Специальный комплекс для повышения упругости и увеличения губ, исчезновения печальных уголков у рта
Комплекс № 1
Специальный комплекс для повышения упругости и увеличения губ, исчезновения печальных уголков у рта. Делается ежедневно по 5 — 10 минут. Все движения нужно повторять по 5-6 раз.
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Комплекс № 2
Гимнастика:
Третий комплекс для уменьшения морщин около рта и укрепления губ.
МАССАЖ
Кожа губ, как и весь наш организм, подвержена старению. Чтобы оттянуть увядание кожи губ и образования ранних морщин, дольше сохранить привлекательность губ, им полезно делать мягкий массаж.
Утром нанесите на красную кайму рта масло какао или растительное масло. Кончиками пальцев вбейте масло скользящими и втирающими движениями, не растягивая кожу губ. Вечером после того, как вы умылись, можно простучать мышцы вокруг рта ватным тампоном, который должен быть смоченный в масле или лосьоне.
Ежедневно - по утрам и вечерам - необходимо хорошо массировать бледную кожу губ зубной щеткой, имеющей мягкую щетину. Для большей эффективности массажа на зубную щетку желательно нанести немного любого натурального растительного масла, или питательного крема, или шалфейной мази. Массаж рекомендуется делать в течение 3-5-ти минут аккуратными, легкими и плавными движениями.
Зубную щетку с успехом можно заменить уголком махрового полотенца. Такой массаж стимулирует приток крови к губам, а также выступает в роли своеобразного пилинга, без ущерба для кожи губ отшелушивает омертвевшие клетки и насыщает кожу необходимыми веществами.
Завершается массаж нанесением на кожу губ питательного бальзама.
Помогает сохранить свежесть и улучшить кровообращение легкий и непродолжительный массаж губ при помощи постукивания подушечками пальцев.
Смазать губы и смочить кончики пальцев персиковым маслом. Сделать легкий массаж губ.
Взять в равных пропорциях персиковое и миндальное масло, добавить несколько капель мелиссового эфирного масла, смазать губы и сделать легкий массаж. Для лучшей эффективности делать такой массаж рекомендуется 1-2 раза в день.опубликовано econet
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Источник: https://econet.kz/
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