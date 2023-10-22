Тенденций в области здорового питания и фитнеса немало, но одной из наиболее востребованных и популярных уже долгое время считается периодическое голодание.

Тенденций в области здорового питания и фитнеса немало, но одной из наиболее востребованных и популярных уже долгое время считается периодическое голодание.

Смысл периодического голодания

Отличительной его чертой являются чередующиеся циклы приемов пищи и голодания. Согласно множеству отзывов, результатом такой практики становится снижение веса, улучшение метаболизма, повышение иммунитета и даже повышенная продолжительность жизни.

Объясняем, что такое периодическое голодание в правильном его понимании, а также укажем на несколько причин, почему его стоит практиковать.

Периодическое голодание представляет собой особую методику питания, где приемы пищи чередуются с окнами голодания. Это не диета и никаких ограничений на виды продуктов оно не накладывает.

Способов периодического голодания выделяют несколько.

Различаются они по продолжительности: день, неделя или месяц.

Существует, к примеру, вариант, где пропускается завтрак, первый прием пищи приходится на обед, а последний – на ужин (примерно на 20 часов вечера). Таким образом технически будет обеспечено голодание на протяжении 16 часов в сутки (если соблюдать вечернее ограничение – не есть после 20 часов).

Кстати говоря, данный способ периодического голодания считается одним из самых популярных, и известен как метод «16/8».

Не стоит пугаться перспективы остаться голодным. На самом деле голодать периодами просто. И многие сторонники такого способа питаться указывают на улучшение самочувствия и потрясающий заряд энергии в период без употребления пищи. В большинстве случаев голод перестает казаться чем-то неприятным после того как тело адаптируется к новому режиму и привыкает функционировать без пищи какое-то время.

Одновременно с запретом на прием пищи допускается употребление воды, чая, натурального кофе и некоторых других напитков с низким содержанием калорий. Не будет лишним заметить также, что в некоторых вариациях периодического голодания не возбраняется употреблять и ряд низкокалорийных продуктов и диетических добавок.

Почему именно голодание?

По большому счету люди голодают на протяжении тысячелетий. В каких-то случаях к этому принуждает необходимость и банальное отсутствие пищи. Бывает и так, что это происходит в силу религиозных соображений, ведь упоминания о практиках голодания встречаются и в буддизме, и в исламе, и в христианстве и в прочих религиях. Сюда же можно добавить и то, что люди, а также животные, голодали и голодают, когда болеют, следуя инстинктам.

Все это говорит о том, что в некоторых случаях голодание абсолютно естественно, и организм адаптируется, чтобы функционировать без еды.

Каждый процесс, который происходит в организме, когда человек голодает, имеет одну цель – восстановить здоровье организма, гормоны и клетки. При голодании существенно снижается уровень инсулина и сахара в крови, благодаря чему увеличивается количество гормонов роста.

Множество людей периодически голодают, когда хотят похудеть, ведь это предельно простой и очень результативный способ ограничения потребления калорий и сжигания жира. А некоторые делают это исключительно для метаболической пользы, т.к. снижаются многие маркеры вреда и факторы риска для здоровья.

Плюс ко всему, согласно некоторым свидетельствам, периодическое голодание положительно сказывается на продолжительности жизни. Ряд исследований показал и то, что голодание способствует защите от всевозможных проблем со здоровьем, среди которых болезнь Альцгеймера, рак, сахарный диабет, сердечно-сосудистые и другие заболевания.

Способы периодического голодания

Популярность и эффективность периодического голодания послужили почвой для появления нескольких его разновидностей. Вот несколько самых известных:

Метод «5:2».

Суть: на протяжении двух любых дней в неделю человек потребляет не более 500-600 калорий в сутки.

Метод «Ешь-Стоп-Ешь».

Суть: один или два раза в неделю человек ничего не ест со времени обеда одного дня до времени обеда следующего дня (в итоге получается 24 часа голодания).

Метод «16/8».

Суть: на протяжении 16 часов в сутки человек ничего не ест, соответственно распределяя приемы пищи, например, кушает только в 12 часов, а затем – в 20 часов.

При желании можно найти множество других вариаций, и подобрать нечто, более приемлемое для себя. Но это уже дело желания и личных предпочтений.

Иной взгляд на периодическое голодание

Об эффективности периодического голодания мы сказали немало. Однако не все так просто. Рассмотрим мнение насчет периодического голодания известного специалиста в сфере питания – Алана Арагона.

В 2007 году увидел свет его обзор, называвшийся «Объективный взгляд не периодическое голодание». В нем исследователь говорит о том, что анализ научных изысканий, касающихся эффективности периодического голодания, свидетельствует об отсутствии неоспоримых его преимуществ перед традиционной моделью питания. Также специалист указывает на то, что ученым еще предстоит провести огромное количество исследований для изучения механизма воздействия этой методики на тело человека.

Можно, конечно предположить, что за прошедшее с 2007 года время ученые во всех подробностях изучили эффект, оказываемый периодическим голоданием. Но давайте узнаем, что говорит насчет этого доктор Амбер Симмонс, которая в 2014 году проанализировала исследования по поводу эффективности рассматриваемой модели питания.

Симмонс говорит, что периодическое голодание нельзя воспринимать, как самостоятельную программу похудения или набора мышечной массы. Успешный результат может быть достигнут только в случае ограничения калорийности потребляемой пищи. Также она заметила, что к настоящему моменту еще не проводились исследования эффективности периодического голодания для атлетов, основные устремления которых направлены на поддержание массы тела и силовых показателей.

И еще немного любопытных данных. В Университете Южного Манчестера ученые провели эксперимент. Задача состояла в сравнении результативности периодического голодания и традиционного метода ограничения калорийности. Для опыта было набрано 107 испытуемых женщин с избыточным весом. По итогам эксперимента оказалось, что периодическое голодание по своей эффективности не имеет преимуществ перед традиционной моделью сокращения калорий и правильного питания.

Резюме

Периодическое голодание позиционируется сегодня, как одна из самых действенных методик для снижения веса и роста мышц, но не следует питать по этому поводу иллюзий. В настоящее время нет достаточного научного основания, которое однозначно бы подтверждало это. Как, впрочем, нет и существенного базиса для утверждения обратного. Поэтому воспринимать данную методику нужно именно в качестве дополнения к своему ежедневному питанию, ни в коем случае не его замены.

В периодическом голодании главное, как и в правильном питании в целом, это здоровая пища. С окнами голодания она станет прекрасной профилактикой недугов и тренировкой для тела и духа.

Будьте здоровы и подходите к голоданию взвешенно!опубликовано econet

Автор Кирилл Ногалес

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet