​​​​​​​5 детокс напитков для того, чтобы похудеть и укрепить иммунитет

Соки из фруктов и овощей - это источник витаминов, минералов, клетчатки и других необходимых питательных веществ.
Для того, чтобы получить максимум пользы от этих соков, важно выбирать продукты органического происхождения. Это позволит вам использовать еще и кожуру овощей и фруктов, которая также включает полезные вещества.
Фрукты и овощи - это источник витаминов, минералов, клетчатки и других необходимых питательных веществ, которые помогают поддерживать и укреплять здоровье нашего организма и, в частности, иммунитет.
5 рецептов вкуснейших детокс-напитков, которые вы легко (и с удовольствием!) сможете включить в свой ежедневный рацион.
1. Напиток из клубники, гуавы и апельсина
Сочетание этих фруктов подарит вам напиток, буквально заряженный витамином С. Этот мощный антиоксидант укрепляет иммунитет и защищает тело от вредного воздействия различных микроорганизмов.
Он низкокалорийный, зато с высоким содержанием клетчатки: увеличивает чувство сытости и улучшает пищеварение.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Богатый витаминами А и С, этот натуральный сок станет идеальным средством для увеличения производства белых кровяных клеток. Они отвечают за защиту нашего тела от патогенных микроорганизмов, которые, как известно, являются причиной многих заболеваний.
Благодаря своим активным соединениям этот сок улучшает кровообращение, снижает кровяное давление и стимулирует способности кожи к регенерации.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Этот вкусный сок позволит не только укрепить защитные силы нашего организма, но и поможет преодолеть тревожность. А еще его ингредиенты позаботятся о состоянии нашей кожи, она станет ярче и свежее.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Смесь клубники, листьев салата и дыни подарит вам уникальный по своим очищающим свойствам напиток. У него очень сильные мочегонные свойства, так что можете не сомневаться, детокс-программа будет выполнена на все 100%.
Высокая концентрация витаминов, минералов и клетчатки в этом соке будет способствовать устранению нераспределенных жидкостей и контролю рН крови.
Такой сок рекомендуют пить для устранения избытка токсинов, улучшения внешнего вида кожи и укрепления иммунной системы.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Натуральный напиток на основе огурца, помидора и сельдерея имеет очень высокую концентрацию антиоксидантов. Они помогают защитить наш организм от окислительного повреждения и предотвратить скопление токсинов.
Мочегонные свойства этого напитка будут способствовать устранению нераспределенной жидкости и снижению лишнего веса (причем в течение короткого времени).
Да, возможно, его вкус вам покажется не таким приятным, как предыдущие варианты, однако это один из самых низкокалорийных и при том насыщенных питательными веществами напитков.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Ну что, готовы попробовать? Выберите вариант, который показался вам наиболее интересным и привлекательным, и пейте его регулярно. И уже очень скоро сможете заметить его пользу. опубликовано econet
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Источник: https://econet.kz/
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