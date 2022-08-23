Тоник для шикарного декольте

Сохранить красоту самой эффектной части женского тела поможет домашний тоник
Чтобы и через десять лет очаровывать мужчин шикарным декольте, начинай заботиться о коже груди уже сейчас! Сохранить красоту самой эффектной части женского тела поможет домашний тоник с солью и розмарином.
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стакан крутого кипятка;
столовая ложка измельченного в порошок розмарина;
столовая ложка мелкой соли;
2 столовые ложки виноградного уксуса;
столовая ложка медицинского спирта или водки.
Способ приготовления:
Розмарин залей кипятком, накрой крышкой и оставь на десять минут, чтобы настоялся.
В полученный отвар добавь соль, уксус и спирт.
Помешивай смесь, пока соль полностью не раствориться.
Способ применения:
Наноси тоник на кожу груди и декольте при помощи ватных дисков или используй для пятиминутных компрессов.
Процедуру повторяй каждый раз, когда появится время.опубликовано econet.ru
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Источник: https://econet.kz/
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