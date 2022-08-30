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Основные принципы раздельного питания, которые надо знать

Источник: 4brain.ru 30 августа 2022 6716
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Основной посыл раздельного питания – продукты, в которых содержатся белки, жиры и углеводы, в обязательном порядке нужно употреблять отдельно

Основные принципы раздельного питания, которые надо знать

Раздельное питание 

Под понятием «раздельное питание» принято понимать диетологическую концепцию, основой которой служит идея совместимости и несовместимости продуктов, употребляемых в пищу.

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Польза раздельного питания

Согласно этой концепции для переваривания белков, жиров и углеводов организму требуются ферменты разного вида, к примеру, белкам нужна кислая среда, а углеводам – щелочная. По этой причине и не нужно смешивать пищу, иначе не все ее составляющие усвоятся одинаково.

Остатки пищи, которые желудок не переварил, накапливаются в нем, вызывая процессы метеоризма и брожения, нарушая метаболизм.

Отсюда и исходит основной посыл раздельного питания – продукты, в которых содержатся белки, жиры и углеводы, в обязательном порядке нужно употреблять отдельно.

Результатом такого питания становится следующее:

  • Пища быстро переваривается, не бродит и не гниет в желудке;
  • Лучше выводятся шлаки и токсины;
  • Питание приобретает рациональность;
  • Укрепляется здоровье;
  • Улучшается самочувствие;
  • Уходят лишние килограммы;
  • Разгружается организм;
  • Из меню исключаются вредные продукты, такие как майонез, сладости, консервы и копчености;
  • Исчезают такие недуги как хронический бронхит, астма, аллергия и желудочные расстройства.

Раздельное питание применяется множеством людей, которые желают похудеть, сократить нагрузку на желудок, сердце, почки, поджелудочную железу и другие органы. Однако у него есть и противники, утверждающие, что человек просто не в состоянии самостоятельно контролировать процесс пищеварения. И в этом есть доля правды, ведь все продукты, потребляемые человеком, перерабатываются в тонком кишечнике, а составляющие пищи запросто могут перемешаться друг с другом.

Минусы раздельного питания, по мнению его противников, таковы:

  • Организм уже не сможет перестроиться на первичное пищеварение;
  • Ослабляется работа ЖКТ;
  • Снижается эффективность работы ферментов;
  • Нет возможности подбирать пищу, содержащую лишь какой-то один компонент, т.к. в природе ее просто нет;
  • Организм недополучает углеводы, вследствие чего появляется дефицит серотонина, а это отрицательно сказывается на состоянии психики.

Невзирая на это, большая часть людей, имеющих представление о раздельном питании, склонна концентрироваться именно на положительных его сторонах. Собственно, и сторонников у концепции намного больше, нежели противников.

Принципы раздельного питания

Теория раздельного питания стала известна широкой публике, когда в 1928 г. вышла в печать книга американского диетолога Герберта Шелтона «Правильное сочетание пищевых продуктов».

Также российский физиолог Иван Петрович Павлов сумел доказать, что для переваривания разных продуктов организму требуются разные ферменты и активизируются разные участки ЖКТ. Известный американский натуропат Говард Хей (сторонник Шелтона) тоже разделял и придерживался принципов раздельного питания.

Эти принципы таковы:

  • Для переработки белков и углеводов используются разные ферменты. По этой причине нельзя смешивать мясо и картошку, макароны и куриную печень.
  • Лучший способ оздоровить организм – кушать фрукты, овощи и салаты на их основе.
  • Пауза между приемами пищи разных продуктов должна быть не менее 5 часов.
  • Нельзя совмещать продукты с высоким содержанием белка и кислые овощи с продуктами, содержащими углеводы (к примеру, мясо нельзя есть с помидорами).
  • Крахмал, десерты, варенье и сахар провоцируют процессы гниения и брожения в желудке, от них нужно отказаться.
  • С любыми продуктами можно совмещать морковь, лук, спаржу, чеснок, грибы, сливки, сметану, сухофрукты и зелень, т.к. они являются нейтральными.
  • Два белка не могут употребляться вместе.
  • Жиры нельзя совмещать с белками.
  • Из рациона нужно исключить рафинированные продукты, полуфабрикаты и консервы.
  • Между любыми приемами пищи должен быть перерыв не менее 2-3 часов (после употребления сухофруктов можно есть через 30 минут).
  • Дыня и арбуз считаются несочетаемыми продуктами, и их также следует есть раздельно, а между их употреблением должна быть пауза не менее 45 минут.
  • Молоко следует пить отдельно от употребления мучных изделий, но можно совмещать с отварными или свежими овощами и фруктами.

Типология продуктов для раздельного питания:

  • Белки: баклажаны, творог, сыр, морепродукты, бобовые, яйца, орехи, мясо, рыба
  • Углеводы: хлеб грубого помола, крупы, рис, сладкие фрукты, макароны, мед, картофель
  • Жиры: сливки, сметана, сало, масло сливочное, масло растительное
  • Крахмал: мука, мучные изделия, картофель, хлеб
  • Кислые овощи и фрукты: грейпфруты, помидоры, апельсины, вишня, гранат, виноград, лимоны
  • Сладкие фрукты: финики, изюм, хурма, бананы

Если вас заинтересовало раздельное питание, то имейте в виду, что идеальный вариант – это меню на неделю, составленное с помощью таблиц содержания белков, жиров и углеводов в продуктах ( их можно найти в интернете).

Основные принципы раздельного питания, которые надо знать

А говоря о сочетаниях продуктов, следует избегать таких:

  • Мясо и макароны
  • Рыба и рис
  • Картофель и мясо
  • Мясные соусы и мука
  • Бутерброды с ветчиной и сыром
  • Пирожные с орехами
  • Яйца и мясо
  • Яйца и сыр
  • Мясо и рыба
  • Мясо курицы и чернослив
  • Чай и шоколадные конфеты
  • Чай и джем

Есть и продукты, употребление которых должно быть строго ограничено (или полностью исключено):

  • Чипсы
  • Сухарики
  • Жирные молочные продукты
  • Булки
  • Кексы
  • Печенье
  • Торты
  • Мороженое
  • Крекеры
  • Конфеты
  • Сиропы
  • Маргарин
  • Сливочное масло
  • Копчености
  • Сосиски
  • Колбаса
  • Приправы (включая уксус, горчицу, кетчуп и майонез)
  • Газированные напитки

Также мы должны вас предостеречь: если вы всерьез намереваетесь попрактиковать раздельное питание, но имеете какие-либо хронические заболевания, в обязательном порядке получите консультацию врача, иначе можно спровоцировать обострение.

Теперь же давайте поговорим о том, могут ли извлечь пользу из раздельного питания для себя те, кто желает похудеть. Учитывая актуальность темы избыточного веса в наше время, этот вопрос может быть интересен многим.

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Раздельное питание и похудение

Любой, кто хотя бы единожды «сидел» на диете, может сказать, что это нелегко. Ограничения в еде, изменение пищевых привычек – все это требует немалых усилий, и совсем не удивительно, что с прекращением диеты возвращаются и лишние килограммы.

И, по отзывам людей, практикующих раздельное питание, оно обладает рядом ощутимых преимуществ перед диетами:

  • Не нужно ограничивать себя в конкретных видах продуктов;
  • Рацион всегда разнообразен, а потому не может надоесть;
  • Нет никакого психологического дискомфорта;
  • Нормализуется обмен веществ;
  • Появляется больше энергии;
  • Сбрасывается избыточный вес.

Основные принципы раздельного питания, которые надо знать

Но, как утверждал основоположник раздельного питания, даже самая полезная пища может оказаться бездейственной в плане снижения веса, если не учитывать некоторые нюансы:

Во-первых, нужно регулярно отягощать свой организм хотя бы незначительными физическими нагрузками.

Во-вторых, нужно соблюдать режим дня.

И, в-третьих, нужно стараться получать как можно больше положительных эмоций от жизни.

Таким образом, раздельное питание становится настоящей философией, и при грамотном подходе она способна продлить жизнь на долгие годы. Кстати, Герберт Шелтон не только помог многим людям поправить здоровье (в том числе и сбросить лишний вес), но и сам прожил почти сто лет.

Проведите несколько экспериментов и взвесьте все преимущества и недостатки раздельного питания, руководствуясь полученным опытом. Вполне вероятно, что впоследствии и вы примкнете к числу тех, кто считает, что эта уникальная концепция – настоящая волшебная палочка для современного человека, в жизни которого мало физической активности, но полно вредной еды. опубликовано econet.ru

Автор Кирилл Ногалес

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Источник: https://econet.kz/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
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