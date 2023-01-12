Специальный комплекс для повышения упругости и увеличения губ, исчезновения печальных уголков у рта

Комплекс № 1



Специальный комплекс для повышения упругости и увеличения губ, исчезновения печальных уголков у рта. Делается ежедневно по 5 — 10 минут. Все движения нужно повторять по 5-6 раз.

Если умеете свистеть, делайте это почаще.

Если умеете свистеть, делайте это почаще.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Комплекс № 2



Гимнастика:

Вытягивайте губы вперед и немного открывайте рот, как рыбы при дыхании. Закрываете и отпускаете губы. Повторите 10-20 раз.

Двигайте нижней челюстью синхронно с губами попеременно налево и направо. Повторяете 10-20 раз.

Наберите побольше воздуха, надуйте щеки и с силой выдувайте воздух так, чтобы губы вибрировали.

Наберите в рот побольше воздуха и энергично фыркните.

Как можно больше поднимайте верхнюю губу, чтобы при этом обнажились десны и верхние зубы.

Откройте немного рот и растягивайте углы рта в стороны, чтобы были видны верхние зубы.

Встаньте у зеркала и в течение двух минут пропойте все гласные буквы.