Это упражнение эффективно для лечения и профилактики неврастении, головокружения и головных болей, тромбоза сосудов головного мозга

Эти упражнения называются так в связи с тем, что траектория, описываемая руками, напоминает даосский символ "восемь тpиаграмм" - очень похожий на огромную букву "S", заключенную в окружность.



Этот комплекс оказывает влияние на все акупунктурные точки тела; круговые движения рук улучшают подвижность лопаток плечевых суставов и шеи, стимулируя точки женьин, танину, цюэпень, фенчи, фенфу и дачжуй.

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Это упражнение:

эффективно для лечения и профилактики неврастении, головокружения и головных болей, тромбоза сосудов головного мозга;

вычерчивание рукой символа "S" оказывает хорошее влияние в профилактику и лечение плеврита и миокардита;

движения рук назад и повороты ладоней массажируют затылочную кость.

Постоянное выполнение данного упражнения улучшает координацию движений и ловкость.

1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Стать прямо, ноги на ширине плеч; руки опущены, по сторонам тела, мышцы расслаблены; смотреть прямо вперед, ни о чем не думать (рис, 1).

2. НАЧАЛО. Медленно поднимать обе руки до уровня плеч, как бы удерживая ими отскакивающий от пола мяч; локти направлены вниз; одновременно немного согнуть Колени (рис. 2).

Продолжать движение вверх левой руки до тех пор, пока она не окажется над головой; правая рука в то же время перемещается вниз и вправо по дуге за корпус.

Тело повернуть влево на 45° и, сохраняя верхнюю часть туловища прямой, согнуть левую ногу в колене полностью и частично правую (рис. 3, 4).



Затем правой рукой описать в воздухе с правой стороны траекторию "восемь триаграмм", как представлено ниже: перемещать правую руку снизу вперед и вверх по окружности против часовой стрелки.

При поднятии руки над головой перевернуть ладонь вниз и продолжить движение до замыкания рукой полной окружности.

Продолжив движение правой рукой, очертить ею траекторию, подобную большой “S", вдоль вертикального диаметра воображаемого круга, снизу вверх.

Полная линия, получаемая в результате движения правой руки, называется "восемь триаграмм" (рис. 5-7).

Точка, где заканчивается движение правой руки, должна находиться над головой. Из этой точки, перевернув ладонь, опускать руку вниз и назад против часовой стрелки, начиная следующую окружность, при этом делая шаг вперед правой с полным сгибанием правого колена и частично левого (рис. 8).

Когда правая рука замкнет следующую окружность и снова окажется над головой, левую руку опустить вниз и влево (рис. 9) и затем описать уже ею траекторию "восемь триаграмм" с левой стороны, от корпуса.

Все движения аналогичны движениям правой руки, но в противоположную сторону (рис. 10-13).





Когда левая рука полностью опишет траекторию "восемь триаграмм" и достигнет точки над головой, правую руку начать двигать вниз и вправо, правой ногой сделать шаг назад, полностью вогнув левую ногу и частично правую и, таким образом, начать второй цикл выполнения комплекса "восемь триатрамм" (рис. 14-15).





Выполнять комплекс, попеременно меняя руки, не останавливаясь. На каждую руку по 8 раз, вместе 16 раз в течение приблизительно одной минуты.

ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ:

1) при выполнении упражнения ступни полностью прижаты к земле;

2) когда происходит смена рук на "восемь триаграмм", вес теле перемещать назад;

3) символ "8" вычерчивать руками как можно более точно.

4) при повороте ладони расправлять грудь и в движение вовлекать целиком руки и плечи;

5) при одновременном перемещении обеих рук движения тела координируются таким образом, чтобы работали все группы мышц.опубликовано econet

"Даосская оздоровительная гимнастика", Бянь Чжичжун

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