Кардиомиопатия — заболевание с теми же симптомами, что и у сердечного приступа. Тем не менее, уровень смертности от него очень низок, а также, как правило, он затрагивает лишь женщин

Стрессовая кардиомиопатия

«Синдром разбитого сердца» или кардиомиопатия представляет собой заболевание с теми же симптомами, что и у сердечного приступа. Тем не менее, уровень смертности от него очень низок, а также, как правило, он затрагивает лишь женщин.

Несмотря на свое поэтическое название, кардиомиопатия такоцубо, также известная как «синдром разбитого сердца» или стрессовая кардиомиопатия, часто является результатом эмоционального воздействия высокой интенсивности или даже стрессовой ситуации.

Впервые это заболевание было описано в Японии в 1990-х годах.

Люди, которые от него страдают, находятся в полной уверенности, что они испытывают сердечный приступ.

На самом деле, медики часто задействуют один и тот же протокол, чтобы оказать помощь как можно скорее. Однако, когда соответствующие тесты сделаны, обнаруживается одна любопытная вещь.

Сердце было деформировано. Это небольшое сокращение левого желудочка, которое придает сердцу форму конуса. Увидев это, японские врачи вспомнили приспособления, с которыми рыбаки охотятся на осьминогов.

Отсюда и название: кардиомиопатия такоцубо (такоцубо по-японски, это ловушка для осьминога).

Таким образом, мы сталкиваемся с явлением, которое затрагивает намного больше людей, чем мы думаем.

Вы должны знать его симптомы, а также понимать, как предотвратить этот вид болезни сердца.

Далее мы расскажем об этом подробней.

Что это такое и каковы симптомы «синдрома разбитого сердца»

«Синдром разбитого сердца» — это тип кардиомиопатии, который был впервые описан чуть более двадцати лет назад. То, что он лишь недавно появился в медицинских журналах, не означает, что ранее его не существовало.

Из-за того, что ему сопутствуют те же симптомы, что и сердечному приступу, этот синдром считали скорее «первым звоночком» инфаркта. Тем не менее, после того как были разработаны новые виды диагностических тестов, медики поняли, что имеют дело с чем-то другим.

В медицинском журнале The New England Journal в 2015 году было опубликовано интересное исследование, в котором разъяснялись основные характеристики кардиомиопатии.

Вот они:

Это не сердечная недостаточность

Людей, страдающих от кардиомиопатии, как правило, выписывают из больницы через неделю, и они плохо понимают, что же с ними случилось.

Они испытали те же симптомы, что и при сердечном приступе, но при обследовании не был обнаружен кровяной сгусток, который блокирует артерии.

В действительности, это временное расстройство. Когда мы испытываем эмоциональное воздействие, наше тело увеличивает производство определенных гормонов, таких как адреналин.

Чрезмерное повышение уровня адреналина влияет на сердечную мышцу, но не коронарные артерии.

В результате этого воздействия, левый желудочек приобретает на некоторое время коническую форму.

При этом, человек ощущает сильное давление и боль в груди, затруднение дыхания, головокружение, покрывается холодным потом.

Как можно предотвратить «синдром разбитого сердца»

Как мы уже отмечали в начале, этот синдром больше поражает женщин.

Д-р Илан Шор Витштейн из Университета Джона Хопкинса в Балтиморе (США) является одним из ведущих специалистов в этой области. Согласно его исследованию, опубликованному в вышеупомянутом выпуске «The New England Journal», женщины, достигшие менопаузы, подвергаются повышенному риску развития кардиомиопатии. Временное увеличение адреналина и норадреналина в крови после эмоционального воздействия, действуют как своего рода «яд» для сердца. И гораздо чаще это наблюдается у женщин.

Исследования показали, что это временное повышение уровня катехоламинов (адреналина и подобных веществ) атакует сердечную мышцу, но не сами клетки.

Чтобы избежать этого синдрома, мы должны рассмотреть следующие советы.

1. После наступления менопаузы, стоит научиться держать стресс под контролем. Гормоны на протяжении всего жизненного цикла женщины позволяют нам быть гораздо более устойчивыми к ситуации стресса и тревоги. Тем не менее, с наступлением менопаузы, все меняется, и вы должны научиться применять новые стратегии.

Понятно, что никто не застрахован от плохих новостей и разочарований. Однако мы можем «тренировать» наш разум и тело так, чтобы никакие жизненные невзгоды не могли нас сломить.

Практикуйте различные техники релаксации.

Посвящайте 2 часа в день себе: гуляйте, медитируйте, своевременно решайте любую неприятность таким образом, чтобы она не превратилась в большую проблему.

2. 30 минут упражнений в день. Наша цель состоит в том, чтобы сделать мышцы сердца более сильными и устойчивыми. Для этого нет ничего лучше, чем немного аэробных упражнений.

Вы можете гулять, пойти на танцы, плавание…

3. Группы поддержки: дружба и избавление от негативных эмоций. Настоящая дружба является лучшим лекарством для сердца. Нам необходим кто-то, с кем мы можем быть искренними, кому мы можем выговориться и сбросить напряжение.

Знать, что нас понимают, поддерживают и слышат - имеет жизненно важное значение для душевного равновесия.

4. Правильное питание и полезные привычки. В том, что касается профилактики синдрома разбитого сердца, несомненно, управление своими эмоциями являются одним из ключевых факторов. Вместе с тем, чтобы гарантировать, что наше сердце быстро восстановится после этого сбоя, мы должны инвестировать в свое здоровье.

Ешьте больше свежих фруктов, овощей, особенно красного, фиолетового или оранжевого цвета. Они содержат наибольшее количество антиоксидантов и помогают заботиться о сердце.

5. Заботьтесь о себе: важность регулярных профилактических осмотров. Конечно, ваша семья является наиболее важным для вас. Вы каждый день думаете и заботитесь о них, делаете все возможное, чтобы сделать их счастливыми. Тем не менее, помните: если вы не позаботитесь о себе, вы можете подвести их в любое время.

Не забывайте о регулярных осмотрах у врача. Контролируйте уровень холестерина, кровяное давление, вес, уровень сахара в крови.

Все это важные показатели для здоровья нашего сердца. Больше думайте о себе, сбавьте темп жизни, если это созвучно с вашим сердцем.опубликовано econet

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