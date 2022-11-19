Позвоночник: 6 страхов, которые порождают болезни

Большинство из тех людей, кто испытывает боль, недомогание или какие-то проявления болезни, обратятся к другим за помощью. Так было на протяжении тысячелетий.

Между тем метафизики древности выявляли и лечили болезни совсем иначе. Вместо того чтобы руководствоваться, как сейчас, симптомами, древним врачевателям нужно было знать образ мыслей человека, чтобы назначить ему верное лечение. Они считали, что единственный враг тела и здоровья — качество мыслей, и что если внешний мир перехватывает мысли о мире внутреннем, то неизбежным исходом будет болезнь. Потому они начинали с освобождения человека от нездоровых идей, а уже потом переходили к работе с телом. Кроме того метафизики иначе подходили к диагностированию места возникновения заболеваний. Нынешняя медицина рассматривает органы, железы и их работу, тогда как древние исследовали позвоночник. Они считали его линией жизни, души, ума и тела и верили, что болезнь является следствием какого-то разлада в спинномозговых нервах или блокировках в движении спинномозговой жидкости. Они полагали, что позвоночник даст им ответ не только о месте возникновения разлада, но и о его глубинных причинах.

Позвоночник

Позвоночник представляет собой гибкий стержень из тридцати трех позвонков, образующих ствол, который соединяет голову с телом. Метафизики соотносили этот ствол у человека с Древом Жизни, которое в символической форме отражает единство и взаимодействие души, ума и тела, позволяющее всем аспектам человеческой природы сообщаться между собой и эволюционировать одновременно. Соответственно, по их представлениям, любые нарушения в стволе неминуемо приведут к нарушению коммуникативного процесса. Вот почему они называли эти нарушения разобщением.

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Позвонки — это расположенные друг над другом кости, которые образуют полую внутри «лестницу» и защищают спинной мозг и спинномозговую жидкость. Метафизики считали, что спинной мозг - суть проявления души в физическом теле, а спинномозговая жидкость олицетворяет жизненную силу души. В отличие от современной или китайской медицины, делящих позвоночник на пять отделов, метафизики усматривали шесть, и именно в них, полагали они, кроются причины возникновения болезни.





Названия эти отделы получили в зависимости от их местонахождения в теле:

1. Атлант - первый позвонок шейного отдела позвоночника.

2. Шейный отдел — 6 позвонков.

3. Грудной отдел — 12 позвонков.

4. Поясничный — 5 позвонков.

5. Крестец — 5 позвонков.

6. Копчик — 4 позвонка.

Они считали копчик самой рудиментарной частью тела, поскольку он заземляет душу в физическом теле. Грудной отдел позвоночника, по их мнению, служит чем-то вроде зеркала, которое отражает мысли, порожденные внешним миром. Соответственно, и диагностику они начинали с этой области, проверяя, нет ли здесь разобщенности, а затем поднимались по позвоночнику вверх — посмотреть, не вызвали ли мысли разобщенности с душой, либо вниз — не была ли нарушена связь с телом. Это был весьма эффективный способ определения причины болезни.

За всю историю медицины набралось немало трудов, где говорится, что позвоночник — это действенный инструмент определения природы болезни, а также упоминается о том, как его состояние может помочь вскрыть физические и психологические причины недугов.



Диагностика позвоночника

В основе предлагаемой мною методики диагностики состояния позвоночника лежат следующие предпосылки:

Природа тела такова, что оно всегда стремится пребывать в состоянии гомеостаза, и это возможно, только если оно сможет оставаться в его узком диапазоне.

Причины болезни кроются в мыслях, эмоциях, установках, верованиях и глубинных убеждениях, которые фиксируются в памяти, порождая неестественное и подавляющее самого человека поведение.

Существует шесть страхов, присущих каждому из нас:

1. Страх, связанный с выживанием.

2. Страх неизвестного.

3. Страх быть покинутым.

4. Страх предательства.

5. Страх быть отвергнутым.

6. Страх смерти.

Все эти страхи связаны между собой и вызывают в жизни все заблуждения и все прочие страхи.

В костях наших тел хранятся верования и глубинные убеждения.

Позвоночник состоит из шести отделов, и с каждым из них соотносятся определенные страхи, глубинные убеждения и основные верования.

Ниже я представляю картографию позвоночника, отображающую все эти факторы. С ее помощью вы сможете установить причины болезней, их природу и их скрытых «возбудителей».опубликовано econet.ru

©Кэрол Ритбергер, "Сигналы тела"

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