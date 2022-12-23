Традиционная медицина говорит, что единственный способ лечения и облегчения подагры – прием лекарств и обезболивающих, но есть и естественные способы эффективно облегчить это мучительное состояние

Раньше подагра считалась редким заболеванием - много веков назад ей страдали богатые люди, поэтому ее даже назвали «болезнью королей», потому что чаще всего ей болели аристократы и дворяне, которые могли есть изысканные блюда и пить спиртное.

Что такое подагра?

К подагре не следует относиться легкомысленно. Спросите любого, кто ей страдает, и вам непременно расскажут, как мучительна боль, вызываемая этим заболеванием – «как будто колют горячей кочергой», которая, к тому же, не дает спать ночами.

Традиционная медицина говорит, что единственный способ лечения и облегчения подагры – прием лекарств и обезболивающих, но я не согласен - есть и естественные способы эффективно облегчить это мучительное состояние, вылечить и предупредить его.

Подагра – это вид артрита, который характеризуется болью, скованностью движений и воспалением в суставах. Слово «подагра» происходит от латинского Gutta и старофранцузского gote, что означает «капля». Сотни лет назад люди верили, что подагру вызывают вязкие жидкости: в древнем представлении западного мира о физиологии гумор - это одна из четырех жидкостей организма, определяющих характер и темперамент человека. Эти гуморы просачиваются из крови, откладываясь в суставах, где они вызывают мучительную боль.

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Это древнее убеждение не так уж и далеко от истины, поскольку, как было установлено, подагру действительно вызывает избыток мочевой кислоты, который кристаллизуется в суставах. По сути, подагра возникает в результате нарушения процесса обмена веществ, который контролирует количество мочевой кислоты в крови.

Подагра чаще встречается у мужчин, у которых уровень мочевой кислоты в крови обычно выше, чем у женщин. Но это не значит, что женщины ей не болеют – как правило, их она настигает после менопаузы. После наступления менопаузы женский организм резко сокращает производство гормона эстрогена, который помогает почкам выводить мочевую кислоту.

Без достаточного количества эстрогена уровень мочевой кислоты начинает возрастать.

К 60 годам количество случаев подагры у женщин и мужчин почти одинаково.

Признаки и симптомы подагры

Сильная боль в суставах лодыжек, рук, кистей, коленей и ступней, особенно в большом пальце ноги. Пораженные области могут быть теплыми или горячими на ощупь Узлы (тофусы) на локтях, руках или ушах Покрасневшие, болезненные и воспаленные суставы Красная или с лиловым оттенком кожа (многие пациенты ошибочно считают это признаком инфекции) Пораженные суставы менее гибкие и малоподвижные Повышение температуры

Острые симптомы подагры, как правило, проходят в течение трех до 10 дней, а до следующего приступа может пройти несколько месяцев или даже лет, если он вообще случится. Но будьте осторожны - если вы пустите эту болезнь на самотек, приступы подагры могут повториться. Чем больше будет вспышек подагры, тем они будут становиться сильнее и дольше.

Повторяющиеся приступы подагры могут нанести серьезный ущерб суставам и прилегающим к ним областям. Вот почему я настоятельно рекомендую вам лечить подагру сразу же, прежде чем она нанесет необратимый вред вашему организму. Есть натуральные, нелекарственные методы, которые помогу вашему организму избавиться от этого недуга.

Но прежде, чем перейти к вариантам лечения подагры, давайте вначале проанализируем, почему возникает это заболевание.

Связь между подагрой и уровнем мочевой кислоты

Подагра может развиться из-за определенных факторов риска, таких как вредные привычки или болезни. Некоторую роль в развитии этого заболевания может играть и генетика. Если у одного или обоих ваших родителей была подагра, то у вас и ваших дети весьма высоки шансы получить это заболевание.

Тем не менее, я считаю, что существует важный фактор, предрасполагающий к подагре – употребление нездоровой пищи, что повергает уровень мочевой кислоты в хаос. Приступы подагры возникают при гиперурикемии - состоянии, которое характеризуется высоким уровнем мочевой кислоты в крови.

В обычных условиях мочевая кислота растворяется в крови и выходит через почки, не причиняя никакого вреда. Но иногда организм либо вырабатывает слишком много мочевой кислоты, либо не способен ее полностью вывести с мочой. Это приводит к накоплению мочевой кислоты, которая в виде игольчатых кристаллов откладывается в суставах и окружающих тканях, вызывая сильную боль.

Гиперурикемия обычно не имеет симптомов, но если ее пропустить, уровень мочевой кислоты в крови будет расти, а с ним будет возрастать и риск приступов подагры. Это также может привести к риску возникновения у вас таких состояний, как, например:

Диабет Высокое артериальное давление Высокий холестерин Болезни почек Сердечные заболевания

Избыточный вес или ожирение повышают риск заболеть подагрой

Я всегда предупреждаю об опасностях избыточного веса или ожирения и о том, как это может привести к проблемам со здоровьем. Одним из таких последствий может быть подагра. Примерно половина всех людей, страдающих подагрой, имеют избыточный вес.

Подагра – это воспалительное состояние, вызванное воспалением в организме, которое связано с метаболическим синдромом. Он характеризуются общим ожирением, гипертонией и нарушением метаболизма глюкозы и инсулина. Согласно медицинским данным, метаболический синдром широко распространен среди людей, страдающих подагрой.

Более того, избыток массы тела может усугубить приступы подагры, поскольку телу требуется дополнительная поддержка. А это еще более раздражает уже и без того чувствительные нервные окончания. Поэтому неудивительно, что больные подагрой с избыточным весом страдают от более интенсивных болей и вспышек. На самом деле, ожирение ухудшает любой тип артрита. Лучшее, что можно сделать, это просто сбросить вес и поддерживать его в норме.

Действительно ли необходимо лечить подагру лекарствами?

Они уменьшают образование кристаллов, снижая уровень мочевой кислоты или блокируя естественную реакцию организма на воспаление. Они также имеют очень опасные долгосрочные последствия, а, поскольку подагра может длиться всю жизнь, последующие рекомендации традиционной медицины и прием этих препаратов в течение очень долгого времени могут потенциально нанести серьезный ущерб вашему самочувствию.

Хорошая новость: существуют естественные противовоспалительные средства, которые могут помочь облегчить симптомы подагры. Среди них – мазь с кайенским перцем (также известная как капсаициновая мазь). Полученная из высушенного острого перца, она облегчает боль, избавляя организм от запасов вещества Р – химического вещества, обнаруженного в нервных клетках, которое передает сигналы боли в мозг.

Есть и другие холистические альтернативы облегчению состояния, которые я очень рекомендую:

Босвеллия (босвеллин или «Индийский ладан»). Содержит активные противовоспалительные компоненты, способные уменьшить боль. Масло криля. Опыты на животных показали, что его ЭПК и ДГК омега-3 жиры обладают противовоспалительными свойствами, которые уменьшают воспаление суставов и стимулируют их смазывание. Бромелайн. Это естественное противовоспалительное вещество, которое находится в свежих ананасах, но его можно принимать и в форме добавок. Цетил-миристолеат (ЦМО). Найден в сливочном масле и рыбе, действует как смазка для суставов и противовоспалительное средство. Я использую ЦМО местно, чтобы помочь при ганглиозных кистах и небольшом раздражении кистевого туннельного синдрома, который причиняет мне боль, если я использую не эргономичную клавиатуру. Масла примулы вечерней, черной смородины и бурачника. Они содержат гамма-линоленовую кислоту (ГЛК), незаменимую жирную кислоту, полезную при артритных болях. Имбирь. Это естественный усилитель иммунной системы с противовоспалительными и обезболивающими свойствами. Его можно есть сырым или делать из него вкусный имбирный чай.

Эти замечательные природные средства с противовоспалительными свойствами, которые идеально подходят не только для лечения подагры, но и для лечения хронической боли и других видов артрита, например, ревматоидного артрита и остеоартрита.

Свежие ягоды и клубника могут облегчить приступы подагры

Я часто предупреждаю относительно употребления в пищу больших количеств фруктов – в них содержится сахар, который в избыточном количестве может стать токсичным. Тем не менее, исследования показали, что свежие, органические ягоды, особенно вишня и клубника, могут быть очень полезными для больных подагрой, если их употреблять умеренно.

В вишне содержатся антоцианы и биофлавоноиды, два мощных антиоксиданта, которые могут замедлить ферменты циклооксигеназы-1 и -2, что помогает предупредить и облегчить состояние при подагре и артрите.

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Исследование показало, что из 600 пациентов, страдающих подагрой, риск последующих приступов был 35 процентов ниже у тех, кто ел по полчашки вишни в день (10-12 ягод) или употреблял экстракт вишни. А у тех, кто ел до трех порций за два дня, риск снизился до 50 процентов.

Тот же эффект отмечен и с другими ягодами, особенно с клубникой. Клубника - это не только богатый источник свободных радикалов, которые борются с антиоксидантами. Она также помогает выводить мочевую кислоту из организма.

Если сейчас не сезон свежих ягод, можно купить концентрированный ягодный сок, но убедитесь, что он органический и непастеризованный, не содержит кукурузного сиропа и других сахаров. В 30 мл концентрированного вишневого сока может содержаться от 55 до 60 ягод – то есть, чтобы получить ту же пользу для здоровья, вам нужно съесть 55-60 ягод вишни, а это слишком много сахара! Концентрат дает вам только пользу и совсем не дает сахара.

Можно также обратить внимание на замороженную или консервированную органическую вишню или клубнику.

Другие полезные привычки, которые помогут в профилактике подагры

Как я всегда говорю своим читателям, практически любой хронической болезни можно избежать, ведя здоровый образ жизни. Включите эти рекомендации в свой протокол лечения подагры, чтобы эффективно контролировать или лечить это состояние:

Ограничьте употребление полуфабрикатов и замените нерастительные углеводы здоровыми жирами. В полуфабрикатах, как известно, содержится много фруктозы, искусственных добавок и консервантов - избегайте их любой ценой. А замена нерастительных углеводов здоровыми жирами помогает оптимизировать и нормализовать уровень инсулина и лептина.

К наилучшим источникам полезных жиров относятся кокосовые орехи, кокосовое масло, авокадо, оливки и оливковое масло, сырое масло и сырые орехи, такие как макадамия, грецкие орехи и пекан.

Пейте чистую и очищенную воду. Вашим крови, почкам м печени нужна вода для детоксикации, чтобы вывести токсины и шлаки, таких как мочевая кислота, из организма. Таким образом, вместо того, чтобы пить соки и газированные напитки, перегруженные фруктозой и токсичными добавками, сделайте выбор в пользу чистой и очищенной питьевой воды.

Получайте достаточно витамина D от воздействия солнца. Витамин D является одним из самых важных питательных веществ, необходимых каждому. Исследованиями доказана его комплексная роль в здоровье человека. Он влияет более, чем на 2000 генов в организме, а также на многие процессы, что делает его ключевым компонентом профилактики таких заболеваний, как диабет, болезни сердца и рак.

Контролируйте стресс. Даже Консервативный центр по контролю за заболеваниями США (ЦКЗ) говорит, что 85 процентов всех болезней имеют эмоциональную составляющую. Когда вы напряжены, организм вырабатывает гормон стресса кортизол, который переводит тело в режим «сражайся или беги» - ускоряются пульс и кровоток, легкие потребляют больше кислорода, а части иммунной системы временно подавляются, что сокращает реакцию на возбудителей воспаления и других чужеродных захватчиков.

Заземляйтесь. Заземление - это просто хождение босиком и подключение вашего тела к земле. При заземлении свободные электроны от земли передаются вашему телу. Эти свободные электроны являются , наверное , самыми мощными антиоксидантами , известные человеку , и помогают электрически нейтрализовать свободные радикалы в ваших тканях . Заземление также разжижает кровь и делает ее менее вязкой , что помогает избежать сердечно-сосудистых заболеваний .

Эти свободные электроны являются наверное самыми мощными антиоксидантами известные человеку помогают электрически нейтрализовать свободные радикалы ваших тканях Заземление также разжижает кровь делает менее вязкой помогает избежать сердечно-сосудистых заболеваний Хорошо высыпайтесь. Никакая здоровая пищи или упражнения не смогут бороться с негативными последствиями плохого сна. Хороший сон имеет решающее значение для здорового образа жизни. А него вы рискуете быть подверженными многим недугам и болезням. Недосыпание также тормозит выработку гормона роста, что приводит к преждевременному старению. опубликовано Хороший сон имеет решающее значение для здорового образа жизни. А него вы рискуете быть подверженными многим недугам и болезням. Недосыпание также тормозит выработку гормона роста, что приводит к преждевременному старению. опубликовано econet

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