Нездоровая щитовидная железа: сухая кожа, лишний вес и другие признаки

Очень важно обращать внимание на сигналы, которые посылает твое тело. По отдельности они могут ничего не значить, но вместе...

Щитовидная железа — это маленькая железа в форме бабочки, которая расположена прямо внутри нашей шеи. От правильной работы щитовидной железы зависит здоровье всего нашего организма.

В ней содержится белок, известный под названием тиреоглобулин, который соединяется с йодом для формирования гормонов, которые регулируют правильную работу внутренних органов, тканей и клеток.

Как не пропустить симптомы

Нарушения в работе щитовидной железы могут быть связаны с тем, что тиреоглобулин не может соединиться с йодом, из-за чего выработка гормонов снижается. Это приводит к дисбалансу во всем организме, например, нарушению обмена веществ и поставок кислорода к клеткам организма.

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Хотя работа щитовидной железы может нарушаться по самым разным причинам, наиболее распространено недомогание под названием гипотиреоз. Это состояние, при котором уровень гормонов в организме снижается, что приводит к негативным изменениям.

80% людей с нарушениями щитовидной железы могут страдать от гипотиреоза.

Еще 20% распространяется на тех, кто страдает от узлового зоба и гипертиреоза — противоположности гипотиреоза, которые связаны со слишком активной работой щитовидной железы.

Большая часть населения, как правило, не знает, что она страдает от нарушений щитовидной железы, и часто путает эти симптомы с симптомами других заболеваний. Проблема заключается в том, что если не лечить эти нарушения, они могут сильно усугубить состояние нашего здоровья и вызвать кому или даже смерть.

Каковы основные симптомы нарушений работы щитовидной железы?

Для того, чтобы вовремя заметить проблему в работе щитовидной железы, нужно научиться прислушиваться к своему организму и обращать внимание на сигналы, которые он нам посылает.

Хотя симптомы могут варьироваться от человека к человеку в зависимости от того, от какого нарушения в работе щитовидной железы он страдает, большая часть случаев указывает на сильный гипотиреоз.

Усталость

Вялость, низкая энергичность и недостаток энтузиазма — это одни из первых сигналов заболевания. Конечно, усталость может быть связана и с другими причинами, но стоит обратить на нее пристальное внимание, если она стала постоянным явлением.

Прежде чем начинать беспокоиться, обрати внимание на важные различия.

Когда усталость связана с работой щитовидной железы, очень сложно оставаться энергичными в течение всего времени, пока мы заняты своими ежедневными делами.

Если функция щитовидной железы нарушается, физические и умственные силы также уменьшаются, из-за чего нам становится трудно выполнять обычную работу.

Избыточный вес

Увеличение массы тела связано с замедлением обмена веществ. Если ты недавно набрала несколько килограммов и тебе сложно их сбросить, несмотря на то, что ты постоянно выполняешь физические упражнения и правильно питаешься, лучше проконсультируйся со специалистом.

Если происходит обратное, не стоит надеяться на то, что это чудо или преимущество. Конечно, сбросить лишние килограммы неплохо, но слишком резкое похудение из-за неправильной работы щитовидной железы — это плохой признак, который требует нашего внимания.

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Повреждения кожи и волос

Из-за изменений климата кожа и волосы теряют свою естественную влагу и начинают сохнуть.

Если тебе кажется, что это не связано с погодой, вероятно, причина в нарушении работы щитовидной железы. В этом случае кожа становится тусклой, сухой и грубой, а волосы ослабевают и начинают выпадать.

Запор кишечника

Когда гормональная активность щитовидной железы снижается, все биологические процессы в организме замедляются и системы жизнедеятельности перестают справляться со своими функциями.

В свою очередь, пищеварительная система не может нормально усваивать питательные вещества из пищи, а также удалять отходы из организма через пищеварительный тракт.

Неприятные ощущения в гортани

Если щитовидная железа работает неправильно, она часто воспаляется и увеличивается в размере.

Когда это происходит, человек может испытывать следующие симптомы:

Боль и плохое самочувствие

Хриплость голоса

Припухлость в области шеи

Храп. опубликовано econet

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