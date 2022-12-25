Человеческий мозг – орган, сложное функционирование которого в основном обеспечивает огромное количество микроэлементов.
Неполноценное питание является одной из причин развития психических расстройств, возрастного снижения умственных способностей и других прогрессирующих нарушений.
Увеличение же объема поддерживающих мозг питательных веществ в рационе, как показывает изучение особенностей организма человека и животных, напротив, улучшает такие показатели интеллектуальной деятельности, как эрудиция и память.
По этой причине очень важно обеспечить мозгу получение нужного объема питательных веществ. Здесь представлено описание шести витаминов и минералов, являющихся неотъемлемыми компонентами для здорового мозга.
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Витамины группы B считаются особенно важными для здоровья мозга. Тиамин – один из витаминов этой внушительной группы, в изобилии содержащийся в нервных тканях мозга. Он играет важную роль в процессе нервной проводимости. Кроме того, острая нехватка этого витамина в организме может привести к синдрому Корсакова, симптомом которого является хроническое нарушение памяти, чаще всего наблюдающееся у пациентов, страдающих алкоголизмом или другими тяжелыми заболеваниями, такими, к примеру, как СПИД.
Фолиевая кислота является производным компонентом соединений, известных как фолаты, источником которых могут послужить различные продукты питания, такие как шпинат, спаржа и чечевица. Половина общего запаса фолиевой кислоты в организме содержится в печени, поэтому ее повреждения могут привести к его дефициту. Также витамин B9 играет важную роль в производстве аминокислот и формировании нервных тканей. Метаболизм фолиевой кислоты в значительной степени зависит от содержания в организме других витаминов группы B. Заболевания, развивающиеся в связи с недостатком витамина B9 и других витаминов этой группы, в основном характерны для детского возраста. Помимо этого, на пожилых особях крыс было проведено исследование, обнаружившее возможность улучшения памяти с помощью фолиевой кислоты за восемь недель.
Самое высокое содержание аскорбиновой кислоты зафиксировано в мозге, преимущественно в гипофизе (400 мг/кг). Большое количество этого сильного антиоксиданта можно получить, потребляя цитрусы и зеленые овощи. Витамин C является важной составляющей синтеза нейромедиатора дофамина, а также защищает мозг от разрушения клеток в процессе окислительного стресса. Поскольку формирование запасов витамина C в организме невозможно, важно обеспечить его ежедневное получение из пищи: необходимое количество составляет приблизительно 90 мг.
Кальций – важнейший из минералов для здорового функционирования головного мозга. Он играет ключевую роль в регулировании передачи нервных импульсов и в управлении нервной возбудимостью. Низкий уровень этого жизненно важного минерала встречается редко, поскольку в костной ткани организма имеется значительный резерв этого минерала. Однако некоторые фармакологические препараты могут снизить уровень кальция, что влечет за собой различные проблемы со здоровьем.
Магний важен для преобразования витаминов группы B активную форму. Иными словами, отдельное от магния и других минералов употребление большинства витаминов становится бессмысленным, так как они усваиваются только в комплексе, что является основой для хорошей работы мозга. В ходе одного из исследований на пожилых особях крыс обнаружено, что назначение препаратов магния улучшает работоспособность и долговременную память. Магний, содержащийся в клеточных мембранах, также представляет важность для передачи нервных импульсов. Важно отметить, что содержание магния и кальция в организме должно соответствовать необходимому, чтобы предотвратить излишнюю возбудимость нервной системы. Дефицит любого из них может привести к неврологическим заболеваниям.
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Большое количество цинка содержится в обособленной группе цинкосодержащих нейронов, обнаруженных исключительно в прозэнцефалоне или переднем мозге. Ученым не известна роль цинка в поддержании здорового функционирования мозга, общепризнанно только, что недостаток этого минерала связан с различными неврологическими и психологическими нарушениями. Например, нарушения гомеостаза цинка было обнаружено у пациентов с болезнью Альцгеймера и синдромом Паркинсонизма. Получить необходимое организму количество из пищевых источников, коими являются семена тыквы, говядина и креветки, а также из доступных на рынке медицинских препаратов цинка.
Вывод
Человеческий мозг – орган, сложное функционирование которого в основном обеспечивает огромное количество микроэлементов. Исследования показывают, что витамины группы B, витамин C и различные минералы очень важны для нормального функционирования головного мозга. Кроме того, дефицит любого из этих витаминов может привести к развитию нарушений работы нервной системы в детском возрасте и психическим заболеваниям у взрослых. Получение требуемого количества этих важных микроэлементов необходимо для сохранения психического здоровья и мыслительных способностей. опубликовано econet
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Источник: https://econet.kz/
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