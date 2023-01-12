Не делайте распространенных ошибок, которые, совершает огромное число тех, кто «ныряет» в мир периодического голодания.

Не бойтесь голода

Когда я впервые начал придерживаться периодического голодания, целью было похудеть так сильно, как только можно. Приблизительно через год моей целью стало увеличить свою мышечную массу. Я увеличил вес с 84 до 91 кг, используя периодическое голодание.

Да, вы прочитали все правильно. Стать более рельефным с помощью периодического голодания было довольно просто. Но вы также может нарастить «сухую» мышечную массу, используя такой же подход. Я тому живой пример.

Как я смог этого достичь? Просто я не делал распространенных ошибок, которые, как я вижу, совершает огромное число тех, кто «ныряет» в мир периодического голодания.

Не поймите меня неправильно, как и всему другому, этому нужно учиться. Самым большим плюсом периодического голодания для меня было то,что я смог жить более свободно, в противоположность моему старому образу жизни с питанием из коробочки каждые несколько часов.

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Вот 3 наиболее распространенные ошибки, которых нужно избегать, чтобы добиться успеха при периодическом голодании:

Ошибка 1 Страх проголодаться

Мы все испытываем чувство голода. Это часть жизни. Практикуете ли вы периодическое голодание или едите из коробочек каждые 2 часа, вы будете время от времени испытывать чувство голода.

Год назад я набирал вес и как-то услышал одну фразу: «Если вы проголодались – уже поздно». Суть заключалась в концепции, что организм переключается в катаболический режим, если у вас начинается сильное чувство голода.

Я здесь, чтобы рассказать вам, исходя из личного опыта, что быть голодным на протяжении нескольких часов вполне нормальное явление. Все ваши мышцы не исчезнут. Я тому живой пример, как и сотни тех, кто практикует периодическое голодание и обладает довольно достойной мышечной массой.

Мой рост 188, вес, в среднем, 90 кг (или даже больше) круглый год. Я питаюсь таким образом на протяжении многих лет, и благодаря этому имею качественную мускулатуру. Обычно раз в неделю я голодаю 24 часа, просто чтобы очистить организм полностью. И знаете что? Мои мышцы остаются нетронутыми.

Поверьте мне, результаты вашей тяжелой работы не исчезнут после нескольких часов голодания. Истина в том, что пищеварительная система может остановить процесс пищеварения в любой момент.

Вы можете не есть 16-18-20-22 и даже 24 часа. Ваш организм – замечательное устройство, которое может и будет адаптироваться к различным условиям. Короткое голодание, скажем, на протяжении 16 часов, не вызовет значительного распада мышц. Очень большое количество исследований уже доказало это.

Обычно я даже тренируюсь голодным – без предтренировочного приема пищи, все зависит от дня тренировки и режима. Иногда я даже жду несколько часов после тренировки, чтобы сделать первый прием пищи.

Хотя после тренировки мой организм получает питательные вещества в течение часа, дело не в этом, а в том, что я стараюсь, чтобы чувство голода было для меня нормальным и естественным. Не бойтесь голода. Думайте о вашем теле как жиросжигательной печке. Она сжигает жир, пока вы не набьете её пищей. Это может помочь справиться со страхом.

Ошибка 2 Питание, в основном готовой едой

При любой схеме питания, периодическом голодании или стандартной схеме из 6-8 приемов пищи в день, если вы употребляете готовую еду, вы не добьетесь успеха в перспективе. Как говорится, вы не создадите тело на миллион долларов с помощью долларового меню, и это верно на 100%!

Если вы испытываете трудности в борьбе со снижением жира при использовании периодического голодания, возможно, вы допускаете ошибки в схеме питания и/или объемах потребляемой пищи. Вы не можете съесть пару пачек печенья, чтобы прервать голодовку и считать, что все нормально, т.к. вы голодали 16 часов и поэтому вам нужно поесть - так это не будет работать.

При соблюдении любой схемы питания лучше всего начинать с основ. Если это бегает, плавает, растет из земли – ешьте это. Если это в упаковке – бросьте это. Это работает практически для любой схемы питания, и периодическое голодание не исключение. Я не говорю, что вам нужно следовать Палео диете, но употребление мяса, овощей и полезных жиров обычно работает для меня и моих клиентов.

Периодически голодать не означает, что нужно есть всякое дерьмо весь день, потому что у вас мало времени для того, чтобы поесть. Вы есть то, что едите – наполните свое тело хорошей, качественной, цельной пищей и будете выглядеть как Рэмбо, наполните его засахаренным быстроприготовленным мусором и будет выглядеть как большинство населения.

Я снова повторю – нет такой диеты, при соблюдении которой вы будете, в основном, питаться фастфудом и потрясающе выглядеть – органическая, свежая, чистая, цельная пища поможет использовать ваш потенциал полностью. Хочу обратить внимание, что несколько печенюшек или кусочков пиццы, конечно же, не причинят вам вреда.

Ошибка №3 Следя за часами, готовиться к пиру

Предположим, вы начнете со стандартных 16-8. Голодаете 16 часов, едите 8. Если вы спите 8 часов в день, прекращаете есть за 4 часа до сна, и ждете 4 часа перед тем как поесть, то на самом деле вам приходится обходиться без еды только 8 часов. На самом деле это не так уж и сложно обходиться без еды, и если честно, голодание является скорее психологической проблемой: учитесь «мириться с отсутствием».

Это не является чем-то философским, но есть много, что нужно узнать о себе: своем призвании, пути - и начать можно с регулярного голодания, сделать это принципом жизни. Но многие начинающие становятся «рабами часов», которые ждут, планируют и думают о возможности снова поесть, потому что они беспокоятся о том, что они «голодны». Вы не голодны. Ваше тело может обходиться без пищи много дней.

Реальность заключается в том, что вам просто скучно или вы зациклены на еде. Попробуйте оглянуться на последние 16 часов и сфокусироваться на вашей работе, тренировках, вашей семье. Ваша жизнь значительно улучшится, если вы начнете следовать периодическому голоданию. Если вы сидите и смотрите на часы, ждете и думаете о том, как поесть, конечно, так недолго сойти и с ума, поддаться желанию сдаться.

Сначала трудно перейти от перекусов каждые два часа от пробуждения до засыпания к отсутствию еды час за часом. Поверьте мне, приблизительно через неделю все будет нормально.

Просто живите своей жизнью.

Заполните ваше время тем, что имеет значение – это более важно чем приготовление еды, поедание ее каждые 120 минут и мойка посуды после нее. Вы можете неожиданно обнаружить, что при соблюдении периодического голодания вы становитесь боле продуктивным по сравнению с обычной схемой питания.

Это не означает, что вы непременно должны голодать строго 16 часов в день. Если вы сделаете это на протяжении 14 часов в первый день – это будет замечательно. Возможно, во второй день вы сможете проголодать все 16 часов. Возможно вы увлечетесь работой, или вместе с семьей отправитесь в поездку и не будете есть 18 часов… суть в том, что периодическое голодание делает вашу жизнь легче, более эффективной, делает вас худощавым, рельефным, сексуальным человеком.

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Это не означает зависимость от часов или питания по расписанию. Ешьте когда нужно. Если вы голодны, потяните до еды несколько часов. Суть в том, чтобы сделать голодание подходящим вашу образу жизни, и никак иначе. Теперь у вас появился подходящий способ принять такое решение, появилась возможность не следить за часами в страхе, что начнется катаболический процесс, потеря мышц ...

Я надеюсь, если вы решите начать периодически голодать, то вы будете полны решимости. Что касается меня, то это перевело не только мое физическое состояние, но и здоровье на другой уровень.

Я чувствую себя как рок-звезда, я сильнее, здоровее, счастливее, чем я был до того, как начал голодать. Мне стало проще путешествовать, посещать мероприятия, совершать поездки, делать все, что я захочу сделать, и при этом мне не приходится беспокоиться о запасах еды или начале катаболического процесса больше, чем о других вещах.

Это подходит не каждому, но может подойти вам. Попробуйте это, начните помаленьку, прогрессируйте в периодическом голодании в комфортном режиме. опубликовано econet

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