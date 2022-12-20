Этот комплекс очень полезен для осанки, вялых рук, а также для поднятия и укрепления бюста.

Утренний комплекс упражнений

Этот комплекс очень полезен для коррекции плохой осанки, покатых плеч, кифоза, вялых рук, а также для поднятия и укрепления бюста.

ПЛЕЧИ, РУКИ И БЮСТ

1. Пожимание плечам

Хорошее упражнение для плеч. Оно заключается в поднятии и опускании плеч, словно вы пожимаете плечами.

2. Вращение плечами

Второе движение — совершить от трех до шести раз вращение плечами вперед, затем столько же раз вращать ими назад.

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3. Вращение рукам

Направьте руки в стороны ладонями вверх, большими пальцами назад и, держа их на уровне плеч, сделайте от шести до десяти или двенадцати круговых движений вперед. Затем сделайте от шести до десяти кругов назад. Это хорошее упражнение для плеч, верхней части рук, грудных мышц и бюста.

4. Сдавливание-растягивание

Это хорошее упражнение для груди: для придания формы бюсту у женщин и развития грудных мышц у мужчин. Поместите кисти рук перед собой, ниже уровня плеч на 20-25 сантиметров, сцепите пальцы обеих рук друг с другом и надавите кистями рук друг на друга. Подержите их в таком положении около десяти секунд, затем растяните и снова удержите в течение десяти секунд.

5. Поднятие грудной клетки

Держите руки перед собой, обхватив локти, а затем поднимите [их как можно выше над головой. Сохраняйте это положение около десяти секунд(рис.16А,16Б)

6. Второе движение

Выполнив то же, что описано выше, поднимите руки над головой, а затем потяните локти, в одну сторону, в другую сторону, вверх, затем растяните их в разные стороны. Не нагибайте талию в сторону. Это упражнение очень хорошо для верхней части рук, груди, бюста и спины.



РУКИ, ПЛЕЧИ И ВЕРХ СПИНЫ



Это отличные упражнения для плеч, верха спины и рук. Они противопоказаны при неврите, бурсите и грыже. Для укрепления рук существуют десятки различных упражнений, в которых используются гири и гантели, в зависимости от индивидуальных особенностей и желаемой степени наращивания мускулатуры и придания ей тонуса.



7. «Аллилуйя»

Чтобы сбросить жир с верхней части рук, поднимайте руки вверх над головой и трясите ими, словно восхваляя Бога. (рис.17)



8. Индийский трюк с веревкой

Подбросьте воображаемую веревку вверх и взбирайтесь по ней, поочередно перебирая руками, пока ваши руки не окажутся на максимальной высоте. Когда вы добрались до верха, не повисайте, но слезайте вниз. Полезно для похудения и укрепления рук, для похудения талии и улучшения осанки(рис.18)

9. Ветряная мельница

Раскручивайте руками назад и вперед, не только поворачивая их, но, используя туловище в качестве балансира: выполняйте от шести до двенадцати раз'. Затем поменяйте направление движения, и раскручивайте руками вперед и назад. Сначала вы выполняете оба движения одной рукой, а затем другой. Когда вы действительно освоите это упражнение (противопоказание — боль в плечах), вы можете выполнять то же самое движение с гантелью в руке, начиная с гантели весом около килограмма и увеличивая вес до 2,5 кг Для женщин и 4,5 кг для мужчин.

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10. Растяжка с карандашом в руке

Встаньте напротив стены, держа в правой руке карандаш длиной около 5 см. Затем дотянитесь им как можно выше, поднимаясь на носочках и делая карандашом, который у вас в правой руке, небольшую пометку на стене. Затем возьмите карандаш в левую руку и повторите то же самое. Практикуйте это каждый день, и в конце месяца вы обнаружите, что ваши карандашные пометки поднялись на несколько сантиметров. Это упражнение полезно для поднятия грудной клетки и уменьшения талии. Оно может даже увеличить ваш рост (рис.20). опубликовано econet

Автор: Гарольд Рейли, "Безлекарственная терапия. Рецепты Эдгара Кейси

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