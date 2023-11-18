Невралгия тройничного нерва — худшая боль в мире: 5 ключевых моментов

Боли бывают разного типа, и каждый из них, без сомнения, уникален по своим характеристикам и интенсивности. Однако невралгию тройничного нерва часто называют «худшей болью в мире».

Это очень сильная боль в лицевой части, похожая на удар электрического тока, которая, как правило, поражает только одну из его сторон. Невралгия тройничного нерва может быть очень изнурительной, но она поддается лечению.

Боли бывают разного типа, и каждый из них, без сомнения, уникален по своим характеристикам и интенсивности. Однако невралгию тройничного нерва часто называют «худшей болью в мире».

Невралгия тройничного нерва: что важно знать

В нашей голове имеется 12 пар нервов, и одна из них может вызывать у части населения этот тип невыносимой боли, которая была известна еще во времена глубокой древности. Впервые ее описал врач по имени Аретей Каппадокийский во II веке н.э.

Невралгия тройничного нерва — это очень болезненный тик, похожий на удар электрического тока, который поражает часть лица и «идет» от скулы до подбородка.

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А поскольку никакая информация, касающаяся нашего здоровья, не может быть лишней, сегодня мы хотели бы раскрыть вам 5 ключевых особенностей данного недуга.

1. Что представляет собой невралгия тройничного нерва?

Невралгия тройничного нерва является одним из видов хронической боли, которая поражает нерв, отсюда и название. Речь пойдет о пятом черепно-мозговом нерве, который является одним из самых длинных в нашей голове.

Невралгия тройничного нерва появляется в виде «тика» высокой интенсивности . Обычно это короткие интервалы, от 2 секунд до минуты, когда человек бывает буквально парализован. Из-за боли он не может совершать жевательные движения и даже говорить.

Как правило, длительность болевых ощущений очень небольшая, однако со временем невралгия тройничного нерва может прогрессировать и становиться более продолжительной.

Сам нерв, в свою очередь, имеет три ветви, которые пересекают область глаз, волосистую часть головы, лоб и лицо.

Это объясняет, почему люди испытывают боль в области челюсти, щек, губ, зубов и даже десен.

Всему виной кровеносный сосуд

Причиной боли является кровеносный сосуд сжатия тройничного нерва на его выходе из ствола мозга.

Оболочка, окружающая нерв, со временем «изнашивается» (либо это происходит из-за какого-либо заболевания, ухудшающего состояние миелина нервных клеток).

Такой прогрессивный износ тройничного нерва вызывает аномальные сигналы, отправляемые в мозг.

Это невыносимая головная боль.

2. Каковы же симптомы?

Болевые ощущения возникают внезапно , они очень резкие, короткие, но при этом интенсивные, похожи на удар электрического тока. Человек может очень удивиться, но не придать особого значения случившемуся, так как все быстро проходит.

Постепенно такие приступы будут повторяться все чаще и чаще. Достаточно будет всего лишь дотронуться до лица, начать жевать, говорить или чистить зубы, чтобы боль вернулась.

Болевые ощущения могут длиться от нескольких секунд до нескольких минут.

Они могут повторяться в течение нескольких дней подряд, потом исчезнуть и вернуться через месяц, а могут не проходить долгое время вовсе.

Как уже отмечалось выше, боль поражает щеку, челюсть, зубы, десны, губы или, реже, глаза и лоб.

Обычно боль концентрируется только на одной из сторон лица.

С течением времени приступы становятся более частыми, длительными и интенсивными.

3. Кто может столкнуться с невралгией тройничного нерва?

Невралгия тройничного нерва обычно случается у людей старше 50 лет . Тем не менее, следует отметить, что она также может появляться у молодых людей.

Данный недуг чаще встречается у женщин, чем у мужчин.

Как правило, он передается по наследству.

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4. Какие обследования необходимо пройти?

Медицинская диагностика невралгии тройничного нерва основывается на трех ключевых моментах, которые позволяют дифференцировать ее, например, по мигрени:

Тип боли: если приступы боли непродолжительные, можно говорить о невралгии тройничного нерва.

Место концентрации боли: для правильной диагностики необходимо знать части лица, где концентрируется боль.

Триггеры: данный тип невралгии активизируется в момент говорения или жевания, а также при световой стимуляции области щек.

Когда вы ответите на эти вопросы своему лечащему врачу, он может попросить вас сделать следующие обследования:

Неврологическое обследование

МРТ

5. Как лечить невралгию тройничного нерва?

Фармакологическое лечение

Лучшее лечение всегда может назначить только врач. Надо сказать, что обычные обезболивающие или противовоспалительные средства здесь не помогут.

Необходимы будут противосудорожные препараты, чтобы блокировать нервные «прострелы» этой структуры мозга.

Еще будут полезны трициклические антидепрессанты, если боль носит постоянный характер.

Хирургическое вмешательство

Если назначенные врачом препараты не дадут желаемого эффекта, понадобятся нейрохирургические процедуры.

Это могут быть как простые меры, так и более сложные операции:

Ризотомия — процедура, при которой некоторые нервные волокна разрушаются, чтобы блокировать боль.

Баллонная компрессия — простой и быстрый метод. Через толстую иглу в область тройничного нерва вводится маленький баллон (шарик), который предназначен для сжатия тройничного нерва, чтобы уменьшить раздражение и снять боль.

Инъекция глицерина является еще одним методом, чтобы изолировать волокна тройничного нерва и тем самым предотвратить и прекратить эти болезненные ощущения.

В случае, если все вышеперечисленные способы не дадут результатов, применяется метод, известный как микрососудистая декомпрессия. Это очень деликатная операция, но в то же время очень эффективная. После нее данный тип невралгии вас больше не побеспокоит.

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В заключение необходимо отметить, что даже «худшая в мире боль» поддается лечению. Нужно только быть терпеливым, следовать рекомендациям врача и пробовать различные техники, чтобы обеспечить себе максимально высокое качество жизни. опубликовано econet

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