология — это все, что связано с химическими, токсическими веществами. Если, например, вы помыли ванну хлорамином, или Комет-гелем, и тут же в нее садитесь, смотрите пункт № 1. Выделительная система кожи является одновременно вводящей системой. Все, что было в ванне, вы благополучно транспортировали в организм. Т. е. если вы посидели в ванне 10-15 минут, весь тот хлор, который там был, благополучно впитался и пошел куда — в сосуд, в межклеточное вещество, лимфу и через почки. Поэтому, казалось бы, какой вред? Очень серьезный вред. Все, что вы съели или выпили неправильно, подышали масляными красителями — часть пойдет через легкие, часть через печень, часть через почки.

Следующая причина — время. Почки высыхают.

Особенность работы почек

Итак, 12 причин заболеваний почек, 12 групп причин. В чем же особенность работы почек? Вы слышали, что человек должен в сутки выделять 1,5 литра мочи. И считайте это минимумом. Так вот, моча со временем концентрируется. И если у человека уходит оптимальное количество ядов через почки, значит все будет нормально.

Это можно выразить следующим языком: почка — это мембрана, мембрана — это марля, которая свернута в трубочку. Таких трубочек миллион. Кровь, подходя к этой трубочке, фильтруется через нее, через марлечку. Токсины идут в мочу, а полезные вещества и все, что было в крови, продолжают плыть дальше. Получается, что весь наш организм — это мембраны, через которые происходит фильтрация.

Если у вас грязный бензин и вы поставили топливный фильтр, то бензин до фильтра будет грязным, а после фильтра будет чистым. Примерно так оно и есть. Фильтр надо менять в свое время.

Почка — тоже самое. Но, к сожалению, масляный и топливный фильтры можно поменять, а почки поменять нельзя. У нас нет запасных частей. И когда вы, наконец-то, приходите к врачу, он вам говорит: Извините, у вас пропали почки"…

Огромное количество людей сидят на искусственной почке. Что такое искусственная почка? Ваш сосуд переключают на искусственную мембрану, и эта искусственная мембрана делает то же самое, что делает почка.

Как сделать так, чтоб до этого не доводить? А чтоб до этого не доводить, есть абсолютно четкий путь, по которому мы с вами будем идти все время. Итак, этот путь — психология (разберитесь, что у вас в голове по отношению к вашим почкам). Если вы каждый день выпиваете три литра пива, например, я не говорю, что это плохо. Но почки вместо полутора литров мочи нормальной будут выделять три литра переработанного пива. Это колоссальный энергетический удар по почкам. А так ничего плохого.

Если вы и ваш ребенок будете неправильно питаться (употреблять шипучие напитки, чипсы, селедочку малосольную, глутамат натрия, всю канцерогенную, токсическую еду) — первый удар пойдет по почкам.

Если вы будете пить неправильную воду, т. е. не пить правильную воду, нормальную, хотя бы чистую, а пить чай, компот, какао с утра до ночи, квас, я уже не говорю вообще про пепси-колу, я говорю про обычный чай. Попробуйте напоить сладким чаем собаку. Даже если она вас очень любит, пить не будет. Нормальная собака, породистая, будет пить только воду. Запомните, мы ведем себя как беспородные дворняжки, употребляя кофе с утра до ночи.

Вирусы, бактерии грибки и паразиты — легкие антипаразитарные программы. В почках никого не убьешь, там никто не живет, там все пробегают. Мы пьем почечные антибиотики, так почка — это марля, так для чего те почечные антибиотики?

Почечные антибиотики работают в кишечнике, в крови. Отказ от медикаментов, легкое движение, системная очистка. Для того чтобы почки работали хорошо, их надо защитить. Надо чистить систему. Но какую систему? Не больные почки, а надо почистить огромную систему кишечника. В почках чистить нечего, здесь ничего нет. Есть только грязная кровь. Из кишечника, точнее из грязного кишечника в кровь проникнут все токсические вещества.

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Так вот, если мы почистим кишечник, печень и общий желудочно-кишечный тракт, мы этим самым сохраним почку. Т. е часть ядов, которая могла бы всосаться, не поступит в почку, и мы получим нормальный эффект очищения почек.

Ферменты и бактерии. Для того чтобы после чистки нормально работали почки, должно быть нормальное пищеварение. И поэтому те бактерии, которым положен быть в кишечнике, должны там быть, потому что иначе мы снова получим точно такие же токсические удары по почкам. А дальше пойдет клеточное питание, отказ от медикаментов. Но об этом пока не будем говорить. Вот это нормальный путь для того, чтобы сохранить почки.

Но если почки уже заболели, это значит, что какие — то причины уже стали более серьезными. И нужна почечная программа, т. е. программа почечной реабилитации. В чем она будет заключаться? Если мы причины разделим на основные и неосновные, то сразу всплывет такой алгоритм. Психология — это не основная причина, еда, вода — это основная причина. Вирусы, грибки, бактерии, паразиты — это суперосновная причина, т. е. это — кандиды, микоплазма, хламидии. На все остальное в значительной степени можно влиять правильным клеточным питанием.

Еще о причинах заболевания почек

Итак, что входит в причину заболеваний почек? Первое — воспалительные процессы в мочевыделительной системе — то, о чем я говорила: вирусы, бактерии. Вторая причина — застойные процессы в моче-половых путях. Это значит нарушенный отток мочи. В результате камней, в результате неправильной нагрузки, алкогольных интоксикаций. Неполноценное питание и водный дефицит. Значит, программа восстановления почек будет корректировать водный баланс, она будет состоять из сорбентов, которые в кишечнике адсорбируют яды, которые потом пошли бы в почки. Она будет включать легкие мочегонные, безопасные и почечно-очищающие фильтры.

Представьте себе, как работает почка. В почке есть мембрана. Туда подходит яд. Мы знаем, что существует яд почечный, печеночный. Так вот в почечной мембране есть коридор. Если яд подходит к этому коридору, он точно вклинивается в него и выходит наружу. Если яд не подходит и не выделяется почками, он дальше идет в кровь. Существуют вещества, которые на себе, зная коридор почки, проносят яды. Вот это принципиально важно.

Здоровые почки — это нормально

Вы не врачи — это точно, и лечить почки вы не сможете, но вы сможете спросить себя или своих родственников о причинах возможных — в какой экологии вы живете, что вы пьете, какие у вас медикаменты вы употребляете, вообще воду пьете или только лимонад.

Как только вы выясните по причинам заболевания почек, вы можете рассказать ему что он должен делать, как питаться, каким образом. Т. е. это совершенно уникальный алгоритм — не лечить почку, мы ничего с вами не будем лечить. Мы сейчас говорим не про целый организм, целому организму мало этой программы.

Мы сейчас как маленький ребенок, когда он не знает, что ему делать, он ломает машинку. Он не знает, как она едет. Отломает колеса — посмотрит, отломает руль — посмотрит, отломает сидение — посмотрит. Это ведь его способ познания. Мы сейчас разломаем организм на двенадцать систем и каждую систему рассмотрим отдельно. Потом мы соберем организм и вы посмотрите, что, как для каждой части отдельно есть единые причтены проблем и единый путь их решения, так и для организма в целом есть единые причины проблем и единый путь их решения. А значит, мы можем его потом не разбирать по частям, нам будет уже не один год, а мы можем просто идти одним путем. Но для того, чтобы пойти этим путем, мы должны убедиться, что все 12 систем работают по причинно-следственной связи.

Вот есть вещи, которые гениально просты. Просто гениально просты. Просто выпей воды. Что тут сложного? Так почему НИКТО не пьет? Это настолько просто, что безумно сложно. Так вот почки — самый простой орган, с которого мы начали.

И если мы будем неправильно питаться, не то пить и содержать огромное количество паразитов плюс все время падать, себя ронять, ни один некролог мира, ни один уролог (кстати, они между собой не могут договориться — почкой владеют два врача — один владеет самой почкой, а второй мочеиспускательным каналом. Как-то они не могут между собой поделиться) — вот мы получаем то, что мы получаем — мы получаем искусственную почку. Искусственная почка гораздо хуже чем естественная и поэтому давайте станем на алгоритм сохранения своей здоровой почки.

Это очень, очень важно. И вот эти натуральные программы почечной реабилитации это — не лечение, это — еда. Но это еда, которая даст возможность почке жить нормально.

Все просто, ничего сложного нет — для того, чтобы жить долго, счастливо и не болеть, не надо быть врачом. Мы чаще встречаем старых пьяниц, чем старых врачей. Врачи, кстати, живут меньше всех. О чем это говорит? О том, что они занимаются не здоровьем, а болезнями. Здоровье и болезни — это разные вещи.опубликовано econet.ru

Будьте здоровы!

© Ольга Бутакова

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