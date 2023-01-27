Марва Оганян: Для чего нам нужны надпочечники

Надпочечники являются для нас незамени­мым органом и выделяемые ими гормоны жизненно необходимы организму...

Для чего нам нужны надпочечники?

Они нам нужны для жизни. Посмотрим, что это оз­начает.

Надпочечники — железа внутренней секреции, пар­ный орган, находящийся над обеими почками в виде маленьких пирамидок. Они представляют собой одно из звеньев эндокринной системы организма. Перечислим все другие звенья этой системы и посмотрим, насколько они связаны между собой.

Здесь дано схематическое изображение всей цепи эндокринных желез. Как видно из схемы, главенствует над всем – гипоталамус. Расположен он в области продол­говатого мозга (в области подкорки головного мозга). Этот участок продолговатого мозга, расположенный под таламусом (зрительные бугры), вырабатывает так называемые тропные гормоны, стимулирующие выработку гормонов со специфическим действием на нижележащие специа­лизированные железы. Тропные гормоны по мере выра­ботки в гипоталамусе стекают в гипофиз, складирующий и выдающий их маленькими порциями по мере надобно­сти организма в том или ином гормоне в кровяное русло.

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Тропный гормон, попадая в ничтожном количестве в кро­вяное русло, стимулирует выделение определенной желе­зой специального гормона, поддерживающего ту или иную физиологическую функцию организма.

Есть соматотропный гормон, или гормон роста. Орган-мишень для него — поджелудочная железа.

Тиреотропный гормон — сти­мулирует выделение тироксина щитовидной железой.

Адренокортикотропный гормон (АКТГ) — сти­мулирует выработку надпочечниками адреналина и кортикостероидов.

Гонадотропный, лютеотропный и лактотропный гормоны ведают ростом и развитием половых желез у мужчин и женщин, беременностью и лактацией.

Кроме этих сравнительно крупных желез внутренней сек­реции есть эпифиз (маленькая, с горошину шишковидная железа), околощитовидные железы (ведают кальциевым обменом), железы в слизистой желудка и тонкого кишеч­ника, а также в ткани мозга, которые имеют одинаковую функцию — вырабатывают эндорфины, или эндогенные морфины.

Кроме всего этого, почки также обла­дают эндокринной активностью и при определенных ус­ловиях выделяют в кровь гормон ренин, сужающий кро­веносные сосуды и повышающий уровень артериального давления.



Остановимся на работе надпочечников: они состоят из двух разнородных тканей — внутренний, так называе­мый мозговой слой выделяет в кровь адреналин — гормон, повышающий артериальное давление, поддерживающий в норме тонус кровеносных сосудов, мышечный тонус, эмоциональную и физическую активность.

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Наружный слой надпочечников — корковый, выраба­тывает исключительно важные для жизнедеятельности организма кортикостероиды. Кортикостероиды ведают тка­невым обменом, тканевым синтезом, т.е. они обеспечи­вают бесперебойную работу печени, костного мозга и дру­гих тканей по синтезу белков, жиров, углеводов, витами­нов, гормонов и всех необходимых нашему организму веществ, строящих наши ткани. Кортикостероиды веда­ют синтезом клеток крови, гемоглобина, тканевых клеток иммунитета — фагов, гистиоцитов, лейкоцитов, лимфо­цитов, то есть от их уровня и концентрации в крови зави­сят крепость и здоровье нашей иммунной системы, наша иммунная защита против любых вирусов, микробов, про­стейших и даже — гельминтов. Т.е. наша устойчи­вость к инфекциям, вирусному гриппу, атипичной пнев­монии, СПИДу, наконец.



Нужно сказать, что по химическому строению и со­ставу кортикостероиды сходны с мужскими и женскими половыми гормонами и при прекращении функций поло­вых желез в пожилом возрасте (в крови отсутствуют поло­вые гормоны) в климактерическом периоде они частично компенсируют эти функции, поддерживая в организме со­ответствующий эмоциональный, физический, интеллекту­альный фон.

Ясно, что надпочечники являются для нас незамени­мым органом и выделяемые ими гормоны (то есть секрет железы, выделяемый не в полость органа, а прямо в кровь) жизненно необходимы организму.

Что происходит, когда надпочечники болеют? Надо сказать, что болеют они крайне редко — важнейший для жизни орган хорошо защищен. Известны в основном два болезненных состояния — бо­лезнь Аддисона, или бронзовая болезнь. Она свя­зана с резким падением функции надпочечников, в ре­зультате чего падает кровяное давление, появляется мышечная слабость, кожа принимает бронзовый оттенок (нарушается пигментный обмен). Причина — туберкулез надпочечников, а также аутоиммунный процесс.

Другая патология надпочечни­ков — феохромоцитома — опухоль надпочечника. Артери­альное давление повышается резко и стойко, общее состо­яние тяжелое. Лечение — удаление опухоли.

В обоих случаях патология надпочечников хоть и наступает редко, трудно поддается лечению и если и можно ее вылечить, то только путем очищения тканей и их полноценного питания.

Но совсем другое дело, когда патология надпочеч­ников вызывается искусственно. А это делается в современной медицине очень часто, поскольку гормо­нальная терапия вошла в медицину как полноправный метод лечения. Сразу скажем, что метод этот является калечащим организм, фактически лишающим его над­почечников и делающим крайне уязвимым к любому вирусу и микробу, а иначе гормонотерапия кортикостероидами — преднизолоном, дексаметазоном и другими производными преднизолона лишает организм иммун­ной системы, при систематическом применении ведет к состояниям приобретенного иммунодефицита.

Откуда все это началось? Началось в 30-х годах прошлого столетия, когда канадский врач-ученый Селье выделил из над­почечников крупного рогатого скота экстракт, очистил его серией адсорбентов и применил при лечении боль­ных с острыми воспалительными процессами. Воспа­ления сразу утихли, больные выздоровели на удивление быстро, это вдохновило Селье на дальнейшие поиски, и пошло-поехало... Выделяли из надпочечников животных экстракты, очищали их, концентрировали, модифициро­вали — это был преднизолон, который стали применять при пневмонии, остром суставном ревматизме, тиреоидите, псориазе. Утихали воспаления, симптомы болезни исчезали на время, потом возобновлялись в худшем виде и требовали новых, еще больших доз гормонов. Больные получали препараты в возрастающих количествах и уже не могли обходиться без них.

Потом стали синтезиро­вать гормон—аналог натурального — дексаметазон с тем же эффектом. Пациенты, получавшие гормоны систе­матически, становились чувствительными к инфекциям и часто погибали от любого вируса, поражающего дыха­тельные пути.

Почему это происходило? Вся система же­лез внутренней секреции в организме обладает совер­шенной саморегуляцией, благодаря информации, переда­ваемой самими же гормонами. При повышении концент­рации какого-либо гормона в крови гипоталамус прекращает синтез соответствующего гормона, в этом случае — АКТГ, адренокортикотропного гормона. Надпочечники прекращают синтез кортикостероидов. При систематическом приеме гормонов внутрь или в виде инъекций или мазей, аэрозолей над­почечники атрофируются, что происходит довольно бы­стро (достаточно иногда двух — трех месяцев). Больной становится зависимым от приема гормональных препа­ратов. Это нарушает функции всех желез внутреннейсекреции, наступают нарушения тканевого обмена, в ча­стности ожирение, иногда — диабет или акромегалия (рост костей лицевого черепа и конечностей), оволосе­ние кожных покровов у женщин.

И все это не останав­ливает победного шествия кортикостероидов по всему миру. Создаются все новые синтетические аналоги гор­монов, все новые лекарственные формы в виде мазей, гелей, инъекций, которые применяются практически при всех заболеваниях: пневмонии, бронхиальной астме, ней­родермите, псориазе, ревматизме, диссеминированной волчанке, мононуклеозах, всех болезнях кроветворной системы, заболеваниях соединительной ткани, тиреоидитах, полиартритах, вообще всех острых воспалитель­ных процессах, так как кортикостероиды обладают спо­собностью подавлять избыточные тканевые реакции, имеющие место при любом воспалительном процессе — экссудацию (отек), пролиферацию — клеточный рост и т.п. Это происходит благодаря их способности подав­лять биосинтез белка.

Таким образом, снимаются симп­томы воспаления, но сама причина, вызвавшая воспале­ние, отек, спазм бронха или сосудов, остается.

Не про­ще ли выяснить и удалить эту причину, чем совершать насилие над тканями, нарушая естественный ход ткане­вых процессов?

Надо думать, что воспалительный про­цесс возник не беспричинно, а как ответ данного органа на что-то, мешающее организму нормально существо­вать. Обнаружить и удалить эту помеху намного легче и, главное, безвреднее для организма, чем пытаться силой подавить естественный ход тканевых реакций. А един­ственной причиной воспалительной или даже опухолевой реакции близлежащих тканей является накопление гноя, т.е. мертвых клеток, не удаленных своевременно током лимфы через толстый кишечник. Причиной воспалительной реакции — особенно в суставах, мозговых обо­лочках, иногда подкожной клетчатке могут быть также задержавшиеся в тканях остаточные продукты азотисто­го обмена — мочевина, мочевая кислота, креатин, ам­миак и др.

Любое воспаление — ангина, гайморит, брон­хит, арахноидит, артрит — ликвидируется при удалении из тканей накопившихся в них отходов. Это делается ме­тодами общей очистки организма и местной очистки при­даточных пазух носа, печени, кишечника, неоднократно описанных в моих статьях по лечению различных забо­леваний естественными методами. В одном случае очис­тительный процесс с полным выздоровлением без при­менения лекарств может длиться 4–5 дней — ангина, ОРЗ, грипп, в других 2–3 месяца — полипы, астма, по­лиартрит, арахноидит, мигрень, конъюнктивит, тиреоидит. Но результат всегда один — выздоровление.



Чего мы добиваемся очищением организма и после­дующим восстановлением тканей биологически полно­ценной пищей? Ликвидируем причину заболевания и сохраняем надпочечники — они еще понадобятся челове­ку, а тем более ребенку. Ведь именно гормональная тера­пия самых различных болезней вкупе с антибиотиками вызвала разрушение иммунитета у людей уже в трех — четырех поколениях, что и вызвало появление иммуноде-фицитных состояний: СПИДа, атипичной пневмонии, геморрагических лихорадок и т.п.

И потому хочется еще раз предупредить родителей детей, страдающих бронхиаль­ной астмой или кожными диатезами, псориазом,

— не применяйте гормонов при лечении детей

ни в виде таб­леток, ни в виде мазей или аэрозолей, поскольку они обязательно вызовут нарушение иммунной системы ребенка. Ведь подавляется клеточный синтез белка, индивидуального белка организма, организм становится беззащитным против микробов и вирусов и любое заболевание требует лекарственного лечения.

Родители, будьте разумны и при заболевании:

1) очищайте организм ребенка питьем травяных отваров

с медом и соками ли­мона, грейпфрута, граната, калины и т.п.

2) не кормите ребенка твердой пищей 4–7–10 дней,

3) давайте обильное го­рячее питье (отвары лечебных трав) и свежевыжатые фрук­товые и овощные соки,

4) одновременно промывайте ки­шечник очистительными клизмами — ежедневно — 7–10 дней.

Вы вылечите болезнь — простуду, грипп, ангину, понос без осложнений и без перехода в хроническое со­стояние или в другую болезнь.

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В этом смысле очень по­казателен следующий случай: девочку пяти лет привели к врачу-натуропату. Она страдает тяжелой формой бронхи­альной астмы уже три года. С двух месяцев болела кож­ным диатезом в мокнущей форме, лечилась лекарствами, к двум годам диатез прошел, началась бронхиальная аст­ма — приступы удушья почти ежедневно, лежала подолгу в стационаре, в год 2–3 раза. Начался лекарственный ге­патит, головные боли. Лечилась у невропатолога. Голов­ные боли продолжаются, приступы удушья также. Роди­тели лечили девочку упорно в течение двух лет, выполняя без нарушений всю программу естественного лечения. В результате девочка здорова, играет со сверстниками, ка­тается на велосипеде, прекрасно переносит физические нагрузки, ходит в школу. От гормонов, бронхолитиков и ингаляторов отказались через две недели после начала лечения.

Почему же не приложить усилия для спасения здоровья и жизни ребенка вместо того, чтобы объявить астму неизлечимой и привязать ребенка, а потом взрослого к лекарствам, умножая число инвалидов?

Возникает вопрос: а можно ли избавиться от гормональной зависи­мости, если больной уже ее приобрел и принимает регу­лярно преднизолон? Можно, но трудно. Самое нежела­тельное обстоятельство во всей этой «гормональной ис­тории» следующее — резко затрудняется лечение того за­болевания, которое человек пытается вылечить с помо­щью гормонов, поскольку по нарастающей идет наруше­ние обмена веществ всего организма. Легче всего изба­вить от гормонов и вылечить детей. Гормональные инга­ляторы и таблетки становятся им не нужны уже через 7– 10 дней от начала очищения организма, ведь у детей мень­ше масса тканей и загрязняющих клетки шлаков.

И потому не отчаивайтесь, если ваш ребенок уже принимает гор­моны, старайтесь постепенно избавляться от них, очищая ткани, и ваши старания увенчаются успехом.опубликовано econet

© Марва Оганян

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