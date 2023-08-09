Употреблять сок необходимо только натощак, это способствует проникновению минералов и витаминов напрямую в кровоток

Признаки, которые указывают на зашлакованность организма

Проблемы с кожей;

запах изо рта;

частые головные боли;

избыточный вес;

сахарный диабет;

общее недомогание;

аллергические реакции;

грибковые инфекции;

нарушение пищеварения;

радикулит;

болезненность мышц и суставов;

раздражительность и тревожность;

депрессивное состояние;

расстройство сна.

На первый взгляд между всеми вышеперечисленными симптомами нет ничего общего, но все они указывают на зашлакованность организма. И для устранения этой проблемы вовсе не обязательно искать какой-либо дорогостоящий экзотический препарат, достаточно включить в рацион зеленые соки. Чтобы добиться максимально положительного эффекта, предварительно следует ознакомиться с основными правилами приготовления и употребления таких соков.

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Правила чистки организма

1. Употреблять сок необходимо только натощак, это способствует проникновению минералов и витаминов напрямую в кровоток. Если желудок будет занят перевариванием пищи, это существенно замедлит процесс усвоения полезных веществ. Употреблять зеленый сок нужно или утром натощак, или через два часа после приема пищи. Раньше, чем через 20 минут после еды пить сок не рекомендуется.

2. Содержащиеся в соке живые ферменты быстро разрушаются под воздействием воздуха, поэтому сок лучше пить свежевыжатым (не более чем через 15 минут после приготовления). Такой подход позволит сохранить питательную ценность продукта, и ваш организм получит максимальную пользу. Если требуется сохранить сок, то в холодильнике его следует держать не больше трех суток.

3. В сок не рекомендуется добавлять чрезмерное количество овощей и сладких фруктов, в противном случае в продукте повысится содержание фруктозы и сахара.

Морковь, красные яблоки, арбуз или груши лучше употребить в сыром виде, не добавляя их в сок, иначе неизбежно увеличится нагрузка на печень и поджелудочную железу. К тому же, потребление сладких продуктов в больших количествах вызывает чувство голода, поэтому оптимальное соотношение – это один фрукт или овощ на стакан сока.

При диагнозе ожирение или диабет любые фрукты и овощи рекомендуется вовсе исключить, максимум, что можно себе позволить – это одно зеленое яблоко, ягоды, половину свеклы (для ускорения процесса чистки организма) или морковь (для здоровья глаз).

4. Следует понимать, что употребление зеленого сока не заменяет прием пищи, за исключением только тех случаев, когда вы решили разгрузить организм. Сок следует употреблять в качестве дополнения к основному рациону или хорошего перекуса. Принимая такой продукт за 20 минут до еды удастся настроить все рецепторы на усвоение овощной пищи и снизить желание съесть сладкие продукты или быстрые углеводы.

5. Зеленые соки не следует сразу глотать, их некоторое время лучше подержать во рту, это позволит запустить процесс выработки слюны, содержащей необходимые для нормального пищеварения ферменты.

6. Состав соков необходимо периодически менять, поскольку однообразие может привести к неблагоприятным последствиям, к примеру, к перегруженности организма оксалатами, проблемам с работой щитовидной железы, а также аллергическим реакциям.

Чтобы очистить организм от скопившихся токсинов, известный специалист по вопросам сахарного диабета Gabriel Cousens, рекомендует употреблять зеленые соки, в состав которых входят следующие продукты:

огурец и сельдерей;

пряные травы в сочетании с листовой зеленью;

полезные овощи (болгарский перец, томаты, редис, топинамбур, корень лопуха, а также стебли и проростки брокколи);

подсластители в качестве одного фрукта или ягод. При диагнозе сахарный диабет рекомендуется употреблять только ксилит или стевию;

в качестве приправы допустимо использование лайма или лимона, имбиря, чеснока, турмерика, кайенского перца и гималайской соли.

Не существует строгих схем, по которым осуществляется чистка организма зелеными соками. Можно употреблять этот полезный продукт 1 или 2 раза в день в качестве легкого перекуса или перед завтраком. Допускается также разгружать организм соками, употребляя их раз в неделю или полностью голодать на соках в течение 7 дней (не более). Главное, во всем необходимо знать меру и не доводить собственный организм до истощения.

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Следует отметить, что 500 грамм натурального зеленого сока обойдется по цене во столько же, как и обед из минимального количества продуктов в фастфуде. Следует понимать, что в зеленых соках содержится натуральный жир, обеспечивающий усвоение полезных минералов и витаминов. Поэтому чему отдать предпочтение – решать только вам.

Рецепт зеленого сока

Сок можно приготовить из следующих продуктов (которые являются вполне доступными по финансам): сельдерей, зеленое яблоко, имбирь, лайм и лимон, шпинат и петрушка, кале, алое и кокосовое масло. Полезный продукт для чистки организма легко приготовить в домашних условиях, главное – желание! опубликовано econet

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