Еще одно положительное свойство этого минерала — его успокаивающие свойства. Это натуральный транквилизатор. Магний помогает поддерживать энергетический баланс в нейронах и воздействует на передачу нервных импульсов.
Начиная с 40-летнего возраста, магний является одним из важнейших элементов для человека. Организм усваивает все меньше питательных веществ из пищи, а их дефицит может привести к развитию различных заболеваний и преждевременному старению организма.
Поскольку магний главным образом сосредоточен в сердце, печени, мозге и почках, его дефицит может очень негативно сказаться на здоровье этих органов.
Магний помогает бороться с различными заболеваниями
Вот некоторые заболевания, развитие которых можно предотвратить при помощи хлорида магния:
Согласно научным исследованиям, ежедневное потребление магния может предотвратить рак толстой кишки.
Регулярное потребление также позволяет избежать появления проблем с простатой.
Это профилактика диабета, но также и эффективное лекарство от него (для тех, кто уже страдает от этого заболевания).
Регулярное потребление магния может предотвратить сердечно-сосудистые заболевания.
Как уже отмечалось выше, магний способствует выведению мочевой кислоты из суставов, а значит, он способен предотвратить развитие артрита.
Наконец, магний — эффективное средство, чтобы избежать проблем с пищеварением и кишечных расстройств.
А вот другие патологии, симптоматику которых можно облегчить при помощи магния:
Болезнь Альцгеймера
Астма
Аритмия
Усталость
Гипертония
Стресс
Как включить магний в свой рацион, чтобы избавиться от лишнего веса
Ингредиенты:
1 стакан воды (200 мл)
1 столовая ложка хлорида магния (10 г)
сок 1/2 лимона
1 чайная ложка пчелиного меда (7,5 г)
лед (по желанию)
Способ приготовления:
Разведите 1 столовую ложку хлорида магния в стакане воды до полного растворения.
Затем добавьте лимонный сок, мед и, при желании, лед.
Когда лучше пить?
Это домашнее лекарство необходимо потреблять 4 раза в неделю в течение 2 месяцев.
Его необходимо употреблять в качестве пищевой добавки, чтобы не нанести вреда здоровью.
Во избежание негативных последствий потребления магния, рекомендуется принимать его после завтрака.
Меры предосторожности относительно приема хлорида магния
Не путайте хлорид магния с хлоридом натрия (последний является обычной солью).
Избыток хлорида магния в рационе может вызвать осложнения. Он имеет действие и легкого слабительного средства, а потому вы можете нарушить процесс всасывания питательных веществ.опубликовано econet
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