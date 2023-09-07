Люди придумали для своего комфорта пружинные сетки, мягкие матрацы - за что и расплачиваются массовыми болезнями позвоночника.
Старость начинается с бессонницы. Этой неочевидной истине учит тибетская медицина. Поэтому при первых признаках нарушения сна необходимо стараться его восстановить.
Обычно беспокойство усиливается, и появляются признаки бессонницы в дни новолуния, полнолуния и четвертей лунных фаз. Особенно у тех, кто страдает заболеваниями сердца или сосудов.
В такие дни поможет перед сном стакан горячей воды с 1 ч. л. меда и молотым имбирем, взятом на кончике ножа. Что очень важно: не чай, кофе или какой-то другой напиток, сообщающий организму охлаждающую энергию Инь, а именно горячая вода, дающая организму энергию Ян. Мед обеспечит хороший сон. Имбирь – активный Ян-продукт, будет противодействовать угнетающему Инь луны.
Близкая к тибетской монгольская народная медицина рекомендует выпить перед сном стакан кипяченого молока, который, впрочем, может с успехом заменить рюмка красного сухого вина, смочить в подсолнечном масле и сунуть в ухо скрученную конусом ватку, вторую такую же – в другое ухо и вату в ушах держать всю ночь.
Вечером, перед сном в полстакана горячего молока можно добавить 20 капель настойки прополиса (если не очень хорошо переносите молоко, возьмите всего четверть стакана или даже 1 ст. л.).
Может помочь от бессонницы такое упражнение: лечь на правый бок, обхватить руками согнутые колени, слегка потянуть позвоночник, прижать голову к коленям, затем отклонить голову назад и распрямить позвоночник. Так повторите несколько раз – вы расслабитесь и быстро заснете.
Тибетские врачи рекомендуют массировать перед сном воротниковую зону, захватывая затылок, заушные области и поочередно поглаживая кивательные мышцы шеи. Этот массаж следует производить, смачивая пальцы в подогретом до теплого состояния растительном, лучше всего кунжутном масле. Его наливают в баночку, прикрывают крышкой, чтобы медленней остывало. Массаж расслабляет мышцы шеи, снижает давление, улучшает циркуляцию крови, снимает стресс. Он длится от 2–3, но не больше 15 минут.
Сон также улучшится и при этом снимется стресс, если осиновую кору прокипятить 1 минуту и стакан отвара пить порциями в течение дня. Осина улучшает сон. Если применять ее в виде пепла, который на кончике ножа положить в стакан горячей воды, добавить немного меда и выпить. Так можно делать каждый вечер.
Для улучшения сна подержите в паховой области 5–10 минут два холщовых мешочка с теплой солью - она оттягивает кровь от сердца. Прогревания можно повторять через день в течение недели.
Хорошо спинную область между лопатками обернуть махровым полотенцем, предварительно смоченным в горячем (нагретом до 40 градусов) растительном масле, сверху накрыть полиэтиленом и сухим полотенцем и держать до остывания. Этот же участок спины полезно промассировать с помощью медицинских банок. Лучше использовать новые, пластиковые банки, достаточно двух штук.
А вот два казахских народных рецепта борьбы с бессонницей. Возьмите килограммовую пачку йодированной поваренной соли и разделите на три равные части. Перед сном заполните ванну теплой (до 38 градусов) водой примерно до половины и насыпьте одну часть соли. Полежите в ванне 20 минут, мысленно прося очистить тело и душу от негативных веществ и энергии. После чего сполоснитесь под теплым душем, слегка более прохладным, чем сама ванна. Солевую ванну делать три вечера подряд.
Эффект закрепляется, если тело очищается с помощью молока и лепестков роз. Пакет молока 2,5-процентной жирности вылейте в заполненную наполовину теплой водой ванну. Мысленно просите: пусть жизненный путь будет таким же белым, как молоко. Лежите в ванне 15–20 минут. На другой день купите букет роз (не меньше пяти цветков). Лепестки роз заварите кипятком и настаивайте 10 минут. Этот настой также вылейте в теплую ванну и лежите в ней такое же время, прося такой же красоты и свежести здоровья, как у роз.
Стало банальностью врачебное утверждение: все болезни начинаются с позвоночника. А откуда, можно спросить, берутся дефекты этого стержня, который держит человека в вертикальном положении? От неправильного положения тела во время сна, считают китайцы.
Обратите внимание, как спят кошки, собаки, слоны, жирафы – на полу. Животным не требуются для сна ни подушки, ни одеяла, ни пуховые перины. А вот люди придумали для своего комфорта пружинные сетки, мягкие матрацы. За что и расплачиваются массовыми болезнями позвоночника. Каждую ночь он прогибается, когда мы лежим на мягком, пружинящем покрытии. При этом связки то натягиваются, то сжимаются: из-за этого развивается сколиоз – искривление позвоночника, – дающий начало множеству других болезней.
Китайцы в основной своей массе приучены спать на жестком. Традиционно в китайских домах спали на глиняной печи, на которую постилали тонкий, не больше двух сантиметров, матрац. При этом люди не знали головных болей, сколиозов, шейных и грудных остеохондрозов, радикулитов. Там и сегодня действует жесткое правило: высота подушки равна толщине кулака. Подушку подкладывают не так, как мы – исключительно под голову. При этом шея у нас провисает, артерия перегибается, и кровь плохо оттекает от головы. Китайцы, в отличие от нас, кладут подушку под голову, шею и плечевой пояс. Так и засыпать легче, и меньше вероятность получить гипертонию и ишемическую болезнь сердца.
Засыпать китайцы с детства приучены на правом боку, потом они переворачиваются на левый бок, на спину, снова на правый. На животе никогда не спят, потому что в такой позе голова оказывается свернута на сторону – перетягивается артерия, из-за чего после 35–40 лет начинают неметь руки и ноги.
Особенно ужасен такой предмет роскоши, как перина. Полежать отдохнуть на ней не более получаса допустимо, но ни в коем случае не засыпать. Прогнутый позвоночник и прижатые сосуды нарушают кровоснабжение органов и приводят к развитию множества хронических заболеваний.
До сих пор в Китае неведомы ни пышные перьевые и пуховые подушки, ни ставшие модными у нас синтетические. На севере Китая наволочки набивают гречневой шелухой, на юге страны – рисовой. Шелуха – как песок: принимает любую форму, какую придает ей голова лежащего человека. Высоту подушки можно варьировать по своему желанию, скатывая шелуху. Такие подушки можно видеть и во дворце китайских императоров: даже элита предпочитала роскоши здоровье.
В китайском фольклоре есть пословица: человек должен стоять, как сосна; сидеть, как часы (имеются в виду маятниковые: при малейшем перекосе они перестают ходить); спать, как лук; ходить, как ветер.
До третьего класса китайских школьников заставляют сидеть, заложив кисти рук за спину, – так вырабатывается правильная осанка и привычка держать спину ровной. В каждой школе и каждом учреждении ежедневно утром 15 минут уделяется обязательной гимнастике (когда-то, в давние советские годы это практиковалось и у нас). Кроме того, дважды в день у школьников получасовой перерыв, который они проводят на игровых площадках. Вот почему детский сколиоз в Китае почти не встречается. В то время как в России не менее трети всех детей ходят с искривленным позвоночником.
С юности каждый китаец приучен: если почувствовал боль в спине, ложись на твердое, ухватись руками за что-нибудь за головой и медленно вытягивайся – боль наверняка ослабнет. Единственно, кому не следует этого делать – людям с опухолями. Утром, после сна повисеть на перекладине, пока руки не заболят, обычное упражнение для улучшения циркуляции крови вокруг позвоночных дисков.
У нас при межпозвонковой грыже часто назначают операцию (которая приводит к 30–50 %-ной потере трудоспособности). Объективно, лишь 5 % больных грыжей требуется хирургическая помощь. Между тем высокотехнологичные методы исследований – такие как ядерный магнитный резонанс и компьютерная томография – доказывают: грыжа уменьшается даже сама по себе, если вообще ничего не делать. При грамотной помощи мануального терапевта или специалиста по лечебной физкультуре она излечивается. По мнению же российских врачей-ортопедов и травматологов, при грыже мануальная терапия противопоказана.
Любой клерк в Китае приучен: при работе за письменным столом (или, что то же самое, за персональным компьютером) каждые полчаса необходимо разогнуть шею и откинуть голову назад хотя бы на несколько минут. опубликовано econet
Из книги Савелия Кашницкого «Рецепты долголетия. Жемчужины медицины Востока и Запада»
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Источник: https://econet.kz/
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