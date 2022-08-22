Если вы хотите, чтобы мышцы лица были упругими и подтянутыми, их надо упражнять...

Как «построить» себе лицо, и то, что это возможно - знают далеко немногие. Если вы хотите, чтобы мышцы лица были упругими и подтянутыми, их надо упражнять! Возьмите заботы о своей красоте в собственные руки.

Альтернатива пластике лица

Первые признаки «уставшего» лица начинают появляться после 25 лет. К 30 годам ситуация усугубляется, а к 40 годам на лице четко прорисовываются уверенные морщины: складки на лбу и вокруг рта, «гусиные лапки». Теряется четкий контур лица: опускаются щеки (на их месте образуются «брыльки»), прорисовываются дополнительные подбородки.

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Увы, но все это закономерно. Лицевая мускулатура атрофируется гораздо быстрее остальных мышц тела, быстрее теряет эластичность и упругость. А это, в свою очередь, приводит к сморщиванию и отвисанию кожи.

Практикуя гимнастику в молодом возрасте, можно предотвратить эти явления. Если же годы уже успели оставить следы на вашем лице, гимнастика поможет вам избавиться от многих из них.

Гимнастика для лица

Морщины на лбу

Пальцы приложить ко лбу над бровями и сдвинуть вниз. Брови и лоб, преодолевая сопротивление, тянуть вверх. Так держать около 30 секунд, затем расслабить.

Обвислые щеки

Улыбаться, приложив пальцы с боков. Мышцы рта и щек очень сильно напрячь до самых ушей. Оставаться в таком состоянии около 30 секунд. Расслабить.

Усталые глаза

Раскрыть глаза насколько можно широко. Подержать так, затем расслабить. Если у вас дряблые веки, то, выполняя это упражнение, вам следует одновременно напрягать и круговые мышцы вокруг глаз. Оставаться в таком состоянии около 30 секунд.

Отвислые уголки рта

Зажать губы между зубами, подтянуть уголки рта кверху. Задержать примерно на 30 секунд, затем расслабить. Предотвращает и образование морщинок над верхней губой.

Морщинки у глаз

Приложить пальцы к уголкам глаз, осторожно сдвигать их к вискам. Глаза наполовину прикрыть, напрячь нижнее веко на 30 секунд, расслабить.

Напрячь щеки и подбородок: широко раскрыть рот, выдвинуть вперед нижнюю челюсть. Сильно напрячь мышцы шеи и челюсти на 30 секунд. Расслабить.

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Чтобы не опускались брови

Над бровями кожу надбровных дуг плотно прижать указательными пальцами, при этом высоко прижать брови и так держать 6 секунд.

Против дряблости верхних век

Подушечки 4 пальцев правой и левой руки положить на подбровное пространство. Брови надо приподнять на 0,5 см над краем лобной кости, пальцы крепко прижать к коже. Глаза плотно зажмурить, оставить их закрытыми на 6 секунд. После этого расслабиться.

Итак, чем грозят лицевые ужимки спортивного характера? При условии, что занятия будут проходить систематически (не менее 3-х раз в неделю):

восстановление тонуса мышц,

увеличение их в объеме,

улучшение кровообращения в подкожных слоях.

На коже это скажется, естественно, самым положительным образом: на увеличенных мышцах она подтянется, сгорят жировые отложения - и прощай несколько морщинок. За несколько месяцев лицо может «сбросить» 5-10, а то и 15 лет!

Видимые результаты должны появиться уже после второй недели тренировки. А чтобы начались видимые изменения мускулатуры, требуется время. В фэйсбилдинге все зависит от состояния лица: чем старше лицо, тем быстрее будут видны результаты. Первые морщинки начнут разглаживаться после двух месяцев тренировок.

Что ж, проблема ясна: чтобы разгладить кожу, нужно подкачать лицевые мышцы.

Косметологи говорят, что иногда полезно просто покривляться перед зеркалом, не особенно умничая насчет специальных упражнений.

Еще можно глазами рисовать цифры, буквы и пейзажи. Если одновременно будете рисовать это же ногами, то в придачу вам обеспечены стройные ноги и крепкий пресс.

Ещё одно отличное психологическое упражнение: "Хорошее настроение на целый день".

Утром, перед зеркалом, вытаращить глаза, повращать ими во все стороны, покривляться, выдвинуть губы и произнести несколько раз тр-р-р-р-р-тр-р-р-р.

Смешно? Теперь на работу. Результаты такого упражнения не заставят себя долго ждать.опубликовано econet.ru

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