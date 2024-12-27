Этот напиток вернёт здоровье, очистит и омолодит организм

В период ремиссии и обострения гастрита и язвенной болезни рекомендуется принимать по 0,5 стакана смеси этого сока

Огурец на 95-97% состоит из воды, однако это не обычная вода из крана, а «живая», структурированная самой Природой, которая имеет целебную силу. Ученые выяснили, что при применении огуречного сока происходит омоложение всего организма человека.

Огуречный сок — «ЖИВАЯ» вода для вашего здоровья

Этот природный эликсир обладает способностью растворять и выводить вредные вещества, которые годами накапливались в организме — желудочно-кишечном тракте, печени, почках, мочевом пузыре и т.д. К тому же он очищает кровь от токсинов. Применение огуречного сока в качестве мочегонного средства, в отличие от других, не приводит к потере организмом калия, серы, кремния и других микроэлементов.

Известны случаи, когда употребление 0,5 л огуречного сока в день за несколько месяцев приводило к полному растворению камней в желчном пузыре. Однако если действительно подтверждено, что есть камни в одном из внутренних органов, лечение следует начинать осторожно, прислушиваясь к своим ощущениям: если солевые отложения значительные, то может возникнуть очень болезненная колика.

Кроме очистки, огуречный сок восстанавливает кислотно-щелочной баланс, укрепляет и улучшает рост волос. Для этого используют обычно смесь соков огурца, моркови, шпината и салата. При этом волосы начинают расти даже при облысении. Также он хорошо действует на память, состояние ногтей и зубов.

«Живая» огуречная вода является отличной профилактикой атеросклероза, ишемической болезни, нормализует кровяное давление. При туберкулезе сок огурца способствует усвоению организмом белков из пищи. Йод, содержащийся в этом соке, практически полностью усваивается организмом, что делает огурец полезным для профилактики заболеваний щитовидной железы.

А еще огурец — это своеобразный катализатор, и в смеси с другим фрэшем он усиливает полезные качества своего «соседа». Например, яблочно-огуречный сок улучшает состав крови и борется с заболеваниями сердечно-сосудистой системы гораздо успешнее, чем эти два напитка, выпитые отдельно. Действие самого огуречного сока повышается в комбинации с соками черной смородины, яблочным, грейпфрутовым (в соотношении 2:2:1:1) или томатным и чесночным (в соотношении 20:20:1).

Однако все вышеперечисленные целебные свойства имеют только огурцы, выращенные на приусадебном участке и не удобренные различными химическими соединениями.

Огуречный сок можно получить с помощью соковыжималки или выжав перетертый огурец. Для приготовления следует брать свежие неперезрелые плоды. Кожуру срезать с них не стоит: в ней много полезных веществ. Выпить целебную воду огурца следует в течение 30 мин с момента ее приготовления, затем сок начинает терять полезные свойства. За сутки огуречного сока можно выпить до 1 л, но не более 100 мл за один прием.

И СЕРДЦЕ УКРЕПИТ, И ИЗЖОГУ «ПРОГОНИТ»...

В кач естве отхаркивающего средства при кашле, хроническом бронхите рекомендуется принимать огуречный сок с медом или сиропом по 2-3 ст. л. трижды в день.

естве отхаркивающего средства при кашле, хроническом бронхите рекомендуется принимать огуречный сок с медом или сиропом по 2-3 ст. л. трижды в день. При нарушениях сокращения сердечной мышцы огуречный сок хорошо принимать по 1/3 стакана 2-3 раза в день.

Вообще, такой сок очень полезно пить, поскольку он одновременно с очисткой наполняет организм калием и магнием. Его рекомендуется употреблять по 0,5 стакана трижды в день. Но начинать прием желательно с половины дозы, прислушиваясь к тому, как организм будет реагировать.

При запорах пить по 0,5 стакана сока натощак. При стойких запорах дозу следует увеличить: по 200 мл с 1 ст. л. меда 2-3 раза в день перед едой.

В период ремиссии и обострения гастрита и язвенной болезни рекомендуется принимать по 0,5 стакана смеси огуречного сока с медом, два раза в день за час до еды. С помощью огуречного сока при гастрите можно избавиться и от изжоги. Ведь она бывает обусловлена ​​повышенной кислотностью, а фреш из огурцов способен ее погасить. Однако следует помнить, что в период обострения язвенной болезни и гастрита никаких фруктовых и овощных соков нельзя употреблять, и огуречный здесь не исключение!

Хорошо очистит лимфу смесь: морковный, огуречный и свекольный соки. Для этого нужно приготовить 2 л соковой смеси. Соотношение должно быть таким (нарушать пропорции нельзя): 6 частей — морковный, 3 части — огуречный и 1 часть — свекольный сок. Принимать по 1 стакану этой смеси через каждый час.

Для успокоения и укрепления нервной системы, предотвращения атеросклероза и для улучшения памяти принимать до 100 мл сока раз в день .

ОГУРЕЧНАЯ СОКОТЕРАПИЯ ДЛЯ ШЕИ

Кроме внутреннего применения, огуречный сок очень хорошо влияет на кожу лица и шеи. Он отбеливает, смягчает, подсушивает и питает — все зависит от того, каким образом его применять.

Все женщины знают, как сложно бороться с морщинами на шее, а вот такой подарок природы, как огуречный сок, поможет кожу на шее подтянуть и освежить. Для этого на проблемную область шеи надо наложить компресс с соком на 25 мин, после смазать кожу обычным увлажняющим кремом.

Маска для увядающей кожи лица: взять по 1 ст. л. огуречного сока, сливок и воды. Взбить все в однородную густую массу и толстым слоем нанести на 20 мин на лицо. Затем убрать маску тампоном, смоченным в розовой воде.

Если летом кожа на лице очень потеет, можно ее освежить огуречным соком.

При отеках, покраснениях и зуде глаз следует приложить к ним ватные тампоны, смоченные в огуречном соке, или ломтики обычного огурца.

К сожалению, огуречный сок не обладает способностью долго сохраняться, поэтому все домашние косметические средства, в состав которых входит этот ингредиент, можно держать только 2 суток, после чего необходимо готовить новые.

Однако его можно замораживать, в частности небольшими кубиками. Утром или вечером после умывания или вместо него полезно протирать такой «огуречной льдинкой» лицо, это даст отличный тонизирующий эффект, а самое главное — обеспечит увлажнение, которого в сезон ветров и морозов коже так не хватает.опубликовано econet

Автор Алла Гришило

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