Почему легко появляются синяки на коже: 9 тревожных причин

Появление синяков время от времени практически неизбежно, но, если у вас они появляются достаточно часто, и вы не можете понять, откуда

Любой тип травматических повреждений, например, падение, может вызвать разрыв капилляров (небольших кровеносных сосудов), из которых под поверхность кожи вытекают красные кровяные тельца. Это приводит к появлению на коже пурпурных или «сине-черных» синяков.

Как появляются синяки

Технически, они называются «ушибы» или «кровоподтеки»; они могут быть вызваны практически любой травмой кровеносных сосудов в коже. По мере того, как тело начинает исцеляться и метаболизировать кровяные тельца, синяк, как правило, становится зеленым, желтым или коричневым, пока не исчезнет полностью.

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Появление синяков время от времени практически неизбежно, но, если у вас они появляются достаточно часто, и вы не можете понять, откуда, то, этому должна быть причина. Возможно, вы просто ударились рукой или ногой и забыли об этом, но точно так же это может быть что-то совершенно другое.

1. Возраст

С возрастом кожа утрачивает часть защитного жирового слоя, который, как подушка, защищает от ударов и падений. Кроме того, кожа истончается, по мере замедления выработки коллагена. Это означает, что для образования синяка, как правило, нужно гораздо меньше силы, чем когда вы были моложе.

2. Пурпурозный дерматит

Это заболевание сосудов, более характерное для пожилых людей, приводит к появлению тысяч крошечных синяков, чаще всего на голенях - издалека похоже, что их посыпали красным перцем. Синяки являются результатом утечки крови из небольших капилляров.

3. Нарушения со стороны крови

Нарушения со стороны крови, такие как гемофилия и лейкемия, могут вызывать необъяснимые синяки, как правило, из-за того, что кровь не сворачивается надлежащим образом. Если у вас часто появляются серьезные и необъяснимые синяки, вам лучше обратиться к врачу, чтобы он исключил такие расстройства, особенно если они стали появляться внезапно.

4. Диабет

У людей с диабетом могут возникать темные пигментные пятна, зачастую в тех местах, где кожа соприкасается с другими частями тела. Эти пятна можно ошибочно принять за синяки, но они, на самом деле, обусловлены резистентностью к инсулину.

5. Чрезмерное напряжение на тренировках

Избыточное напряжение мышц, например, при подъеме тяжестей, может привести к разрыву кровеносных сосудов и появлению синяков. Синяки могут вызвать и микроскопические разрывы в мышечной ткани. Кроме того, если вы занимаетесь спортом или энергичным упражнениями, у вас могут возникнуть удары и мелкие травмы, которые вызывают синяки, но вы о них не помните.

6. Некоторые лекарственные препараты

Такие лекарства, как аспирин, антикоагулянтные и антитромбоцитарные препараты снижают свертываемость крови и повышают вероятность образования синяков. А лекарства типа аспирина, преднизона, преднизолона, оральные контрацептивы и другие также могут ослабить кровеносные сосуды, увеличивая вероятность появления синяков.

7. Наследственность

Если у вас есть близкие родственники, у которых легко появляются синяки, то вполне может быть, что вы тоже будете к этому склонны (хотя, как правило, есть шаги, которые можно предпринять, чтобы не поддаться этой потенциальной генетической тенденции).

8. Бледная кожа

Бледная кожа не означает склонность к появлению синяков - просто на ней любые синяки более заметны, чем у людей с более темной кожей.

9. Повреждения от солнца

Хотя организм и нуждается в воздействии солнца для выработки витамина D (и получения дополнительных полезных свойств), избыточное пребывание на солнце, особенно, когда это приводит к ожогам, может привести к тому, что кожа утратит свою пластичность и устойчивость. Это, в свою очередь, упрощает появление синяков и делает их более заметными.

Рацион питания может быть самым важным фактором появления синяков

Причина, по которой у людей появляются синяки, заключается в повышенной хрупкости капилляров, которые легко разрываются. Один из лучших способов обеспечить силу и гибкость капилляров - стараться, чтобы получать флавоноиды с рационом.

К прекрасным пищевым источникам флавоноидов относятся ягоды темной окраски, темная листовая зелень, чеснок и лук.

Как правило, полноценного рациона с большим количеством органических овощей и фруктов будет более чем остаточно, чтобы обеспечить себя всеми питательными микроэлементами, которые необходимы для предотвращения появления синяков, если, конечно, они не являются результатом тяжелых травм.

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Но, если у вас легко появляются синяки, то для вас особенно важны следующие питательные вещества, а если вы не получаете их в достаточном количестве с питанием, то вам помогут добавки с ними:

Рутин

Рутин — это биофлавоноид, который, как известно, укрепляет кровеносные сосуды. По этой причине его часто применяют для лечения варикозного расширения вен, геморроя и синяков. В действительности, из-за недостатка флавоноидов кровеносные сосуды легче разрываются, поэтому, если у вас легко возникают синяки, то вам, вероятно, полезно будет принимать рутин.

В одном исследовании, в котором принимали участие больные прогрессирующей пигментной пурпурой, кожные повреждения полностью очистились после четырех недель лечения добавкой с рутином (по 50 мг дважды в день) и витамином С.

Гесперидин

Этот биофлавоноид, который находится в кожуре цитрусовых, также известен своей способностью укреплять капилляры. В другом исследовании у женщин в период менопаузы, которые ежедневно принимали добавки с гесперидином и витамином С, уменьшилось появление синяков.

Витамин С

Было установлено, что у людей с низким уровнем витамина С его увеличение помогло уменьшить образование синяков. Прием витамина С вместе с такими флавоноидами, как рутин или гесперидин, повышает его эффективность и усвоение. Как сообщается Системой здравоохранения Мичиганского университета:

«Даже незначительный дефицит витамина С и, возможно, флавоноидов, может увеличить образование синяков. Людям, у которых легко появляются синяки, полезно есть больше фруктов и овощей - традиционных источников витамина С и флавоноидов.

... Уменьшить склонность к появлению синяков поможет ежедневный прием не менее 400 мг витамина С в сочетании с 400 мг флавоноидов, например, гесперидина или рутина».

10 натуральных средств для ускорения заживления синяков

Ключ к избеганию появления синяков - регулярное употребление свежих овощей и фруктов. Но, если синяк уже появился, в природе множество простых естественных способов, которые помогут ему быстро исчезнуть. К ним относятся:

Масло арники: Цветы и корни арники веками применялись в качестве лекарственных трав. Она обладает противовоспалительными свойствами и стимулирует приток белых кровяных телец, которые обрабатывают сгустки крови и помогают разогнать застоявшуюся жидкость из суставов, мышц и синяков. Масло арники рекомендуется только для местного применения и в разведенной форме, поскольку чистое оно является весьма мощным и может вызвать серьезные побочные эффекты. Листья капусты: От синяков на лице возьмите большие наружные листья белокочанной капусты, разбейте утолщения на них и опустите в очень горячую воду. Затем приложите к синяку (только смотрите, чтобы они немного остыли, чтобы не обжечься). Холодный компресс: Приложите холодный компресс к синяку - это поможет уменьшить отек и боль. Чем быстрее вы приложите компресс после травмы, тем лучше. Алоэ вера: Свежий гель из листьев растения алоэ вера может помочь ускорить заживление ран и раздражений кожи. Календула (ноготки): Чтобы приготовить бальзам, сварите 30 граммов сушеных цветков или листьев календулы (или 1/4 чайной ложки свежего сока травы) с 30 граммами сала. Когда смесь остынет, нанесите ее на синяк. Эта смесь отлично пригодится при растяжениях, вытянутых мышцах, трещинах и нарывах. Пажитник: Чтобы приготовить горячие примочки, насыпьте 15 граммов измельченных семян пажитника в маленький полотняный мешочек и несколько минут прокипятите в воде. Выньте мешочек и наносите эту "чайную воду" на больное место. Пусть будет настолько горячей, сколько вы сможете выдержать (только, чтобы не обжечься). Тимьян обыкновенный: Положите зеленые части растения в воду и прокипятите в течение трех-четырех минут. Закройте кастрюлю и оставьте на две-три минуты. Процедите и добавляйте настой в воду для ванн. Принимайте ванну, как обычно. Лук: Наносите его прямо на синяк. Зверобой: Добавьте в воду 10-15 капель масла зверобоя и нанесите на больное место. Яблочный уксус: Прикладывайте к синяку горячие или холодные примочки с яблочным уксусом. Витамин К: Витамин K местно поможет уменьшить синяки.

Здоровая кожа начинается внутри

В дополнение к вышеупомянутым рекомендациям, чтобы предотвратить появление синяков, полезно употреблять продукты, которые особенно эффективны для поддержания красивой, чистой и здоровой кожи:

Омега-3 жиры животного происхождения:

Овощи : в идеале - свежие, органические, местного производства. Свежий овощной сок чудо как полезен для кожи, как и каротиноиды, которые придают красный, оранжевый и желтый цвет плодам, а также присутствуют и в зеленых овощах. Исследования показали, что, благодаря употреблению продуктов с насыщенной окраской, лицо выглядит здоровее, чем загорелое.

А ферментированные овощи еще лучше, поскольку это те же овощи, но преобразованные бактериями в суперфуды, которые способствуют росту благотворных кишечных бактерий, помогают создать баланс иммунной системы и пищеварения.

Астаксантин — мощный антиоксидант — как установлено, при ежедневном употреблении обеспечивает эффективную защиту от солнечных повреждений. В некоторых солнцезащитных кремах уже начинают использовать астаксантин в качестве ингредиента для защиты кожи от повреждений.опубликовано econet.ru

© Д-р Джозеф Меркола

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