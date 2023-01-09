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Уникальный метод работы с телом: проработка мышечных зажимов и улучшение осанки!

Источник: vk.com 09 января 2023 6168
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Как показывает практика, эффект от упражнений ощутим уже после первого занятия. Плюс упражнений состоит и в том, что они не требуют специальной физической подготовки, с ними справятся даже те, кто «никогда ничем не занимался».

Уникальный метод работы с телом: проработка мышечных зажимов и улучшение осанки!

Yamuna Body Rolling – это метод работы с телом на специальных мячах небольшого диаметра – от 10 до 20 сантиметров. Мышцы прорабатываются с помощью этих мячей по всей длине, освобождая тело от зажимов, улучшая его структуру. 

В результате упражнений происходит укрепление позвоночника, улучшение осанки, повышение гибкости тела, расслабление тела и проработка мышечных зажимов. Раскрывается грудная клетка, более глубоким становится дыхание, снимается напряжение с воротниковой зоны, улучшается внимание, концентрация и общее самочувствие. В результате перемещения мячей по телу происходит воздействие на все акупунктурные точки, стимулируется работа каждого органа, усиливается циркуляция крови.

Боди-роллинг на мячах 

Как показывает практика, эффект работы ощутим уже после первого занятия. Плюс упражнений состоит и в том, что они не требуют специальной физической подготовки, с ними справятся даже те, кто «никогда ничем не занимался».

В то же время люди, которые регулярно занимаются каким-либо видом спорта, фитнесом или танцами получат мощный результат от интеграции упражнений в их практику, т.к. эти упражнения позволяют сбалансировать мышечный тонус, удлинить мышцы и предотвратить или исцелить травмы, связанные с однотипной нагрузкой в данном виде активности.

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Разработала эту систему американка Ямуна Зейк (Yamuna Zake). Ямуна начала экспериментировать и создала такую методику, которая дает человеку такой же прекрасный результат, как йога, но намного проще, доступнее йоги. 

Мяч подкладывается в определенную точку и прокатывается вдоль мышечных волокон, задерживаясь на акупунктурных точках. Здесь и массаж, и разминка, и движение! 

1. Последовательность. Особенность методики Ямуны в том, что вначале мяч прокатывается по кости. Это позволяет усилить приток веществ к костям, что способствует укреплению костной ткани, а заодно активизирует концы мышечных волокон в точках их крепления, и лишь затем разрабатываются непосредственно сами мышцы. 

2. Дыхание. Следите за дыханием: на выдохе мяч должен погружаться в тело, и в конце выдоха, не ослабляя напора, его нужно прокатить до следующей точки. На вдохе необходимо расслабиться.

Уникальный метод работы с телом: проработка мышечных зажимов и улучшение осанки!

Уникальный метод работы с телом: проработка мышечных зажимов и улучшение осанки!

Уникальный метод работы с телом: проработка мышечных зажимов и улучшение осанки!

Уникальный метод работы с телом: проработка мышечных зажимов и улучшение осанки!

Уникальный метод работы с телом: проработка мышечных зажимов и улучшение осанки!

Уникальный метод работы с телом: проработка мышечных зажимов и улучшение осанки!

Для тренировки приготовьте два баскетбольных мяча — обычный и детский. Они достаточно упругие и по размеру вполне подойдут для выполнения упражнений.опубликовано econet

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Источник: https://econet.kz/

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