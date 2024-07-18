Дегенеративными болезнями суставов и костей могут страдать и мужчины, и женщины, но все же гораздо чаще эти болезни бывают у женщин.

Разница между артрозом, артритом и остеопорозом: это нужно знать

Дегенеративными болезнями суставов и костей могут страдать и мужчины, и женщины, но все же гораздо чаще эти болезни бывают у женщин.

Артроз, артрит и остеопороз — не одно и то же. Это хорошо знают те, кто страдает одной из этих болезней, но люди, которых они обошли стороной, часто путают эти названия.

Это весьма распространенные болезни.

Они относятся к разряду хронических и дегенеративных болезней, и, к сожалению, излечиться от них полностью нельзя.

Есть паллиативные лекарственные средства, которые уменьшают воспаление и облегчают боль.

У артроза, артрита и остеохондроза есть еще одна общая черта: большей частью от этих болезней страдают женщины.

Мы объясним разницу между этими тремя болезнями. Уверены, что эта информация будет полезна многим.

Артроз, самая распространенная из этих болезней

Артроз — одна из самых распространенных ревматических болезней. При ней происходит дегенерация хрящевой ткани.

Напомним, что это разновидность соединительной ткани, покрывающая кости, там где они соединяются друг с другом. Это как бы прокладка между костями, предохраняющая их от трения одна о другую.

Если хрящевая ткань теряет свое качество и сопротивляемость, головки костей начинают тереться друг о друга, появляется боль, воспаление…

Артроз чаще всего поражает тазобедренный, коленный и голеностопный суставы (все они выдерживают вес нашего тела).

Боль часто проходит после отдыха.

И нужно отметить, что никакие лекарства не могут вылечить пораженный артрозом сустав. С их помощью можно только замедлить развитие болезни.

Если у нас нет артроза, и мы хотим избежать его появления, нужно регулярно заниматься физическими упражнениями, которые не дают слишком большой нагрузки на суставы. И важно не набирать лишних килограммов.

Рекомендуется также придерживаться сбалансированной диеты, богатой витамином С. Он играет важную роль в синтезе коллагена.

Если же артроз уже стал частью нашей жизни, нужно следить за тем, чтобы в пище было достаточно того же витамина С и таких минералов, как кальций, фосфор, магний, кремний и сера.

Артрит — болезнь, не связанная со старением

В отличие от артроза, артрит не связан со старением организма.

Есть разные виды артрита; эта болезнь может возникать у детей, у спортсменов, у тех, кто много и интенсивно работает.

Важно отметить, что эта болезнь может иметь разное происхождение:

Иммунное происхождение : иммунная система атакует синовиальную мембрану (слой соединительной ткани, которая выстилает полости суставов).

Посттравматическое происхождение : заболевание развивается после полученного удара или после того, как человек длительное время повторяет одно движение (работа за компьютером тоже может способствовать развитию этой болезни).

Происхождение, связанное с накоплением в суставах кристаллов мочевой кислоты. Это происходит в случае подагры.

При артрите часто бывает сильная и продолжительная боль. При артрозе же после отдыха боль обычно утихает.

Для предупреждения артрита нужно заботиться, чтобы в диету входили продукты, богатые кальцием, жирными кислотами Омега-3 и Омега-6, и практиковать умеренную физическую активность на свежем воздухе (солнечные лучи способствуют синтезу витамина D).

Остеопороз очень распространен среди женщин

Остеопороз — системное хроническое заболевание, поражающее кости.

Обычно в течение нескольких лет болезнь развивается незаметно, а потом вдруг, без видимых причин происходит перелом кости.

Остеопороз связан с процессами, происходящими в костной ткани. Она постоянно обновляется, образуются новые ее структуры, а старые отторгаются.

Но в определенных случаях, например в ситуации менопаузы, равновесие нарушается.

Костеразрушение начинает преобладать над костеобразованием, костная ткань становится менее плотной, повышается риск переломов.

При остеопорозе кости становятся пористыми, особенно позвонки и кости запястий и бедер.

Бороться с этой болезнью помогают диетические пищевые добавки на основе кальция и витамина D.

По рекомендации врача больные принимают бисфосфонаты. Эти препараты облегчают проникновение кальция в кости и способствуют улучшению их состояния.опубликовано econet

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