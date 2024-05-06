Варикозное расширение вен: советы Аюрведы

Поскольку, при варикозе кровь бывает более густая, чем обычно, то включите в рацион разжижающие кровь продукты и увеличьте прием простой воды.

БОЛЕЗНЬ ХОЛОДА

Эту болезнь в восточной медицине связывают с болезнью Холода, опустившегося в нижнюю часть тела.

Холод – сочетание Ветра (Вата-доша) и Слизи (Капха-доша) в различных пропорциях – это в первую очередь недостаток кровообращения.

Избыток Капхи может проявляться “вязкой” “жирной” кровью, которой просто трудно свободно двигаться по сосудам, избыток Ваты – недостаточной эластичностью, хрупкостью сосудов. Болезни Капхи лечатся очень хорошо регулярной физической активностью.

ПИТАНИЕ

Одно из самых эффективных средств в лечении данного заболевания – продукты с содержанием калия и магния, что улучшит эластичность сосудистой стенки.

В питание необходимо включать продукты, обладающие лёгкими мочегонными свойствами – это кукуруза, ячмень, рис, сельдерей, морковь, петрушка, кориандр, гранат, клюква, бобовые (рекомендации общие, сверяйте со списком продуктов, рекомендованных для вашего состояния – могут быть противоречия). Не рекомендуются сильные мочегонные средства, так как при длительном применении они ослабляют почки.

Поскольку зачастую при варикозе кровь бывает более густая, чем обычно, то включайте разжижающие кровь продукты (также предварительно сверяйте со списком продуктов, рекомендованных для вашего состояния – могут быть противоречия).

Способствуют разжижению крови увеличение приема простой воды (не подходит при отеках Капха состояния)

Из продуктов полезны оливковое масло, имбирь, лимон, апельсин, гранат, инжир, малина, земляника, вишня, красная смородина, чеснок, свекла, артишок, семечки подсолнуха.

Из растений каланхоэ, крапива (настойки внутрь), каштан (настойка внутрь, масло и крем для массажа). Хорошо разгоняет кровь в венах имбирь (если нет высокой Питты) с медом и яблочным уксусом (если нет проблем со щитовидкой): нужно на 1 кг меда взять 300 г тертого имбиря.

Также рекомендуется принимать по 1 ст. л. меда и 1 ч. л. яблочного уксуса на 1 стакан воды 2 р. в день.

Ещё одна рекомендация Aюрведы – пить по ½ ст. л. сока алоэ за 10 мин. до еды с щепоткой порошка имбиря и щепоткой семян кардамона (или содержимое 2-х коробочек). Пить можно долго, в течении 2-х месяцев, потом сделать 2-х недельный перерыв и продолжить, до исчезновения симптомов варикоза. Кардамон и имбирь восстановят кровообращение, имбирь хорошо укрепляет стенки сосудов, увеличивая их эластичность. Алоэ поможет предотвратить возможные воспалительные реакции (у алоэ имеются противопоказания). Такой состав действует мягко, но эффективно, не перегружает “химией” организм, разрешён аллергикам.



Инжир в любом виде – свежий, отваренный в воде или молоке: при варикозной болезни его рекомендуют есть как можно больше, если нет сопутствующих заболеваний – сахарного диабета, воспалительных заболеваний желудочно-кишечного тракта и подагры.

Помните, что сгущают кровь: сахар, гречка, бананы, картофель, белый хлеб, алкоголь, сладкая пища, жирная белковая пища, копчености, соленья, газированные напитки.

Укрепляют и тонизируют сосуды: конский каштан, мускатный орех, корень женьшеня (для Ваты – в небольших количествах), имбирь, чеснок. опубликовано econet

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