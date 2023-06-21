Простой комплекс физических упражнений для тех, у кого атеросклероз осложнен гипертонией

Интенсивность тренировок зависит от состояния больного, поэтому, перед тем как начать занятия, обязательно следует проконсультироваться с лечащим врачом! Особенно это касается пожилых и ослабленных людей и тех, кто недавно перенес инфаркт миокарда.

При выполнении лечебных комплексов существуют и другие правила, которыми не стоит пренебрегать:

Даже при хорошем самочувствии нельзя резко и быстро увеличивать физическую нагрузку.

Занятия следует начинать не ранее чем через 1,5–2 ч после приема пищи.

Занятия нужно сразу прекратить, если во время них или после этого появятся неприятные ощущения в области сердца, головокружение, одышка, сердцебиение. Если боль не проходит сама, надо принять валидол или нитроглицерин и обязательно обратиться за консультацией к врачу!

Пожилым людям, страдающим атеросклерозом с шейным остеохондрозом, не рекомендуются наклоны «ниже сердца» во избежание прилива крови к голове, вращательные движения головой и туловищем большой амплитуды, силовые упражнения с натуживанием (затрудняется отток крови от мозга), упражнения, приводящие к сотрясению тела (имитация колки дров, бокса).

Очень важно во время физических нагрузок следить за состоянием пульса.

Считается, что физкультура положительно влияет на организм, когда к концу занятий пульс учащается на 20–35 ударов, не превышая 120 ударов в минуту, а через 3–5 мин отдыха возвращается к исходной частоте.



Самый простой комплекс физических упражнений мы приводим для тех, у кого атеросклероз осложнен гипертонией. Начните с малого. Терпение и уверенность в успехе – это необходимые условия эффективного лечения болезни или профилактики ее развития.

Исходное положение: сидя на стуле.

Упражнение 1. Руки опущены вниз, ноги вместе. Из исходного положения попеременно поднимаем руки вверх (рис. 1). Рука пошла вверх – вдох, опустилась вниз – выдох. Выполняем упражнение 5–6 раз каждой рукой.

Упражнение 2. Руки, максимально согнутые в локтевых суставах, держим на ширине плеч, ноги вместе. Начинаем круговые движения локтями: 5–6 раз по часовой стрелке и столько же – против часовой стрелки (рис. 2, а, б)

Исходное положение: сидя на полу.



Упражнение 3. Руки разведены в стороны, ноги вместе (рис. 3, а). На вдох сгибаем левую ногу в колене и, помогая руками, прижимаем ее к груди и животу (рис. 3, б). На выдох – опускаем ногу, руки в стороны. На следующий счет то же проделываем с правой ногой. Выполняем по 3–5 раз каждой ногой.

Упражнение 4. Руки на поясе, ноги на ширине плеч. На вдох – туловище наклоняем в сторону, на выдох возвращаемся в исходное положение. Выполняем по 3–5 раз в каждую сторону (рис. 4)

Упражнение 5. Руки в стороны, ноги на ширине плеч (рис. 5, а). На вдох руки поднимаем вверх, и наклоняем туловище вперед, к коленям, держа голову прямо (рис. 5, б). На выдох возвращаемся в исходное положение. Выполняем 3–4 раза.

Исходное положение: стоя.

Упражнение 6. Ноги вместе, руки вниз. В руках на ширине плеч держим палку. На вдох делаем левой ногой шаг назад и поднимаем палку вверх над головой (рис. 6), на выдох возвращаемся в исходное положение. Выполняем по 3–5 раз каждой ногой.

Упражнение 7. Ноги на ширине плеч, руки вниз. В руках на ширине плеч держим палку. На вдох туловище поворачиваем в сторону, палку поднимаем вперед. На выдох возвращаемся в исходное положение. Выполняем попеременно в каждую сторону по 3–5 раз.

Упражнение 8. Ноги на ширине плеч, руки вниз. На вдох правую руку и правую ногу отводим в сторону и держим 2 секунды (рис. 7), на выдох возвращаемся в исходное положение. Выполняем попеременно в каждую сторону по 3–4 раза.

Упражнение 9. Ноги вместе, руки вниз (рис. 8, а). Делаем одновременные широкие круговые движения руками (рис. 8, б, в), сначала по часовой стрелке, затем против часовой стрелки. Дыхание произвольное. Выполняем по 3–5 раз в каждую сторону.

Упражнение 10. Ноги на ширине плеч, руки держим на поясе. Выполняем круговые движения туловища в одну и в другую сторону 5 – 10 раз (рис. 9). опубликовано econet

Автор Олег Асташенко, «Энциклопедия лечебных движений при различных заболеваниях»

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