Уникальное средство омоложения и оздоровления доктора Залманова

Скипидарные ванны, как средство омоложения и оздоровления, были открыты еще в начале 20 века доктором А.С. Залмановым, который считал, что капилляропатия - основа перехода острой стадии любого заболевания в хроническую.

Горячие скипидарные ванны доктора Залманова

Скипидарные ванны, как средство омоложения и оздоровления, были открыты еще в начале 20 века доктором А.С. Залмановым, который считал, что капилляропатия - основа перехода острой стадии любого заболевания в хроническую. А свой метод лечения называл капилляротерапией. По его словам, «Стимуляция естественных защитных сил организма - лучшая тактика лечения многих хронических заболеваний».

Скипидарные ванны Залманова оказывают отличный терапевтический эффект в лечении различных хронических заболеваний. Эта процедура обеспечивает проникновение в поверхностные слои кожи эфирных масел и терпенов, оказывает неспецифическое раздражающее действие, активируя функционирование капилляров и тем самым повышая резистентность организма.

Последние вначале были просто разновидностью горячих ванн, применяемых для усиления кровообращения и тренировки сосудов. Сейчас же имя Залманова прочно связано именно со скипидарными ваннами.

Эти ванны хороши тем, что влияют на всю поверхность кожи, ускоряя обмен веществ и метаболизм во всем организме, быстрее выводятся токсины и шлаки из всей сети капилляров, они лучше работают, восстанавливается их проницаемость, повышается энергетический баланс.

Одним словом, все капилляры быстрее и лучше выполняют свою работу, обогащают ткани и органы кислородом и выводят продукты жизнедеятельности и мертвые клетки наружу. Все это нужно для нормального функционирования здорового тела. Собственно, этого нам бы и хотелось и в 30, и в 40, и в 50 лет.

Горячие скипидарные ванны по Залманову, повышая температуру тела, активизируют лейкоциты, усиливают активность ферментов печени, поднимают общую сопротивляемость организма к неблагоприятным факторам.

При чем помогут скипидарные ванны Залманова

Показаний для ванн обширнейший список, легче сказать, при чем они не применяются.

Неврологические заболевания и болезни опорно-двигательного аппарата, патологии сердца и сосудов, последствия травм, глазные болезни, заболевания соединительной ткани… Женщины охотно применяют скипидарные ванны в косметологии, кожа разительно меняется в лучшую сторону — подтягивается, улучшается тургор кожи, уменьшаются проявления целлюлита, активно идут процессы обмена, рассасываются излишки жира.

Противопоказания для скипидарных ванн

Нельзя применять скипидарные ванны — при обострении кожных заболеваний, открытой форме туберкулеза, тяжелой аритмии с декомпенсированной сердечной недостаточностью, при беременности, при чесотке, при индивидуальной непереносимости. Новообразования по разным источникам считаются относительным противопоказанием.

Применять скипидарные ванны по Залманову в домашних условиях лучше, если есть помощник (долить горячей воды, подать градусник, проверить есть ли испарина), но если его нет, то это не критично. Если все приготовить заранее, то справитесь с принятием скипидарных ванн и самостоятельно.

Существуют белые и желтые разновидности скипидарных ванн.

Белые скипидарные ванны

Белые скипидарные ванны — рекомендуются для людей с гипотонией или нормальным артериальным давлением. С их помощью улучшается трофика тканей, их питание, нормализуется давление ( немного повышается).

Белые ванны обладают раздражающим действием, поэтому желательно точно соблюдать дозировку. Для людей с чувствительной кожей лучше начинать с меньших доз, чем даже имеющиеся в инструкции. Кожу и слизистые половых органов стоит смазать медицинским вазелином или детским кремом( на этих участках может быть выраженное жжение)

Продолжительность ванны 15-20 минут, температура 38-39 градусов.

Начинать следует с температуры в 37 градусов, наполнить ванну до половины, влить ложку или 1 колпачок эмульсии, тщательно перемешать. Погрузиться, стараясь, чтобы тело максимально было в воде.

Потом начинать подливать горячую воду, доводя общую температуру до 38-39 градусов. При этом раздражающее действие несколько усилится — кожу начнет слегка щипать.

Потом, не вытираясь, укутаться в большое полотенце или теплый халат и улечься в постель на 40-60 минут. Желательно укрыться парой одеял и выпить потогонный травяной сбор с липой, малиной, мать и мачехой, душицей с медом. Покалывание и легкое жжение продолжаются после ванны в течении 1-1,5 часов.

Желтые скипидарные ванны

Желтые (масляные) скипидарные ванны — применяются у людей с повышенным давлением. Они расширяют сосуды (а, значит, и снижают артериальное давление), стимулируют потоотделение и выведение продуктов обмена через кожу.

Так как желтый раствор масляный, его немного труднее равномерно распределить (размешать) в ванной. Начинаем также с 37 градусов, постепенно доводя до 39-40.

Процедура проводится до появления испарины на лбу, примерно она и появляется на 15-17 минуте.

Пересиживать в ванной, особенно на начальных этапах, очень НЕ РЕКОМЕНДУЮ. Может появиться тахикардия и ухудшится общее состояние.

Вылезать из ванной очень осторожно, масляный раствор тонкой пленочкой смазывает стенки, поскользнуться элементарно. В конце процедуры также закутаться, укрыться, выпив потогонные травки с медом, и полежать часик-полтора. Если заснете — хорошо, я же заснуть не могла, было слишком жарко. Но потоотделение идет на «ура».опубликовано econet

Смешанные скипидарные ванны

Смешанные скипидарные ванны — подбираются индивидуально при различных заболеваниях, пропорции в общем виде можно глянуть здесь:

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