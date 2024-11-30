Данная статья рассматривает 10 главных причин, почему стоить бросить курить, алгоритм бросания курить, а также стадии восстановления организма после отказа от курения.

Как бросить курить раз и навсегда

Каждый курильщик хоть раз в жизни подумывал о том, чтобы бросить курить, но тут же находил оправдание своей привычке. Бросить курить можно лишь тогда, когда вы сами твердо решились на это.

Данная статья рассматривает 10 главных причин, почему стоить бросить курить, алгоритм бросания курить, а также стадии восстановления организма после отказа от курения.

1. Жить здоровой жизнью.

2. Жить дольше.

3. Освободиться от зависимости.

4. Улучшить здоровье окружающих.

5. Не тратить деньги впустую.

6. Чувствовать себя лучше.

7. Выглядеть лучше.

8. Улучшить качество жизни.

9. Здоровое потомство.

10. Улучшить сексуальное здоровье.

Стадии восстановления организма после отказа от курения

Что и через сколько происходит:

20 минут - легкое снижение кровяного давления

8 часов - кровь очищается от ядовитого оксида углерода, при этом исчезает неприятный запах изо рта, характерный для курильщиков

24 часа - снижается риск инфаркта сердца

48 часов - обостряются вкус и обоняние, начинает исчезать физическая зависимость, остается психологическая

3 дня - значительно улучшается дыхание

3 месяца - улучшается кровообращение, увеличивается на 30% емкость легких, улучшается сон

9 месяцев - повышается иммунитет к инфекциям, исчезает кашель и характерное дыхание курильщика, повышается работоспособность

1 год - на 50% снижается риск заболеваний сердечно-сосудистой системы по сравнению с курильщиками

5 лет - уменьшается в 2 раза риск развития рака ротовой полости и пищевода, риск развития инфаркта миокарда и смерти от болезни коронарных сосудов возвращается на уровень, характерный для никогда не куривших

10 лет - риск развития рака ротовой легкого снижается в 2 раза

Еще - Риск смерти от заболеваний, связанных с табакокурением, снижается в 2 раза при отказе от курения до 50 лет; статистически значимо снижается риск смерти при отказе от курения даже после 70 лет.

Еще - Отказ от курения на ранних стадиях беременности приводит к рождению детей с нормальным весом

Помимо снижения риска развития заболеваний, отказ от курения дает много дополнительных преимуществ:

Увеличивается физическая активность,

Усиливается или восстанавливается потенция,

Улучшается восприятия вкуса пищи и запаха,

Улучшается цвет лица,

Улучшается сон,

Высвобождается свободное время, ранее затрачиваемое на курение сигарет,

Экономия денежных средств.

Негативным единственным результатом отказа от курения может стать увеличение веса. Но ведь это исправимо.

Алгоритм бросания курить

Шаг 1.

Составьте на бумаге список причин, побудивших вас бросить курить. Просматривайте его почаще.

Шаг 2.

Подумайте о никотинозаменителях: пластырь, жевательная резинка, таблетки.

Шаг 3.

Найдите приятеля, который тоже хочет бросить курить.

Шаг 4.

Назначьте день прекращения курения. Накануне выбросьте пепельницы и зажигалки. А в день «икс» - и сигареты.

Шаг 5.

Дома у вас никто не должен курить.

Шаг 6.

Избегайте употребления алкоголя, кофеина. Старайтесь не нервничать.

Шаг 7.

Пейте много воды и занимайтесь физическими упражнениями. Достаточно будет быстрой ходьбы в течение 30 минут 4 раза в неделю.

Шаг 8.

Удержитесь от первой сигареты. Достаточно всего одной сигареты и вы снова рискуете закурить.

Как смягчить «удар» по организму

Ежедневно ешьте цитрусовые, шиповник и петрушку. Принимайте витамин С в чистом виде.

Утром натощак пейте кисломолочные продукты с бифидумбактерином.

Подпитывайтесь витамином А и бета-каротином (но не переборщите). Слизистая легких и бронхов формируется из них.

Выводите из организма вредные смолы. Поможет чай из трехцветной фиалки и душицы.

Смолы можно выпаривать в бане.

Для ароматерапии используйте масла сосны, эвкалипта и ладана.

Справка

Табачный дым - это смесь газов, паров и мельчайших частиц твердого вещества.

Всего в табачном дыме 4000 химических соединений и веществ.

От 30 до 60 компонентов табачного дыма – канцерогены, вызывающие злокачественные опухоли.

Очистить пространство от сигаретного дыма помогут растения

Хлорофитум, плющ, хризантема, алоэ - очищают воздух.

Цитрусовые, розмарин и мирт – уничтожают болезнетворные бактерии и микробы.

Герань - дезодорирует воздух.

Аспарагус - поглощает частицы тяжелых металлов.

Но лучший способ избавиться от сигаретного дыма – бросить курить, чего вам и желаем!опубликовано econet

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