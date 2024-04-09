Всего через несколько приемов гречневого киселя чувствуется прилив сил, нормализуется давление и снижается риск возникновения и развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Гречка — чемпион по содержанию железа

Знаете ли вы, что гречневая цельносмолотая мука намного полезнее пшеничной. На Руси такую муку называли "шелковицей".

Из ароматной гречневой муки на Руси пекли на Масленицу гречишные блины. Из гречневой муки получаются вкуснейшие гречневые блинчики, постные пельмени, хлеб с гречневой мукой, оладушки, галушки, коврижки.

Гречневая мука богата витаминами группы В и Е, богата калием, фосфором, железом, селеном, цинком, марганцем и магнием. Рекомендуется гречневая мука страдающим заболеванием печени, почек, при гипертонии. Легко усваивается организмом.

Гречневая мука – превосходный ИСТОЧНИК БЕЛКА, в котором находятся 8 незаменимых аминокислот. Гречневая мука БОГАТА КЛЕТЧАТКОЙ. Поэтому, она, очищает организм от вредных накоплений. Гречневая мука рекомендуется при диетическом питании, ожирении и диабете, для укрепления сердца и сосудов, для профилактики атеросклероза, при тяжелых физических и умственных нагрузках, для улучшения обмена веществ. Частое употребление гречихи способствует быстрому очищению организма от шлаков и других вредных веществ.

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ЦЕЛЕБНЫЙ КИСЕЛЬ ИЗ ГРЕЧНЕВОЙ МУКИ

Гречневый кисель - мягкое очищение сосудов.

Гречневая мука богата витаминами группы В и Е, аминокислотами, богата калием, фосфором, железом, селеном, цинком, марганцем и магнием.

Гречка — чемпион по содержанию железа. Зеленая гречка рекомендуется при анемии. Достаточно принимать 2 ст. ложки гречневой муки в день, и уровень гемоглобина придет в норму.

При ревматизме рекомендуется во время сезонных обострений «сесть» на гречневую диету. Исчезает отечность, ослабевает боль в суставах.

ПОЛЬЗА ГРЕЧНЕВОГО КИСЕЛЯ:

снижает уровень холестерина

очищает кишечник

нормализует давление

очищает сосуды

нормализует обменные процессы.

Всего через несколько приемов гречневого киселя чувствуется прилив сил, нормализуется давление и снижается риск возникновения и развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Как приготовить гречневый кисель:

Рецепт 1:

1 ст. л. гречневой муки развести в 100 мл воды и варить на слабом огне 3-5 минут.

Рецепт 2:

3-4 ст. л. гречневой муки развести в стакане холодной воды.

Вскипятите 1 л воды и постепенно влейте разведенную муку. Несколько минут варить до загустения, постоянно помешивая.

Принимать на завтрак и ужин по 100-150 мл киселя. Можно добавить мед по вкусу, ягоды. Курс лечения длится два месяца.

Очищение сосудов и кишечника гречневым киселем:

2 раза в день, за полчаса до завтрака и ужина выпивать по 100-150 мл гречневого киселя, после каждого приема следует съесть 1 чайную ложку меда. Курс -1 месяц. Этот кисель полезен при атеросклерозе. Пить по стакану 2 раза в день. опубликовано econet

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