Эта процедура позволяет разгрузить кровоток, освобождает сосуды и положительно влияет на весь организм.

Гирудотерапия в домашних условиях

Применение пиявок дает тройственный лечебный эффект. Во-первых, они осуществляют лечебное кровопускание. Это позволяет разгрузить кровоток больного, освобождает сосуды и положительно влияет на весь организм. Во-вторых, действие от укуса пиявок можно сравнить с воздействием иглорефлексотерапии. Это объясняется тем, что пиявка прокусывает кожу только в биологически активных (акупунктурных) точках тела.

Их раздражение стимулирует работу различных органов и систем организма. Кроме того, слюнные железы пиявки выделяют очень важный биологический секрет, который впрыскивается в кровь человека, содержит более ста разнообразных биологически активных веществ (природных лекарственных веществ), мягкое действие которых приводит к нормализации работы человеческого организма. К таким веществам относятся: гиалуронидаза, гирудин, бделлины, эглины, дестабилазный комплекс (природная липосома) и др.

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Подготовка к постановке пиявок

Вам понадобятся: медицинский лоток, пузырек спирта, стерильный бинт, женская прокладка. Да, да - женская прокладка на пять звездочек (ночные, для обильных выделений) — самое ТО для создания давящей повязки на кровоточащую ранку. Сперва, конечно, в несколько слоев стерильный бинт.

Чувствительность пиявок

Пиявки очень чувствительны к различным запахам, так что в день, когда вы собираетесь прибегнуть к гирудотерапии, никаких духов, бензина, хлорамина… Вообщем, никаких резких запахов! Да что там говорить, пиявки даже на мыло с отдушкой могут отреагировать.. Не присосется пиявка и все! Также не стоит употреблять алкоголь и курить. По тем же причинам.

Постановка пиявок

Техника постановки пиявок не столь сложна, как кажется.

Предположительное место укуса обрабатывают спиртом, потом смывают все чистой горячей водой. (Горячая вода используется для прилива крови к нужному нам месту.) Брать пиявку из большой банки лучше руками и быстро ее переместить в баночку (пробирку, пузырек с широким горлышком) поменьше.

Потом перевернуть эту баночку, прижав горлышком к коже. Пиявка начинает ползать к банке, потом переползает на кожу, выбирая место укуса. Пинцет и подобные приспособления пиявка не жалует.

Голодные пиявки, как правило, не привередничают и присасываются в течение пары минут.

Что делать, если пиявка не присасывается?

Если пиявка не присасывается то или она не голодна, или чем-то раздражена. Может быть еще вариант, что ее чем-то не устраивает место, где ее хотят приставить. Можно попытаться поменять место. В 50% случаев это работает, и пиявочка присасывается.

Если же нет, то или меняете пиявку на другую, более проголодавшуюся или можно применить различные приманки для пиявок. Помазать место сладкой водой, к примеру. Пиявки на сладкое падки. Хорошо они еще чувствуют кровь. И если одна пиявка уже прокусила кожу и начала сосать кровь, то вторая, в непосредственной близости от первой, тоже быстро присосется.

Сеанс гирудотерапии продолжается довольно долго, от 40 минут до полутора часов. Поэтому больному лучше лежать, расслабившись в удобной для него позе. Разве что в редких случаях, когда ставят пиявок за ушами на сосцевидные отростки, то пациенту удобнее сидеть.

Содержание пиявок в домашних условиях

Все пиявки используются только один раз (после процедуры они утилизируются). Если же вы собираетесь применять пиявок повторно (только для себя же!!!), то отсаживайте их в другую банку.

В этой банке воду надо менять чаще, потому что процессы пищеварения у вашей сытой кровососки очень даже работают. И в банке то и дело появляются продукты жизнедеятельности пиявки. (Вода мутнеет, плавают серые хлопья.) Пиявка может срыгнуть и тогда вода окрасится в розоватый цвет.

Держать можно голодных пиявок из расчета 20 пиявок на литр воды, сытых — 10 пиявок на 1 литр воды.

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Ставить пиявки самому себе сложнее:

Во-первых, надо все приготовить и ничего не забыть. Был у меня случай, когда я взяла бинт, а прокладку забыла, так потом вся марлевая повязка за три минуты, пока я прыгала за прокладкой, кровью пропиталась.

Во-вторых, взять поближе все телефоны, ибо они имеют особенность звонить в самый неподходящий момент.

В-третьих, не все места одинаково доступны, например, на кобчик самостоятельно поставить пиявок достаточно сложно. Кровотечение не очень большое, особенно если правильно наложить давящую повязку. Через 8-10 часов повязку сменить или заменить нашлепкой из лейкопластыря. Бинт может присохнуть к ранке, но отдирать его нельзя, так может снова пойти кровь. Лучше слегка намочить повязку и пару минут подождать. Мокрая повязка легче отстанет и без травматизации ранки.

След от укуса пиявок

След от укуса пиявки (в виде треугольного значка мерседеса) остается на три - четыре недели, потом белеет и его почти не видно. Заметность следа зависит от величины ротового аппарата пиявки. Чем больше пиявка, тем заметнее от нее след.

Поэтому советую применять маленьких (1-1.5 см) или средних (2-2,5 см) пиявок. Все необходимые ферменты пиявка и так выделит в кровь пациента, а косметически будет приятнее - пролечиться и остаться без шрамиков.

Схемы постановки пиявок при различных заболеваниях:

Постановка пиявок при разных болезнях, естественно, отличается. Есть общие точки постановки пиявок, которые фигурируют во многих схемах лечения гирудотерапией — область печени, кобчик, иногда вокруг пупка. Особенно это нужно для общего очищения — стимулирование главного очистительного органа — печени, при любых проблемах с позвоночником (а они у каждого второго) — вдоль позвоночного столба.опубликовано econet.ru

Пример схемы лечения пиявками сахарного диабета 1 и 2 типа:

Хронический гепатит и цирроз печени — схема постановки пиявок:

Схема постановки пиявок при заболеваниях щитовидной железы:

Схема постановки пиявок при тромбофлебите нижних конечностей:

Схема постановки пиявок при шейном остеохондрозе:

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