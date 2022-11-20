От простуды до ревматизма: эффективное лечение куркумой

Куркума применяется для лечения большого перечня заболеваний, от простуды до ревматизма и подагры.

Французские генетики изучили воздействие куркумы на сердечно-сосудистую систему на генетическом уровне и доказали, что она не просто стимулирует омоложение организма, благодаря антиоксидантам, но и позволяет избежать проблем с склеротическими бляшками на стенках сосудов. В рамках исследования изучалось воздействие на гены как гесперидина, так и куркумина – природных растительных антиоксидантов. Регулярное, на протяжении не менее 4-х месяцев, употребление куркумы грызунами привело к 26%-му уменьшению жировых отложений, в том числе, и на стенках сосудов.

Куркума — ваш универсальный доктор

В Индии используется мазь на основе куркумы. 200-250 г куркумы положить в 4 л воды на ночь. Утром кипятить, пока не останется половина. Смешать оставшееся с 300 мг горчичного масла. Кипятить на медленном огне, пока вся вода не выпарится. Полученное масло перелить в бутылку темного стекла. Это масло наносится на белые пятна на коже утром и вечером в течение нескольких месяцев. Куркума влияет не на кровеносные сосуды, а на выработку простагландинов. Подавляя биосинтез простагландинов, куркума уменьшает воспаление.

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Для лечения тонзилитов, фарингитов

На 0,5 стакана воды комнатной температуры берут по щепотке куркумы и соли. Полощут горло 4-6 раз в день, в том числе обязательно на ночь и после сна.

Также при фарингите: 1 чайную ложку меда смешать с 1/2 чайной ложки куркумы. Держать во рту 3-4 раза в день по несколько минут.

При респираторных, простудных заболеваниях, а также для очищения крови куркуму применяют так: 0,5 чайной ложки куркумы заварить 0,5 стакана кипятка, добавить чайную ложку меда, настоять под крышкой 5 минут. Пить 2-3 раза в день.

Конъюнктивиты, блефариты и прочие воспалительные заболевания глаз

Готовят отвар куркумы: две чайных ложки порошка заливают половиной литра кипятка, ставят на огонь и варят до тех пор, пока половина жидкости не испарится. Отвар остужают, процеживают и используют для закапывания в глаза по одной капле дважды в сутки.

Куркума в качестве косметического средства

Куркума – одно из тех средств, которые значительно улучшают состояние кожи, снимают очаги воспаления и придают гладкость и упругость.

Маску готовят из порошка пряности и овсяной муки в соотношении: чайная ложка куркумы к столовой ложке овсяной муки, немного воды для образования кашицы.

Полученную смесь наносят на лицо, руки и очаги поражения кожи воспалительными заболеваниями, такими как дерматит, экзема, псориаз. Куркума способствует улучшению капиллярного кровообращения в области нанесения, а как следствие, выводу токсинов и свободных радикалов, снимает воспаление, насыщает витаминами и антиоксидантами, стимулирует выработку гиалуроновой кислоты.

Аллергические заболевания

Куркума обладает способностью избавлять людей от таких проявлений аллергии, как астма и крапивница. Для этого ее просто добавляют в ежедневный рацион. Кроме того, половина чайной ложки куркумы, растворенная в половине стакана молока способна снять приступ астматического удушья.

Простудные заболевания и респираторные инфекции

Куркума способна облегчать отхаркивание, снимать головную боль и уменьшать проявления ринита и его производных – синусита, гайморита. Внутрь принимают по половине чайной ложки порошка, растворенной в теплом молоке. Для промывания носоглотки и горла применяют смесь из половины чайной ложки куркумы, ложки соли и половины литра воды.

Очищение организма куркумой

В Аюверде означен весьма интересный пример очищения всех Дош (составляющих стихий человеческого организма) при помощи куркумы. При этом пряный порошок необходимо принимать натощак по половине чайной ложки в течение двадцати дней. Как правило, очищение организма проводят весной и осенью.

Противопоказания к приему куркумы

Индийская пряность, ставшая популярной во всем мире, практически универсальна. Применять ее можно и взрослым, и детям, и старикам. Нет исключений и для людей с измененным гормональным фоном – беременных и кормящих матерей, подростков и людей с патологиями эндокринной системы. Тем не менее, из любого правила исключение быть должно: куркуму не следует принимать больным холециститом, со стазом желчи и наличием камней в желчных протоках.опубликовано econet.ru

по материалам nmedik.org

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