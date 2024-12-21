Симптомы пародонтоза очень схожи с симптомами других заболеваний десен

Лечение пародонтоза

Пародонтоз - это разрушение структур пародонта, возникающее вследствие защитного роста эпителия десны после нарушения целостности базальной мембраны на участке перехода десны непосредственно в зуб. Его развитию способствуют болезнетворные бактерии, содержащиеся в зубном налете. Они являются возбудителями воспаления в ткани десны. Кроме микробов, причиной развития пародонтоза является аномальное развитие всей зубочелюстной системы - патологии прикуса и неправильное положение зубов.

Что касается микробов, их жизнедеятельность пагубно сказывается на тканях десны, разрыхляя ее, вследствие чего происходит нарушение соединения зубов и десен. Постепенно они проникают в толщу десны, повреждая не только мягкие ткани, но и зубную эмаль. В результате этого образуется зубной камень.

Кроме того, длительное воспаление ослабляет структуру пародонта, что в конечном итоге приводит к потере зубов.

Факторами, провоцирующими пародонтоз, являются также общие заболевания - такие, как гипертония, атеросклероз, сахарный диабет, снижение иммунитета, гиповитаминоз, заболевания щитовидной железы и др.

Кроме того, постоянное употребление некоторых лекарственных средств, гиподинамия, курение и гипоксия усиливают угрозу его возникновения.

Вообще, пародонтоз возникает тогда, когда нарушается питание костной ткани челюстей и непосредственно тканей периодонта. Это происходит в случае нарушения обновления тканей, минерального обмена или кровоснабжения десен. Что происходит?

Специалисты считают, что если зубы недостаточно нагружают в процессе приема пищи, тканевая жидкость, циркулирующая в толще пародонта и выполняющая защитные функции, застаивается.

В результате минеральные компоненты кристаллизуются, образуя микроскопические камни в межклеточном пространстве. Со временем размеры последних увеличиваются, что способствует разрушению базальной мембраны на участке перехода эпителия в зубную ткань. Таким образом открывается граница между внешней средой и организмом и возникает воспалительный процесс, называемый краевым хроническим пародонтитом, однако микробы все равно получают доступ к тканям пародонта, а организм, чтобы защитить себя, использует механизм защитного погружного роста эпителия.

Последний продолжается до тех пор, пока периодонт полностью не разрушится, а зуб не будет удален. После этого пласт эпителия восстанавливается, что прекращает доступ вредоносной микрофлоры в организм.

При пародонтозе ведущими процессами считаются дистрофические, которые происходят в тканях десны. Они развиваются медленно, но непрерывно, а если лечение не начато, все заканчивается деструкцией всего связочного аппарата зуба. Таким образом, пародонтоз - это медленно прогрессирующие дистрофические изменения всех структур десны, протекающие на фоне сосудистой недостаточности, что приводит к фиброзу, склерозу и полному разрушению альвеолярных отростков.

Первоначальных симптомов пародонтоза не существует. Это заболевание развивается очень медленно и долгое время не дает о себе знать. Возможны только неприятные ощущения в деснах или слабо выраженный зуд. Поводом обратиться к стоматологу является повышенная чувствительность тканей зуба.

Однако следует обратить пристальное внимание на следующие симптомы, очень схожие с симптомами других заболеваний десен:

1. Кровоточивость десен при чистке зубов;

2. Воспаление и болезненность десны;

3. Локальное отставание десны от зубов;

4. Гнойные выделения из десен;

5. Разрежение или сдвиг зубов;

6. Изменение положения зубов, ощущаемое при пережевывании пищи;

7. Неприятный запах и плохой привкус во рту.

При пародонтозе образуются очень глубокие карманы, которые и являются источниками плохого привкуса во время приема пищи и неприятного запаха изо рта. Со временем кровоточивость десен нарастает: она появляется уже не только во время чистки зубов, но и во время еды. Ее может вызвать даже легкое надавливание на десну, боли в которой становятся постоянными, а во время приема пищи они многократно усиливаются. Зубодесневое соединение разрушается, а на корнях зубов появляются микробные бляшки. Это вызывает разрастание инфицированной грануляционной ткани с одновременным рассасыванием костей десны и корня зуба, что ведет к его потере.

Степени тяжести и формы заболевания

Пародонтоз бывает локальным, системным и генерализованным.

Последний представляет собой массированный дистрофический процесс с воспалительными явлениями, в который вовлекается не только пародонт, но и челюсти.

Системная форма пародонтоза возникает при наличии серьезных системных заболеваний (например, заболеваний эндокринной системы), приводящих к развитию пародонтоза.

При локальной форме он развивается на ограниченном участке десны при заболевании зубов либо вследствие травмы.

По степени тяжести пародонтоз подразделяют на легкую, среднюю и тяжелую формы. Для определения степени поражения пародонта используются следующие показатели:

1. Наличие и степень оголения корней;

2. Состояние межзубной перегородки;

3. Степень подвижности зубов.

При легкой степени пародонтоза шейка зуба или его корень обнажены примерно на треть длины. На рентгеновском снимке видно снижение высоты межзубной перегородки на треть ее высоты. Зубы неподвижные.

При средней степени тяжести заболевания корни зубов обнажаются примерно наполовину. То же самое происходит и с высотой межзубных перегородок. Зубы становятся подвижными в горизонтальной плоскости.

При тяжелой степени пародонтоза корень зуба обнажается более чем наполовину. На рентгенограмме хорошо видно, что высота межзубных перегородок также снижена более чем наполовину. Зубы подвижные не только в горизонтальной, но и во взаимно перпендикулярной плоскости.

Диагностика пародонтоза

Диагноз «пародонтоз» ставят на основании клинической картины заболевания и данных рентгенологического обследования. Последнее дает представление об убывании костной ткани, наличии очагов остеопороза, склеротических изменениях кости и др. Лечение врач назначает в зависимости от стадии развития пародонтоза и причин его возникновения.

Традиционные методы лечения

При пародонтозе проводят как местное, так и общее лечение. Общее составляют меры, направленные на повышение защитных сил всего организма, а местное - на исключение факторов, способствующих заболеванию. В тяжелых случаях делают так называемую лоскутную операцию: разрезают ткани, окружающие зуб, удаляют воспаленные грануляции и обрабатывают разрез антибактериальными средствами, после чего его зашивают.

Народные средства лечения пародонтоза

Рецепт 1

Ингредиенты:

Сок каланхоэ - 1 ч. л.

Луковый сок - 1 ч. л.

Вода - 2 ст. л.

Способ приготовления: Указанные ингредиенты тщательно перемешать и использовать для

полоскания рта.

Рецепт 2

Ингредиенты:

Чеснок - 2 зубчика

Чай (заварка) - 1 ч. л.

Вода - 200 мл

Способ приготовления: Очищенный чеснок истолочь, положить в заварочный чайник, добавить сухой чай, залить крутым кипятком, хорошо укутать и оставить на 20 минут. Готовый настой процедить и применять для полоскания рта 2 раза в день. Курс лечения - 2 недели.

Рецепт 3

Ингредиенты:

Измельченный чеснок - 200 г

Оливковое масло - 100 мл

Эвкалиптовое масло - 5 капель

Способ приготовления: Измельченный чеснок положить в стеклянную емкость, залить оливковым маслом, плотно укупорить и оставить на солнце на 10 дней. В течение этого периода взбалтывать 2-3 раза в сутки. Готовый настой процедить, перелить в емкость из темного стекла, добавить эвкалиптовое масло, тщательно перемешать, укупорить и хранить в холодильнике.

Применять как средство для аппликаций на пародонтальные карманы 2-3 раза в день.

Рецепт 4

Ингредиенты:

Чеснок - 1-2 зубчика

Способ приготовления: Каждый день съедать по 1-2 зубчика чеснока, тщательно их пережевывая.

Рецепт 5

Ингредиенты:

Йогурт - 2 ч. л.

Чеснок - 2-3 зубчика

Способ приготовления: Чеснок очистить, измельчить, смешать с йогуртом, слегка подогреть и использовать для полоскания рта в течение 3-4 дней.

Рецепт 6

Ингредиенты:

Листья брусники - 2 ст. л.

Вода - 200 мл

Способ приготовления: Сушеные измельченные листья брусники залить крутым кипятком и настаивать в течение 30 минут, после чего процедить и применять для полоскания рта 3-4 раза в день.

Рецепт 7

Ингредиенты:

Свежая клюква - 100 г

Мед - 2-3 ст. л.

Способ приготовления: Ягоды размять и смешать с медом. Это средство использовать для массажа десен после еды не реже 2-3 раз в день.

Рецепт 8

Ингредиенты:

Цветки календулы - 1 ст. л.

Листья шалфея - 1 ст. л.

Вода - 400 мл

Способ приготовления: Растительное сырье смешать, залить водой, довести до кипения и держать на слабом огне 10-15 минут, после чего процедить. Готовый отвар использовать для полоскания рта 2-3 раза в день.

Рецепт 9

Ингредиенты:

Цветки бузины черной - 1 ст. л.

Вода - 200 мл

Способ приготовления:

Цветки бузины заварить крутым кипятком и настаивать под крышкой в течение 10

минут. Готовое средство процедить и применять для полоскания рта, каждый раз задерживая жидкость во рту на 2-3 минуты.

Рецепт 10

Ингредиенты:

30 %-ная настойка чистотела - 100 мл

Глицерин - 100 мл

Способ приготовления: Настойку чистотела соединить с глицерином, перемешать и использовать для смазки зубодесневых карманов. Аппликации наносить ежедневно на 15 минут. Глицерин можно заменить любым прокипяченным растительным маслом.

Рецепт 11

Ингредиенты:

Лимонная цедра - 1 ст. л.

Вода - 200 мл

Способ приготовления: Лимонную цедру залить холодной водой и оставить на 30 минут. Готовый настой процедить и применять для полоскания рта после ежедневной чистки зубов.

Рецепт 12

Ингредиенты:

Морская соль - 2 ст. л.

Растительное масло - 1 ст. л.

Способ приготовления: Соль размолоть в кофемолке, добавить масло и перемешивать до состояния пасты. Приготовленным средством ежедневно массировать десны.

Рецепт 13

Ингредиенты:

Цветки ромашки аптечной - 2 ст. л.

Вода - 200 мл

Способ приготовления: Цветки ромашки залить крутым кипятком и настаивать 30 минут, после чего процедить и применять для полоскания рта 2 раза в день.

Рецепт 14

Ингредиенты:

Ягоды земляники лесной - 100 г

Вода - 600 г

Способ приготовления: Землянику промыть, залить водой, вскипятить и варить 10 минут, после чего растолочь. Смесь применять для полоскания рта в теплом виде.

Рецепт 15

Ингредиенты:

Порошок из плодов и листьев омелы белой - 2 ст. л.

Способ приготовления: Порошком из омелы присыпать десны при кровотечении.

Рецепт 16

Ингредиенты:

Пихтовое масло - 15 капель

Вода - 500 мл

Способ приготовления: Масло пихты вылить в теплую кипяченую воду и тщательно перемешать до образования однородной эмульсии. Приготовленным средством полоскать рот 2-3 раза в день. Можно также смочить ватный тампон и приложить его к области зубодесневого кармана.

Рецепт 17

Ингредиенты:

Кефирный грибок (закваска) - 2 ч. л.

Молоко - 200 мл

Способ приготовления: Кефирный грибок залить теплым молоком и оставить бродить на 1 сутки, после чего процедить, залить свежим молоком и снова поставить бродить. Полученный кефир пить 2 раза в день по 200-250 мл: утром натощак и вечером за 1 час до сна. Курс лечения - 20 дней, после чего нужно сделать 1-месячный перерыв, а затем все повторить. Во время лечения нельзя употреблять спиртные напитки и острые или жирные продукты.

Рецепт 18

Ингредиенты:

Кора дуба - 2 ст. л.

Трава тысячелистника - 1 ст. л.

Листья шалфея - 1 ст. л.

Цветки ромашки аптечной - 1 ст. л.

Листья крапивы двудомной - 1 ст. л.

Трава зверобоя продырявленного - 1 ст. л.

Вода - 600 мл

Способ приготовления: Растительное сырье измельчить, залить крутым кипятком и настаивать в течение 30 минут, после чего процедить. Готовое средство применять в теплом виде для полоскания рта 1 раз в день (на ночь). опубликовано econet

Автор: Елена Исаева

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