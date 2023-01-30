Это упражнение эффективно для лечения и профилактики неврастении, головокружения и головных болей, тромбоза сосудов головного мозга
Эти упражнения называются так в связи с тем, что траектория, описываемая руками, напоминает даосский символ "восемь тpиаграмм" - очень похожий на огромную букву "S", заключенную в окружность.
Этот комплекс оказывает влияние на все акупунктурные точки тела; круговые движения рук улучшают подвижность лопаток плечевых суставов и шеи, стимулируя точки женьин, танину, цюэпень, фенчи, фенфу и дачжуй.
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Это упражнение:
Тело повернуть влево на 45° и, сохраняя верхнюю часть туловища прямой, согнуть левую ногу в колене полностью и частично правую (рис. 3, 4).
Затем правой рукой описать в воздухе с правой стороны траекторию "восемь триаграмм", как представлено ниже: перемещать правую руку снизу вперед и вверх по окружности против часовой стрелки.
При поднятии руки над головой перевернуть ладонь вниз и продолжить движение до замыкания рукой полной окружности.
Продолжив движение правой рукой, очертить ею траекторию, подобную большой “S", вдоль вертикального диаметра воображаемого круга, снизу вверх.
Полная линия, получаемая в результате движения правой руки, называется "восемь триаграмм" (рис. 5-7).
Точка, где заканчивается движение правой руки, должна находиться над головой. Из этой точки, перевернув ладонь, опускать руку вниз и назад против часовой стрелки, начиная следующую окружность, при этом делая шаг вперед правой с полным сгибанием правого колена и частично левого (рис. 8).
Когда правая рука замкнет следующую окружность и снова окажется над головой, левую руку опустить вниз и влево (рис. 9) и затем описать уже ею траекторию "восемь триаграмм" с левой стороны, от корпуса.
Все движения аналогичны движениям правой руки, но в противоположную сторону (рис. 10-13).
Когда левая рука полностью опишет траекторию "восемь триаграмм" и достигнет точки над головой, правую руку начать двигать вниз и вправо, правой ногой сделать шаг назад, полностью вогнув левую ногу и частично правую и, таким образом, начать второй цикл выполнения комплекса "восемь триатрамм" (рис. 14-15).
Выполнять комплекс, попеременно меняя руки, не останавливаясь. На каждую руку по 8 раз, вместе 16 раз в течение приблизительно одной минуты.
ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ:
1) при выполнении упражнения ступни полностью прижаты к земле;
2) когда происходит смена рук на "восемь триаграмм", вес теле перемещать назад;
3) символ "8" вычерчивать руками как можно более точно.
4) при повороте ладони расправлять грудь и в движение вовлекать целиком руки и плечи;
5) при одновременном перемещении обеих рук движения тела координируются таким образом, чтобы работали все группы мышц.опубликовано econet
"Даосская оздоровительная гимнастика", Бянь Чжичжун
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Источник: https://econet.kz/
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