Гимнастику для мышц лица, так называемые "маски лица", Михаил Ефимович Литвак рекомендует делать каждый день для достижения эмоционального расслабления

Гимнастику для мышц лица, так называемые "маски лица", Михаил Ефимович Литвак рекомендует делать каждый день для достижения эмоционального расслабления.

Вам будет легче управлять своим эмоциональным состоянием, вы будете меньше уставать. Кроме того, "маски лица" имеют большое косметическое значение - они являются профилактикой появления морщин и дряблости кожи, которые неизбежно возникают с возрастом.

Кроме того, обеспечение кислородом и кровотоком мышц лица делает кожу свежей, и является профилактикой простудных и лор-заболеваний. "Маски лица" описаны в книге "Как узнать и изменить свою судьбу".

Упражнения для мышц лица

«Маска удивления»

Выполнять сидя или стоя, лучше перед зеркалом. Одновременно с медленным вдохом поднять брови, как это делает удивляющийся человек. На свободном выдохе опустить брови.

«Маска гнева»

Нахмурить брови, сжать губы, раздуть крылья носа. Мышечное усилие наращивается постепенно, одновременно с медленным вдохом. Во время свободного выдоха мышцы освобождаются от напряжения.

«Маска трубача»

Выполняя упражнение, следует не только раздувать щеки, но и напрягать мышцы. Рот плотно сжат, круговая мышца рта напряжена.

«Маска смеха»

Медленно вдохнуть. Углы рта максимально подняты вверх, глаза прищуриваются, рот приоткрывается, обнажая зубы (между верхними и нижними должно поместиться два пальца). Задержать дыхание. Теперь быстро выдохнуть и расслабить мышцы лица.

«Маска брюзги»

Углы рта опустить, рот сжать, мышцы подбородка напрячь.

Упражнение для круговых мышц глаз

Выполнять сидя. На медленном вдохе опускайте верхние веки, сперва мягко, затем с постепенно нарастающим усилием. Наконец глаза сильно зажмурить. Упражнение для обоих глаз одновременно. Вариант — для каждого глаза поочередно.

Упражнение «ЛЬ»

Выполнять стоя. Имитируется движение языка при произношении звука «ЛЬ»: язык прижат к корням верхних зубов на границе с твердым нёбом. Рот приоткрыт. Медленный вдох — постепенное напряжение, свободный выдох — расслабление.

Упражнение для жевательных мышц

Жуйте жевательную резинку, морковку или хлебную корку. Сжимание челюстей сопровождается вдохом, разжимание — выдохом. «Кусающие усилия» (вертикальной плоскости) следует чередовать с растирающими (горизонтальной плоскости). Движения должны быть неторопливыми, повторять их следует 10— 15 раз.



Для остальных мышц упражнения придумайте сами.опубликовано econet

Автор: Михаил Ефимович Литвак

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