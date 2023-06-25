Тем, кто хочет не только быть здоровым, но и стройным, гибким, крепким, сильным, укрепить свой позвоночник, Ниши советует добавить семь упражнений.

Кто такой Кацудзо Ниши

Кацудзо Ниши не был врачом, но был близко «знаком» с медициной: с раннего детства его постоянно лечили то от одной, то от другой болезни. Сам он впоследствии писал о своем детстве так: «Среди сверстников я был самым хилым и болезненным. Один известный врач вынес мне смертный приговор, сказав, что я не доживу до 20-летнего возраста. И я действительно очень страдал духовно и физически и все больше и больше худел. И страстно жаждал здоровья».

Это желание и помогло ему не только выжить, но и стать здоровым. Не сдаваясь, занимаясь спортом и постоянно находясь в самостоятельном поиске рецепта здоровья, он знакомился с оздоровительными системами и философиями разных стран и культур.

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В результате исканий и опытов он осознал, что не существует болезней отдельно взятых органов - все они являются следствием патологических изменений различных систем, и одной из причин их возникновения становится моральное истощение. Опираясь на эти представления, он создал оздоровительную систему, известную как Система здоровья Ниши. В качестве фундамента здоровья Ниши рассматривает четыре элемента: кожу (включая слизистые оболочки), питание, конечности и психику.

Кожа - это наш защитный чехол, а ко всему прочему - еще и механизм очистки крови от токсинов.

Пища снабжает тело всеми необходимыми минеральными веществами. И очень важно, чтобы они поступали в нужном количестве и составе. Едой можно замусорить, отравить организм, а можно - излечить. Кстати, Ниши не признает никаких лекарств и витаминов, кроме веществ, содержащихся в продуктах питания.

Ноги - наша опора, через них происходит энергообмен с Землей: свежая энергия входит, отработанная, патогенная - выходит.

Психика: каковы наши мысли, эмоции, настроения, такова и наша жизнь. Наслаждаться хорошим здоровьем можно лишь тогда, когда все четыре этих элемента в порядке. Неполадки с любым из них порождают болезни. Для того чтобы поддерживать все четыре системы в порядке, Ниши предложил соблюдать «Шесть правил здоровья».

Выполнять упражнения системы Ниши следует в проветренном помещении. Одежду нужно по возможности снять - обнаженное тело позволяет сделать обмен веществ более интенсивным, так как кожа по всей поверхности тела «дышит» кислородом и эффективнее выводит шлаки.

Тем, кто хочет не только быть здоровым, но и стройным, гибким, крепким, сильным, укрепить свой позвоночник, Ниши советует добавить семь упражнений.

Растягивание мышц спины

Это упражнение «оживляет» спинные мышцы, укрепляет икроножные мышцы и мышцы живота и, стимулируя нервные окончания, приводит в норму работу всех желез внутренней секреции, в том числе щитовидной железы.

Исходное положение - лежа на спине, ноги прямые, руки вытянуты за головой, все тело расслаблено. Медленно поднимите верхнюю часть туловища до сидячего положения. Потом так же медленно наклонитесь вперед, стараясь прижать грудь к бедрам, коснуться лицом коленей и дотянуться руками до пяток. Потяните носки к себе, чтобы растянуть задние мышцы ног.

Тянитесь вперед в течение 1-2 минут. Затем так же медленно вернитесь в исходное положение.

Упражнение делается два раза в день: утром, сразу после пробуждения, и вечером, перед тем как лечь спать.

Укрепление мышц живота

Это упражнение снимает мышечное напряжение во всем теле и укрепляет мышцы живота, предупреждая запоры, делает ноги стройными.

Лягте на спину, руки положите вдоль туловища, расслабьтесь. Из этого положения поднимите ноги под углом примерно 30° к полу. Сохраняйте такую позу в течение 10 секунд, затем уменьшите напряжение и резко опустите ноги вниз.

Отдохните несколько секунд и повторите упражнение еще раз (более двух раз подряд его делать не рекомендуется, так как это может оказаться утомительным). Под ноги желательно постелить что-нибудь мягкое, чтобы не ушибить пятки при ударе об пол.

Выполняйте упражнение два раза в день: утром, как только встали, и вечером перед сном.

Если при подъеме ног на 10 секунд вы почувствовали озноб или вспотели, значит, мышцы живота ослаблены. В этом случае Ниши рекомендует положить на живот горячий компресс. Есть три варианта компресса:

смесь водной суспензии магнезии с растительным маслом или кунжутом в пропорции 50:50;

смесь гречневой крупы (150 г) с солью (1 ч. ложка);

150 мл соевой пасты (мисо), разбавленной 75 мл горячей воды.

Мышцы живота укрепляет также хождение по песку босиком. Это косвенный метод воздействия на абдоминальные мускулы, который может быть в первую очередь рекомендован детям. Помимо всего прочего, он оздоравливает почки и укрепляет сердечную мышцу. Ходить по песку лучше всего утром, на рассвете, но если это невозможно, ходите в удобное для себя время суток. Начать нужно с 5 минут и постепенно довести это время до получаса. Если поблизости нет песчаной почвы, можно ходить по траве.

Укрепление мышц ног

Это упражнение укрепляет мышцы ног, бедер и голеней. Поскольку ноги являются опорой всего тела, то благодаря ему увеличивается сила организма, уходит хроническая усталость и продляется детородный период. Тренировка мышц ног также регулирует работу кишечника.

Чтобы выполнить это упражнение, нужно подвесить к потолку или высокому шкафу тяжелый предмет, лечь, положив под голову твердую подушку (бревнышко или валик), и упереться стопами в этот предмет. Поднимайте и опускайте груз, полностью сгибая и разгибая колени примерно 60 раз в минуту.

Вес груза зависит от вашего физического состояния. Лучше всего начать с 2 кг. Когда вы будете легко поднимать этот вес в указанном темпе, можно увеличить его на 400-500 г. В идеале человек должен быть в состоянии выполнить это упражнение с грузом, равным 3/4 веса его тела.

В качестве груза можно использовать мешок или деревянный ящик с песком, щебнем, крупой или книгами. Удобно иметь четыре мешка по 400-500 г и несколько мешков по 2 кг, чтобы постепенно увеличивать вес.

Важнейшим условием эффективности данного упражнения является ежедневный прием 120 г сырых овощей, включая ботву. Здоровым людям достаточно трех разновидностей овощей (овощи выбираются по желанию), больным нужно увеличить это количество до пяти.

Внимание! Это упражнение нельзя выполнять при повышенной температуре.

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Укрепление мышц рук

Результат данного упражнения - укрепление плечевых суставов, дельтовидных мышц плеч и органов дыхания (кислород - это жизнь; чем крепче и развитее дыхательный аппарат, тем дольше живет человек). В сочетании со сном на жесткой кровати с использованием твердой подушки и пятью приведенными ранее упражнениями («Золотая рыбка», гимнастика для капилляров, «Соединение ладоней», «Соединение стоп и ладоней», гимнастика для спины и живота) оно излечивает даже людей, имеющих туберкулезные каверны.

Лягте на ровную жесткую поверхность, подложив под голову бревнышко или валик. Возьмите обеими руками груз, подвешенный к потолку или шкафу, и поднимайте-опускайте его со скоростью 60 раз в минуту. Сгибание и разгибание рук должно быть полным.

Начать рекомендуется с 2 кг - при условии, что вы сможете придерживаться указанной скорости. Постепенно увеличивайте вес груза, чтобы, в конце концов, довести его до половины веса своего тела.

Что дает упражнение

Это упражнение очень полезно людям, страдающим болезнями органов дыхания -туберкулезом, астмой, бронхитом, плевритом, воспалением легких. Но им нельзя сильно нагружаться и заниматься с высокой температурой. Помимо данного упражнения, больной должен выполнять пять обязательных упражнений («Золотая рыбка», гимнастика для капилляров, «Соединение ладоней», «Соединение стоп и ладоней», гимнастика для спины и живота), спать на жесткой постели, подложив под голову бревнышко или валик.

Если человек болен астмой, хроническим бронхитом или другой подобной болезнью, после упражнения кашель может временно усилиться. Это совершенно нормальное явление, которое не должно смущать. Перетерпите трудный период, и вы полностью избавитесь от своего недуга.

Упражнение «Шпагат»

Это упражнение укрепляет ноги, восстанавливает силы и омолаживает организм.

Вытяните ноги в стороны. Усилия должны быть сосредоточены в области поясницы, а тяжесть тела - приходиться на вытянутые ноги. Конечная цель растягивания ног в стороны состоит в том, чтобы сделать полный поперечный шпагат.

Чтобы не травмировать мышцы бедра, отслеживайте, на сколько вы раздвигаете ноги. В целях безопасности упритесь одной ногой в какой-нибудь тяжелый предмет мебели, чтобы она не скользила по полу. Для удобства можно подложить под бедра толстую подушку.

Эффект от этого упражнения будет лучше, если вы будете есть не менее 120 г сырых овощей в день и делать до и после шпагата гимнастику для капилляров.

Альтернатива «Шпагату»

Если «Шпагат» слишком сложен для вас, или вы боитесь травмировать мышцы промежности, попробуйте вместо него другое упражнение: оно полегче.

Выберите какой-нибудь предмет мебели высотой вам по пояс и закиньте на него прямую ногу. Нога должна упираться в поверхность этого предмета пяткой. По мере тренировок высоту предмета следует увеличивать, но начинать с большой высоты не стоит.

Наклонитесь вперед, пытаясь коснуться грудью колена. Спину при этом старайтесь держать прямо, а наклон начинайте от живота к бедру. Наклон должен длиться 2-3 минуты. В течение этого времени пытайтесь склониться как можно ближе к ноге, но не настолько, чтобы появилась сильная боль. Если вам трудно, мысленно посылайте во время выдоха теплые потоки энергии в те зоны растягиваемой ноги, которые нуждаются в расслаблении. Дыхание во время упражнения произвольное.

По истечении указанного времени медленно выпрямитесь и, не опуская ноги, развернитесь боком к опорной поверхности. Ваша стопа при этом также развернется, и будет уже опираться не на пятку, а на внутреннее ребро. Из этого положения снова наклоняйте туловище к ноге.

Следите за тем, чтобы стопа оставалась на ребре. Если вы будете подтягивать носок на себя, а пятку, наоборот, выдвигать от себя, эффективность растягивания увеличится. Носок опорной ноги поверните чуть в сторону от поверхности, на которой лежит другая нога. После 2-3-минутного плавного наклона вернитесь в исходное положение и проделайте упражнение с другой ногой.

Упражнения для спины и живота

Это и два следующих упражнения предназначены для тех, кто хочет иметь красивый плоский живот, здоровый позвоночник и здоровые суставы. Но чтобы привести в порядок позвоночник и суставы, эти упражнения нужно дополнить сыроовощной диетой. Неважно, какие овощи вы будете есть, главное - ежедневно съедать не менее 300 г сырых овощей.

Обратите внимание! Упражнения нельзя делать на полный желудок. От приема пищи до занятий должно пройти не менее 2 часов.

«Спинная дуга»

Лягте на ровную твердую поверхность лицом вверх, подложив под голову небольшую мягкую подушку. Сосредоточив усилия на голове и пятках, прогнитесь в спине и приподнимите живот. При этом ваше тело (ноги, бедра, грудь, шея и живот) должно принять форму дуги. Оставайтесь в такой позе 30-60 секунд, а потом плавно опуститесь на пол. При выполнении упражнения не следует прилагать слишком больших усилий. Увеличивайте нагрузку постепенно.

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«Дуга живота»

Теперь проделайте то же самое упражнение, используя в качестве опоры живот. Руки, голова и шея должны быть вытянуты. Оставайтесь в этой позе 30-60 секунд, потом опуститесь на пол и немного отдохните. Если во время упражнения вы почувствуете боль в животе, значит, в этой зоне у вас имеется какая-то патология. Для ее устранения используйте компресс из ямса, контрастные компрессы и упражнение «Золотая рыбка».

«Валяние»

Завернитесь в плотную ткань, например в одеяло, и лягте лицом вверх на ровную твердую поверхность. Вытянув руки за голову, начните перекатываться с одного бока на другой. Перекатились на бок - и задержитесь в этом положении пару секунд, потом перекатитесь на спину, на другой бок и, наконец, на живот. В каждом из положений нужно ненадолго задерживаться. Продолжительность валяния - от 2 до 5 минут.опубликовано econet

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