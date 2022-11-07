Как добиться максимальной эффективности в своей жизнедеятельности? Ответ прост и лаконичен: планируя свой день, учитывайте суточные биоритмы!

Каждая биологическая система на нашей планете, в т. ч. и наш организм, находятся в тесной взаимосвязи с окружающим миром. Эта взаимосвязь заключается в обмене информацией и энергией. Т.к. все в нашей Вселенной подвержено определенной цикличности, то и наш организм, находясь во взаимосвязи с миром, также подвержен этой цикличности. Изучением этих циклов и ритмов занимается отдельная наука Биоритмология.

Для того, чтобы синхронизировать свои биоритмы с биоритмами окружающей среды, в организм встроены специальные биологические часы, которые представляют собой довольно простую, но эффективную иерархическую структуру систем управления организмом.

Системы управления организмом

Все достаточно просто, начиная с клеточного уровня: внутриклеточный метаболизм и анаболизм (процесс обмена веществ) регулируется клеточной же мембраной (оболочкой). В свою очередь, клеточная мембрана, являясь рецептором, подчинена гормональному воздействию эндокринных желез и электрическим сигналам нервной системы (в зависимости от функционального назначения клетки). Среди эндокринных желез также есть главная управляющая всеми – это гипофиз. Управляет он ими также при помощи отдельных специализированных гормонов. Гипофиз получает сигналы от внутренних органов, но он и «понятия не имеет», что происходит вовне организма. Об этом ему сообщает гипоталамус.

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Гипоталамус – это просто какой-то осьминог – администратор нашего организма! С дотошностью хорошего бухгалтера он следит за каждым процессом и с тщательностью лучшего завхоза все раскладывает по своим местам. Именно он имеет связь с периферической нервной системой (органами чувств). И, основываясь на данных, полученных от органов чувств, отдает команды гипофизу при помощи гормонов, т. к. сам является эндокринной железой.

Но, как и у лучшего бухгалтера и завхоза, у гипоталамуса есть свой «босс», и это - центральная нервная система. Она изредка вмешивается в деятельность гипоталамуса, но, тем не менее, основным звеном этой системы остается гипоталамус. Все, вот примерно так и устроена иерархия систем управления.

Основной сигнал

Основным каналом восприятия, конечно же, является зрение. Именно по нему мы получаем более 80% информации о внешнем мире. Так же и в регулировании биоритмов человека, зрительный канал дает больше информации, чем остальные органы чувств. Фиксируется именно смена темного и светлого времени суток. Но гипоталамус не является конечной точкой зрительного нерва. Так как же происходит эта фиксация?

Супрахиазмальное ядро регулирует фазы сна. Так вот… Это ядро находится как раз в непосредственной близости от перекрестия зрительных нервов. Оно буквально окутано ими и представляет собой пучок нейронов, соединенный с ними. Таким образом, супрахиазмальное ядро и получает сигнал о смене времени суток. Этот пучок нейронов как раз является тем самым часовым механизмом - биологическими внутренними часами, поддерживающими 24-часовой ритм. Но дальше становится интереснее…

25-часовой биоритм

Ученые выяснили, как работает супрахиазмалное ядро.

Они провели очень интересный опыт…

Группа испытуемых была помещена в темную пещеру (также в подобных опытах были использованы катакомбы, бомбоубежища и менее впечатляющие лаборатории). Испытуемым разрешалось ложиться спать по желанию и так же пробуждаться. Оказалось, что в изолированной от внешнего мира среде испытуемые ориентировались на 25-тичасовой ритм. И уже через 25 внешних суток они отставали от жизни на целые сутки и немало удивлялись, когда им приносили газету, вышедшую, как им казалось, завтрашним числом.

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25-тичасовой естественный ритм получил название циркадного ритма, от лат. circa — около, и лат. dies — день. Именно примерное значение внутренних часов позволяет нам адаптироваться к смене часовых поясов.

И достаточно знать и стараться придерживаться нескольких общевременных фаз для того, чтобы стать более эффективным и улучшить самочувствие.

Когда и чем лучше заниматься

С 7 до 12 – наилучшее время для интеллектуальной деятельности. Также активизируется перистальтика пищеварительного тракта, да и пищеварительный тракт в целом. Поэтому хороший завтрак обязателен! Необходимо пополнить энергетический запас и повысить температуру тела. Утром она минимальна.

С 12 до 14 часов снижается артериальное давление и мозговая активность. Самое время плотно пообедать и часок вздремнуть. По возможности, конечно же.

С 14 до 15 часов повышается артериальное давление и мозговая активность. Улучшается координация и реакция.

С 15 до 17 подъем сердечно-сосудистой деятельности до максимума. Лучшее время для физической работы или спорта. Также высокий уровень мозговой активности.

С 18 до 20 – самое высокое артериальное давление и самая высокая температура тела. Самое время легкого ужина (не белковая пища!).

20-21 час – начинается выработка мелатонина (гормона сна). Подойдет любая деятельность, не требующая высокой активности. Обычно это просмотр "зомбо-ящика", не несущего никакой пользы. Рекомендуется прогулку перед сном и вечернее чтение.

21-22 часа – понижается температура и кровяное давление. Усиливается выработка мелатонина.

22-23 часа – перистальтика ослаблена (желудок должен быть пустым). Самое время ложиться спать.

В общем, биоритмы человека достаточно индивидуальны. Повлиять на них могут множество факторов, начиная от вашего хронотипа (совы, жаворонки, голуби), заканчивая магнитными бурями на солнце. Но, стараясь придерживаться этого списка рекомендаций, Ваше самочувствие и эффективность работы значительно улучшатся.опубликовано econet.ru

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