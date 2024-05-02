Болезни почек — психосоматика

Из всех органов именно перед почками стоит задача - выделить шлаки (толстый кишечник прежде всего выделяет не переваренные остатки пищи). Эта задача состоит из нескольких: собственно выделительная, концентрационная (иначе выбрасывалось бы множество нужных веществ), эндокринная. Если взглянуть на функцию почек с точки зрения гомеостаза, то получится, что они должны удалить избыточное и удержать недостаточно.
Почему никто из специалистов по психосоматике не касается психосоматической составляющей болезней почек и печени?
По всей видимости, в отличие от сердца, легких, органов пищеварения, обычная деятельность которых поддается внешнему наблюдению и имеет множественные проявления в осознаваемых ощущениях, эти органы могут заявить о себе только болью и расстройством функции - симптомами болезни. Сложность наблюдения лишает возможности установить связь деятельности этих органов с эмоциями.
Здесь нам на помощь могут прийти знания из древней китайской медицины, где эти органы соотносятся с одним из первоэлементов и соответствующей эмоцией.
Так, почки относятся к элементу Вода, и этому элементу соответствует эмоция - страх. Многие клиницисты подтверждают связь страха с заболеваниями почек.
Из всех органов именно перед почками стоит задача - выделить шлаки (толстый кишечник прежде всего выделяет не переваренные остатки пищи).
Эта задача состоит из нескольких: собственно выделительная, концентрационная (иначе выбрасывалось бы множество нужных веществ), эндокринная. Если взглянуть на функцию почек с точки зрения гомеостаза, то получится, что они должны удалить избыточное и удержать недостаточное.
А если представить себе, что это касается не только вещества, но и энергии? Тогда почки - это шлюзы, через которые должна уходить лишняя энергия и задерживаться необходимая.
Аналогом избыточной энергии является, например, повышение давления или избыток глюкозы. В первом случае нормально функционирующие почки (а это значит, что реакция капитуляции-расслабления включается в нужной последовательности, с одной стороны, и не становится застойной, с другой) сбрасывают избыточное давление путем выделения избыточного количества мочи. Жидкости в кровяном русле становится меньше - давление падает.
При понижении давления - наоборот. Человек не испытывает страха - минует реакцию капитуляции. В этом случае механизм регуляции не включается, нереализованные гормоны симпатической системы продолжают свое сосудосуживающее действие - давление высокое. Гипотензивное воздействие транквилизаторов объясняется, с нашей точки зрения тем, что избирательно включается реакция капитуляции, которая не совместима с реакцией экспансии, действие адреналина прекращается.
Как мы видим, в этой форме гипертонии нет места страху и поэтому почки в ней не участвуют.
Человек испытывает сильный и продолжительный страх. Включается механизм максимальной экономии энергии, выделение уменьшается, концентрационная функция усиливается, выделяются вещества (комплекс ренин-ангиотензин), вызывающие устойчивое повышение давления. Таким образом формируется почечная форма гипертонии. Можно считать, что самая распространенная болезнь почек - гломерулонефрит - имеет в своей основе именно этот механизм - застойную реакцию капитуляции, при которой почки работают с максимальной нагрузкой механизмов концентрации. Следствием этого является срыв адаптационных возможностей данных механизмов, и они отказывают. Вслед за нарушением функции идут органические поражения.
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Мы знаем, что страх - крайне необходимая для выживания эмоция. Вместе с тем, когда она становится главной, страх, если он вытеснен и не осознаваем, начинает говорить с нами языком своего органа - почек.
Это проблема очень эмоциональных людей, проявляющих большую заботу о других, бессильных в своей сфере деятельности или в отношениях с другим человеком. Эти люди часто испытывают разочарования и отчаяние, когда их ожидания не оправдываются.
Ожидания - их проблема, они не могут принять действительность и обвиняют других в несправедливости (и весь мир также). Все это заставляет жить в постоянном подсознательном страхе.
У некоторых пациентов во время регрессии в трансе, при анализе сновидений и другими путями удается установить импринт - конкретный устрашающий образ. Это закрепившиеся вследствие подкрепления ранние детские фантастические видения, чаще всего - злая колдунья (проекция устрашающей матери ребенка) или чудовище (проекции других устрашающих объектов - отца и пр.).
Менее чувствительные люди проявляют страх, искренне демонстрируя это, более чувствительные - регрессируют в фобии, еще более чувствительные - регрессируют в «Тело».
Это означает, что при любой фрустрации перед внутренним взором пациента возникает импринт, и он в страхе говорит не языком эмоций и мыслей, а языком раннего детства, когда слова заменяли соматические проявления. В случае страха тело говорит языком болезни почек.опубликовано econet
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Источник: https://econet.kz/
Это все понятно, делать то что во избежание и недопущение впредь?Ответить
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