Для своевременного обнаружения заболевания необходимо присматриваться к любым изменениям, которые происходят с родинками. Появление новых родинок также не должно оставаться незамеченным.

Для своевременного обнаружения заболевания необходимо присматриваться к любым изменениям, которые происходят с родинками. Появление новых родинок также не должно оставаться незамеченным.

Симптомы рака кожи

Многие из нас не уделяют должного внимания защите кожи от солнечных лучей. Не стоит забывать о том, что ультрафиолетовые лучи способны вызывать рак кожи, поэтому необходимо защищать ее от солнечного излучения.

Ультрафиолетовые лучи способны нанести сильный вред нашей коже. Речь при этом идёт не только о преждевременных морщинах и пигментных пятнах.

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Типы рака кожи

Прежде чем начать разговор о симптомах заболевания, которые нельзя игнорировать, необходимо отметить, что рак кожи можно разделить на два типа: меланома и не меланома.

Меланома представляет собой наиболее агрессивный тип рака кожи. К счастью, он встречается у людей гораздо реже. Основная особенность этого вида рака кожи заключается в том, что он начинает своё развитие в глубоких слоях кожи.

Поэтому когда меланома становится заметной, раковые клетки уже успевают распространиться на другие органы и ткани нашего тела.

Второй тип рака кожи вызывает изм

енения в ее клетках. Именно он является самым распространённым и менее агрессивным, чем меланома.

Такой тип рака развивается в средних или поверхностных слоях кожи, поэтому обнаружить его симптомы довольно легко.

В отличие от меланомы, лечение этого типа рака требует небольшого хирургического вмешательства, позволяющего удалить все поврежденные клетки. Поэтому лечить это заболевание достаточно просто.

Симптомы меланомы

У каждого человека есть родинки, и это не зависит от цвета его кожи. Поэтому сами по себе родинки не должны вызывать у нас беспокойства. Они представляют себе доброкачественные изменения клеток кожи, которые отвечают за выработку ее пигмента.

Если ты заметила, что у тебя появилось много новых родинок или уже имеющиеся родинки изменились, рекомендуется обратиться за консультацией к дерматологу.

Какие именно изменения в родинках требуют нашего внимания? Симптомы, которые должны насторожить, обозначаются буквами A, B, C, D и Е:

А: Асимметрия

Возможно, что определить симметрию родинки вовсе не так просто. Попробуй визуально разделить родинку при помощи нитки.

После этого внимательно присмотришь к обеим ее сторонам. Если родинка не кажется тебе симметричной, это может быть одним из признаков рака кожи.

В: Неровные края

Обычная родинка гладкая и ровная. Если родинка неровная, волнистая или ребристая, нужно быть настороже. В этом случае необходимо присмотреться к остальным симптомам рака кожи.

Не стоит игнорировать этот признак. Поверь, это очень важно.

С: Цвет

Любая из родинок может стать злокачественной.

У людей встречаются родинки различных цветов: красные, белые, коричневые и чёрные. Цвет родинок, которые имеются у человека с рождения, не имеет значения.

Если родинка частично или полностью изменила свой цвет, необходимо обратиться к дерматологу для проведения обследования. Такая тенденция аномальна.

D: Диаметр

Если размер родинки превышает 6 миллиметров, рекомендуется обратиться к врачу для ее тщательного изучения.

Одним из признаков меланомы является наличие родинок, диаметр которых превышает этот размер.

Е: Изменения

Стоит насторожиться, если родинки или пигментные пятна претерпели изменения. Это является поводом для внимательного обследования.

Стоит обращать внимание на изменение размера, формы и цвета родинок. Также должны насторожить беспричинные кровотечения. Бывает, что родинки и вовсе исчезают.

Определить, естественны ли подобные изменения или нет, довольно сложно. Поэтому необходимо знать, какие именно процессы являются нормальными для твоей кожи. Это позволит тебе своевременно обнаружить опасные симптомы.

Симптомы не меланомы

Как мы уже говорили, именно меланома является наиболее опасным типом рака кожи. Но это ни в коем случае не значит, что стоит игнорировать симптомы другого типа рака кожи.

Когда речь идёт о нашем здоровье, необходимо быть внимательным к малейшим симптомам заболеваний и расстройств. Это позволяет уберечь себя от более серьёзных проблем.

Поэтому рекомендуется обратить внимание на следующие признаки, которые могут свидетельствовать о развитии этого рака кожи:

Небольшие светлые новообразования, в которых заметны пятнышки крови.

Пятна, покраснения и раздражённые участки кожи в области груди и спины.

Незаживающие язвочки, которые кровоточат и покрываются корочкой.

Белые следы, напоминающие шрамы, которые появляются без причины.

Розоватые новообразования с небольшим углублением в центре.

Бородавки, на поверхности которых образуется корочка (при отсутствии их травмирования).

Покраснения, сопровождаемые зудом.

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Профилактика рака кожи: как обезопасить себя от заболевания?

Как известно, полностью уберечь себя от тех или иных заболеваний невозможно. Особенно это касается тех из них, которые зависят от внешних факторов окружающей нас среды, например, климата и солнца.

Но и в этом случае всегда можно принять меры, способные снизить риск развития заболеваний.

Что касается рака кожи, рекомендуется обратить внимание на следующие советы:

Не злоупотребляй пребыванием на солнце

Лучше всего проводить на солнце не более 2 часов. Если ты выходишь на улицу, старайся как можно больше находиться в тени.

Всегда используй солнцезащитные средства

В наши дни рынок предлагает нам большой ассортимент солнцезащитных средств на любой вкус. Благодаря этому ты можешь чувствовать себя защищённой от ультрафиолетового излучения.

Не забывай наносить солнцезащитный крем каждые 2 часа. Рекомендуется выбирать солнцезащитные средства с индексом от 45.

Регулярно обследуй свою кожу

Что касается профилактики рака кожи, то очень важно регулярно осматривать свою кожу и обращать внимание на любые происходящие с ней перемены. Необходимо хорошо знать собственное тело и уделять время самостоятельным обследованиям.

При обнаружении какого-либо из перечисленных выше симптомов необходимо обратиться к дерматологу.

Теперь тебе известно, какими именно симптомами сопровождается рак кожи. Постарайся ответственнее относиться к своему здоровью и не игнорируй изменения, которые претерпевает твоя кожа. Хотя рак кожи является заболеванием, которое пугает многих из нас, его появления можно избежать.опубликовано econet.ru

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