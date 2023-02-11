Все упражнения Рейнхольда Бенца можно условно разделить на динамические и статические. Последние подразумевают сохранение определенной мимической позы в течение десяти секунд

Фейсбилдинг Рейнхольда Бенца – специальный комплекс упражнений для укрепления лицевых мышц. На сегодня данный комплекс считается одной из наиболее популярных методик

Все упражнения Рейнхольда Бенца, включая фейсбилдинг от носогубных складок, можно условно разделить на динамические и статические. Последние подразумевают сохранение определенной мимической позы в течение десяти секунд, а динамические – 10 движений мышцами за 10 секунд.

Приёмы ПИР ( Постизометрической релаксации) для мимических мышц

Основные составляющие приведены в такой последовательности:

Мышца - Область воздействия - Начало крепления мышцы - Функция - Упражнение - Цель упражнения



1 - musculus frontales - Кожа надбровных дуг - Лоб до линии роста волос - Поднимает брови - Три пальца над бровями, противодействуем поднятию бровей - Красивый лоб

2 - musculus temporalis - За и над ухом - Височная область - Движение челюсти и уха - Движение ушами под 45 град, назад, вверх, по кругу - Глаза и виски без морщин

3 - musculus corrugator glabellae - Зона носовой и лобной кости - В центре бровей - Сдвигает брови Прижать брови третьими пальцами, нахмуриться - Удаление межбровных складок

4 - musculus orbicularis occuli - Лобная кость и лобно-челюстной отросток - Кольцо в глазной впадине - Закрывает глаза, сдвигает брови, зажмуривает глаз - Всматриваемся в даль, поднимая нижнее веко, придерживаем внешние углы глаз - Удаление морщин под глазами

5 - musculus orbicularis occuli pars palebral - От внутренней области век - Внешняя область век - Плотное смыкание век - Закрыть глаза, как бы придавить нижние веки - Удаление морщин на верхних веках

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6 - musculus levator palpebrae superiors - Верхняя часть глазной впадины - Зона верхнего века - Полное поднятие верхнего века - Поднимаем верхние веки до предела - Предотвращение дряхления и опускания верхних век

7 - musculus orbicularis occuli - Лобная кость и лобно-челюстной отросток - Кольцо в глазной впадине - Закрывает глаза, сдвигает брови, зажмуривает глаз - Пальцы вертикально на внешний угол глаза, закрываем глаза, пальцы смещаются к центру - Избавление от гусиных лапок

8 - musculus levator labii superioris - Внутренний и внешний нижний край глазной впадины - Зона образования носогубных складок - Поднятие верхней губы - Указательные пальцы на носогубную складку, расширять ноздри, морщить нос - Убираем носогубную складку

9 - musculus zigomaticus major - От скул до уголков рта - Уголок рта - Поднятие уголков рта в улыбке - Придерживаем угол рта и угол глаз, движение как будто смеемся - Укрепляем верхнюю часть щек и поднимаем уголки рта

10 - musculus levator anguli oris (or caninus) - Непосредственно под серединой нижней части глазной впадины - Уголок рта - Поднятие уголков рта - Прижать сомкнутые губы к зубам и поднимать уголки рта - Поднимаем опустившиеся уголки рта

11 - musculus risorius - От уголков рта к месту соединения верхней и нижней челюсти Уголок рта - Растягивание губ - Растягивать губы горизонтально, страхуя щеки пальцами - Укрепляем щеки

12 - musculus buccinator - Зона внутри нижней челюсти - Уголок рта - Поддерживает щеки - Сомкнуть губы и прижимать мышцы щек к зубам со страховкой пальцами - Укрепляем нижнюю часть щек

13 - musculus orbicularis oris - Мышечные волокна в уголках рта - Над верхней и под нижней губой - Обеспечивает структуру губ и открывание-закрывание рта - Собрать губы, сжать ноздри (карандаш, банан) - Делаем губы ровными и красивыми

14 - musculus orbicularis oris - Мышечные волокна в уголках рта - Над верхней и под нижней губой - Обеспечивает структуру губ и открывание-закрывание рта - Плотно сжимать и прижимать губы к зубам - Делаем губы пухлыми

15 - musculus mentalis - Треугольник на подбородке между клыками - Центр подбородка - Поднятие кожи и тканей вверх - Поднимать подбородок к нижней губе - Придаем подбородку точеную форму

16 - musculus depressor labii inferioris - Передняя часть зоны нижней челюстной кости - От центра под губой в обе стороны к подбородку - Опускание нижней губы - Опускать нижнюю губу, обнажая зубы, следить, чтоб не опускались уголки рта - Укрепляем линию подбородка

17 - musculus depressor anguli oris - Зона кости нижней челюсти - Уголки рта - Опускание уголков рта - Опускать уголки рта, пальцы на уголках - Укрепляем подбородок

18 - musculus platisma - Нижняя челюсть и уголки рта От основания шеи вверх к уголкам рта - Натягивание кожи в области шеи - Напрягать шейную мышцу с опусканием нижней губы - Укрепляем область подбородка и шеи

19 - musculus digastriсus - Передняя часть области - внутри нижней челюсти, задняя часть - за ухом зоны нижней челюстной кости - Подъязычная зона - Опускание нижней челюсти и поднятие подъязычной кости - Подпереть кулаком подбородок и открывать челюсть, преодолевая сопротивление кулака - Предотвращаем появление двойного подбородка

20 - musculus mylohyoideus - Зона внутри нижней челюсти - Подъязычная зона - Поднимание языка, подъязычной кости и движение нижней челюсти - Основание языка упираемся в небо - Значительное уменьшение двойного подбородка

21 - musculus mylohyoideus - Зона внутри нижней челюсти - Подъязычная зона - Поднимание языка, подъязычной кости и движение нижней челюсти - Поза льва (язык, глаза, перевернутые кисти) - Полное предотвращение и избавление от двойного подбородка

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Выполнять комплекс упражнений по фейсбилдингу лучше всего утром после пробуждения или вечером перед сном.

Важно, чтобы во время тренировок вас не посещали тягостные мысли о работе или каких-либо неприятностях. Чтобы полностью расслабиться, сконцентрироваться на своей красоте, и, по возможности, отключить мыслительный процесс на время упражнений, может помочь приятная расслабляющая музыка.

Непосредственно перед комплексом упражнений следует очистить лицо и хорошо вымыть руки.

Сами упражнения способствуют открытию пор, и очень важно, чтобы кожные выделения беспрепятственно выходили наружу, не образуя воспалений и прыщей.

Если вы взялись за данный комплекс упражнений, следует выполнять его регулярно.

Потому как только в этом случае вы сможете наблюдать должный эффект и сохранение результата на длительное время.опубликовано econet

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